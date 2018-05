Kolkā centrālā ūdensvada sākuma posma nomaiņai novirza 23 210 eiro 11.05.2018

27. aprīļa Dundagas novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja jautājumu palielināt pašvaldības kapitālsabiedrības SIA «Kolkas ūdens» pamatkapitālu, ieguldot pašvaldības finanšu līdzekļus 23 210 eiro apmērā. Par to šogad Kolkā plānota centrālā ūdensvada sākuma posma nomaiņa no attīrīšanas stacijas 355 metru garumā.

SIA «Kolkas ūdens» valdes loceklis Ivo Bordjugs skaidro, ka pašlaik kārto nepieciešamo dokumentāciju, lai jau vasarā plānotie darbi varētu sākties. «No šī posma ūdeni ņem vairākas daudzdzīvokļu mājas. Kad to nomainīs, domāju, ka ceturtā daļa Kolkas iedzīvotāju jutīs efektu. Esmu ieplānojis centrālo ūdensvadu nomainīt līdz ūdenstornim, darbus sadalot trīs posmos. Skatīsimies, kā situācija mainīsies pēc sākuma posma nomaiņas. Visiem ir skaidrs, ka centrālais ūdensvads ir sliktā stāvoklī un gadu laikā piesērējis,» saka pašvaldības kapitālsabiedrības valdes loceklis I. Bordjugs.

