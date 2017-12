«Ko nevar izdarīt ar prātu, var izdarīt ar sirdi» 21.12.2017

Svētdien, 17. decembrī, Rojas kultūras centrā izskanēja labdarības koncerts «Kas dārgāks par zeltu». To caurvija sirsnīgi priekšnesumi, personiski stāsti par audžuģimenēm un lietām, ko sabiedrība var darīt, lai bērniem vairs nevajadzētu uzaugt institūcijās, bet katram būtu vieta mīlošā ģimenē.

Labdarības koncerts, kas katru gadu notiek Rojā, ir kļuvis par Ziemassvētku tradīciju — šoreiz tika vākti ziedojumi bērniem, kuru lielākais sapnis ir būt mīlētiem un vajadzīgiem. Par sirsnīgiem priekšnesumiem rūpējās Rojas novada talanti un kolektīvi: Marika Timermane, Rojas kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis «Con Vita», koncertmeistare Brigita Kvālberga, modes deju studijas «Elfas» jaunākās audzēknes, grupa «Improvizācija», deju kopa «Gaspažiņas», senioru dāmu koris «Banga», koncertmeistare Sandra Kārkliņa, Aiga Kaža, Jānis Kalniņš, Normunds Rutulis, Ance Klauža, Helga Gūtšmite un Baiba Beraģe.

«Šodien neesmu nācis

ar jums tikties, lai jūs raudinātu vai smīdinātu, bet lai stāstītu par lietām, kas notiek mums līdzās. Nav tik būtiski, vai mēs palīdzam šeit, Rojā, klausāmies Latvijas radio un palīdzam akcijā «Dod pieci» vai skatāmies LNT un iesaistāmies akcijā «Eņģeļi pār Latviju»,» uzsvēra pasākuma vadītājs Valters Krauze.

Ziemassvētku laiks ir pavisam tuvu, bet diemžēl ne visi Latvijā vēl ir ar mieru smaidīt, ne visiem ir kam smaidīt un ne visiem ir kur smaidīt. Ne visiem ģimenes siltums, māmiņas un tēta rūpes šķiet pašsaprotamas — bērniem, kuri to nav izjutuši, lielākā Ziemassvētku dāvana būtu nevis saldumi vai rotaļlietas, bet mamma un tētis. «Latvijā vēl arvien ir daudz noskumušu bērnu, kuri ilgojas pēc mājām, pēc mīlestības, un nav būtiski, cik viņiem gadu — 15, 18 vai 46 kā man, jo arī es piecu gadu vecumā pirmo reizi satiku savus vecākus,» atklāja V. Krauze.

Rojas novada sociālā dienesta vadītāja Lāsma Pūce norādīja, ka šī problēma ir ne tikai sociālo dienestu atbildība, bet ikviena cilvēka, ikvienas ģimenes, visas kopienas un visas Latvijas sabiedrības atbildība. Arī Rojas novadā ir bērni, kuri ir spiesti dzīvot audžuģimenēs. L. Pūce aicināja atvērt sirdi un padomāt, kā šajā brīdī jūtas bērns, kurš atrodas bērnunamā — kurš ir nācis šajā pasaulē, lai realizētu savus sapņus, būtu noderīgs citiem, būtu laimīgs, gribēts, gaidīts un mīlēts, bet viņam nav šādas iespējas. Iejūtoties šo bērnu ādā, iespējams saprast, ko mēs katrs varam darīt, lai viņiem palīdzētu. «Protams, arī audžuģimene vienmēr būs tikai alternatīva, jo vislabāk ir tad, ja bērns var uzaugt savā ģimenē, taču mēs droši vien neizbēgsim no šādām situācijām. Ikviens kaut kādā veidā var šos bērnus atbalstīt — būt par viesģimeni, būt par audžuģimeni vai ziedot finansiālos līdzekļus.

Šobrīd Rojas vidusskolā mācās puisis, kurš tikko sasniedzis pilngadību, bet arī viņam nav iespējas būt savā ģimenē. Viņš ir ļoti cītīgs skolnieks — lai pabeigtu vidusskolu, ļoti noderētu tāds ziedojums kā portatīvais dators. Protams, arī pārējiem audžubērniem laiku pa laikam ir kāda vajadzība. Mēs nevienam nevaram teikt — tev jākļūst par audžuvecāku, bet varam aicināt ļauties savai sirdsbalsij. Es ticu: katrs var kaut ko darīt lietas labā. Ko nevar izdarīt ar prātu, to var izdarīt ar sirdi,» pārliecību pauda L. Pūce.

Diemžēl Rojas novadā

ir tikai viena audžuģimene — Arvis un Justīne Valteri. Līdz ar audžubērnu ienākšanu ģimenē Justīne atklājusi jaunu vaļasprieku — sāpes un cerības par pamestajiem bērniem viņa ieraksta dzejas rindās. Valteri ir pirmā un pagaidām vienīgā audžuģimene Rojas novadā. Justīne atceras, kā savulaik vakaros gājusi ārā, skatījusies zvaigznēs un lūgusi Dievu, lai viņa pēc iespējas drīzāk varētu satikties ar saviem audžubērniem. Šobrīd viņa saka: «Bērni ir mani labākie draugi, bet uzticības persona ir mans vīrs.» Nākamajā gadā ģimene gaida pieaugumu — Arvis un Justīne pieņems vēl vienu bērnu — zīdaini, lai mazajā cilvēciņā varētu pagūt ieguldīt pēc iespējas vairāk mīlestības. Justīne sevi pilnībā veltī bērniem un ģimenei, tāpēc zina, ka bērniem vajag daudz mīlestības un uzmanības. Ja būs iespējams, Valteri ir gatavi kļūt par profesionālu audžuģimeni — viņi vēlētos, lai viņu piemēram sekotu arī citas ģimenes Rojas novadā. Tas ļautu dalīties citam citu un drošāk iziet sabiedrībā.

