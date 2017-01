Kolkā no jūras izskalo vairākas kuģu brangas 09.01.2017

5. janvāra vakarpusē internetā bija lasāma ziņa, ka Kolkas pusē no jūras izskalotas vairākas kuģa brangas jeb «ribas». Viena no tām nogādāta viesu mājā, kempingā «Ūši», kur saimnieko Dženeta Marinska, kas ir aktīva biedrības «Domesnes» biedre.

Kolkā jūras krastā, 450 metru garā posmā līdz pat «Ūšu» mājām, izskalotas septiņas pamatīgas kuģa brangas. To izmēri varētu būt starp 1,5 un 3 metriem. Ir vēl apšuvuma dēlis, kas ir aptuveni četrus metrus garš, vēstīts biedrības «Domesnes» interneta vietnē. Viesu mājas «Ūši» saimniece Dženeta Marinska, kura darbojas minētajā biedrībā, teic, ka tā dibināta 2013. gada jūnijā un mērķis ir veicināt Kolkasraga kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, mantojuma pieejamību, sabiedrības izglītošanu un izpratni. Viņa atklāj, ka, visticamāk, visas jūras izskalotās brangas nonāks biedrības pārziņā un biedrība vēlas rosināt to izpēti. Dženeta Marinska saka: «Diemžēl zemūdens mantojums Latvijā ir pabērna lomā, jo valstī nav šīs jomas speciālistu un nav arī institūcijas, kas par šī mantojuma daļu uzņemtos nedalītu rūpi. Kaimiņvalstīs tie ir jūrniecības muzeji, kas veic izpēti un saglabā, mums tādu nav. Esam pārliecinājuši vietējo pašvaldību, ka zemūdens kultūras mantojums Kolkasraga apkārt­nē ir mūsu attīstības resurss. Šobrīd īstenošanas fāzē ir Dundagas novada pašvaldības iniciēts projekts «Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras apriti», kas paredz izveidot arī pastāvīgu zemūdens kultūras mantojuma brīvdabas ekspozīciju «Pastnieku» ēkai piegulošā teritorijā Kolkas centrā.

Mēs kā biedrība vēlētos lielāku valsts institūciju ieinteresētību šī mantojuma daļas saglabāšanā un izpētē. Savas neilgās pastāvēšanas vēsturē biedrība rīkojusi seminārus, izstādes un citus sabiedrību iesaistošus pasākumus, lai par šīm lietām stāstītu un ieinteresētu cilvēkus. Informācijas apmaiņā sadarbojamies arī ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

5. janvārī izskalotās vraka daļas biedrības kolekcijai ir liels pienesums, jo tās, visticamāk, ir viena vraka daļas, turklāt apskatei pievilcīgas. Biedrības atradumu kolekcijā ir aptuveni 100 dažāda rakstura no jūras izskaloti atradumi, taču ne par visiem ir pietiekami daudz informācijas, lai apgalvotu, ka tiem piemīt nozīmīga kultūrvēsturiska vērtība. Tieši tāpēc ceram uz sadarbību ar kultūras mantojuma izpētes un saglabāšanas institūcijām, kas ir kompetentas šajā lauciņā, lai identificētu vērtīgākos priekšmetus, ko izstādīt publikas apskatei.»