Rojas novada bērni ir atraduši ģimeni un mājas Kandavas, Tukuma un Priekules novadā. Kandavas novads audžuģimeņu skaita ziņā ir īpašs visā Latvijā — tajā savu ikdienu aizvada Ausma Leimane, kura ir sargeņģelis vienam no Rojas novada bērniem. Ausma bērna dzīvē ir tik svarīga, ka pat saņēmusi meitenes veidotu atzinības rakstu — «Ausmai Leimanei par labsirdību un mīļumu pret bērniem». Agrāk Ausma strādājusi tehnikumā par sekretāri, zaudējusi vīru un dēlu, un tajā laikā bāriņtiesas priekšsēdētāja paaicinājusi viņu uz apmācībām. Ausma teic, ka viņa pierunāta — iesākumā piedalīties apmācībās, bet vēlāk paņemt meitenīti. Lai arī nav bijis viegli, viņai par paveikto ir liels gandarījums.

Arī Viktorijas Konošonokas un viņas mammas Ievas stāsts ir īpašs, jo viņu mājā dzīvo divas audžuģimenes. Par audžubērniem rūpējas gan mamma, gan meita. Savulaik Ieva kompānijas pēc aizbraukusi līdzi draudzenei uz audžuģimeņu kursiem, bet tas izvērties 13 gadus ilgā stāstā. Viktorija un viņas mamma Ieva ir spēcīga komanda — viņu mājās un ģimenēs uz īsāku vai ilgāku laiku patvērumu atraduši ap 30 bērnu, starp tiem arī Rojas novada bērni.

Sintija Knēta-Briede ir audžumamma jau 17 gadus. Pēc profesijas — psiholoģe, strādājusi sociālajā dienestā, vadījusi atbalsta nodaļu, bet pēdējos gados viņas gudrība, sirds siltums un dāsnums tiek ģimenei. Šo gadu laikā viņa uzņēmusi desmit audžubērnus — pirmos vēl tad, kad nebija precējusies. Viņa atsaucās savas sirds aicinājumam un kļuva par pirmo audžumammu Latvijā. Sintija nelieto skaļas frāzes un nerunā par misijas apziņu, bet stāsta par parastu ģimeni, kura dzīvo parastu dzīvi.

Iespaidos dalījās

arī viesi no Talsiem — Larisa un Normunds Bērziņi un viņu meitas. «Dzīvē pienāk tāds brīdis, kad cilvēka sirds tiek salauzta un viņš pārvēršas. Sākotnēji nesapratu audžuģimenes, domāju — kam to vajag? Bērni ir izauguši, un beidzot var dzīvot sev. Atmiņā palika nevis tas, ko es domāju tajā brīdī, bet gan bērnu laimīgās acis. Es sapratu, ka man arī dzīvē tā visa ir pietrūcis. Tas notika ļoti dabiski — solītis pa solim. Es negribētu teikt — tagad dariet tā kā mēs. Jāsāk ar labiem darbiem. Nepārtraukti, neizlaižot nevienu dienu. Izlasīju vienu pamācību — izdari dienā trīs labus darbus, bet tā, lai neviens to nepamana. Ja es kādam to izstāstīšu, tas neskaitīsies,» stāstīja N. Bērziņš. Viņa sieva atzina, ka lēmums nāca lēni. «Nevaru teikt, ka mums nebija bail. Bija, bet vispār mums ir ļoti jautri. Domājām — jāpaņem kāda meitenīte, bet tad iepazināmies ar viņām abām, braucām mājās un ar steigu sākām būvēt otro stāvu. Tas, ka viņām pie mums ir jābūt, bija ierakstīts debesīs,» norādīja L. Bērziņa.

Rojas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Inta Zaķe pauda prieku par audžuģimenēm, kurās atrodas Rojas novada bērni. Diemžēl ceļš līdz gala rezultātam ir diezgan ilgstošs — ir jānokārto daudz dažādu dokumentu un formalitāšu. Ja cilvēks ir gatavs sniegt sirds siltumu kādam bērniņam, tad pamats ir iesniegums bāriņtiesā. Tālāk seko formalitātes — izziņas gan no ģimenes ārstiem, gan citiem speciālistiem. Ģimenēm ir jāiziet specializētās apmācības, kuras ilgst 68 akadēmiskās stundas. Bāriņtiesa apseko dzīves vietu, runā ar pārējiem ģimenes locekļiem, noskaidro viņu viedokli un vēlreiz pārliecinās, vai šis lēmums ir pamatīgi izsvērts. Tad, kad visi nepieciešamie dokumenti ir savākti, notiek bāriņtiesas sēde.

«Domāt, ka rīt no rīta

visi vēlēsies kļūt par audžuģimenēm, ir velta cerība, bet ir kāds darbiņš, ko mēs varam padarīt tūlīt, ejot mājās no koncerta. Varam pavērot draugus, radus, kaimiņus un palīdzēt viņiem, lai nerastos situācijas, kad ir jāmeklē audžuģimeņu palīdzība. Tas ir darbiņš, kas prasa būt vērīgākiem. Es pašvaldības vārdā saku lielu paldies mūsu varoņiem. Mums pārējiem par to tikai pasapņot, bet varbūt, ka tieši šie baltie Ziemassvētki arī mūsu sirsniņas darīs priecīgākas, smaidīgākas un vērīgākas. Nevajag nemaz tik daudz, vajag vienkārši dalīties ar to, kas jau mīt mūsu sirsniņās,» aicināja Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa.

