Ko iesākt ar nevajadzīgiem bio atkritumiem? 04.11.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Rudens un pavasaris ir laiks, kad cilvēki kopj savus īpašumus, grābjot nokritušās lapas un izvērtējot, kuri koki, krūmi vai ogulāji būtu likvidējami. Iedzīvotājiem nereti rodas jautājums, kur to pēc tam likt.

Koks ar diviem galiem

Talsu novada saistošo noteikumu Nr. 24 punkts Nr. 5.7. nosaka: «Talsu novada pagastu pārvalžu centros un pilsētu administratīvajās teritorijās aizliegts veikt jebkādas ar dedzināšanu saistītas darbības (izņemot dārza kamīnu kurināšanu un speciālu cepamiekārtu izmantošanu), kuras rada vai var radīt zaudējumus vai kaitējumu citām personām, to īpašumam vai dabai ik gadu laika posmos no 1. maija līdz 22. jūnijam un no 25. jūnija līdz 30. septembrim (datumi uzrādīti ieskaitot). Jebkuri izņēmumi pieļaujami Talsos ar pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja vienreizēju rakstisku atļauju; Sabilē, Valdemārpilī un Stendē ar pilsētas pārvaldes vadītāja vienreizēju rakstisku atļauju.»

«Savukārt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pants paredz, ka atkritumu apsaimniekošanu veic tā, lai neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā: radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem; radīt traucējošus trokšņus vai smakas; nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas; piesārņot un piegružot vidi. Šis likums nosaka arī to, ka Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā un reģionālajos plānos paredz pasākumus, kas veicina no bioloģiskajiem atkritumiem ražotu videi nekaitīgu materiālu izmantošanu, bioloģisko atkritumu atsevišķu savākšanu to reģenerācijai, kompostēšanai un pārstrādei, kā arī pasākumus bioloģisko atkritumu apstrādei atbilstoši šā likuma 4. panta prasībām. Tas nozīmē, ka bioloģiskos atkritumus, lai gan Talsu novada saistošie noteikumi to pieļauj, tomēr nevajadzētu dedzināt,» norāda Talsu novada pašvaldības policija.

Plāno grozīt apsaimniekošanas noteikumus

Lai ievērotu Atkritumu apsaimniekošanas likuma mērķi (noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, novēršot atkritumu rašanos, nodrošinot Latvijas teritorijā radīto atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinot dabas resursu efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu), ir plānots sagatavot grozījumus Talsu novada saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

«Bioloģisko atkritumu savākšanu par maksu piedāvā atkritumu savākšanas uzņēmumi. Lai ievērotu Atkritumu apsaimniekošanas likumu, iedzīvotāji bioloģiskos atkritumus var kompostēt vai izmantot SIA «Eko Baltija vide» priekšapmaksas maisus.

Nereti iedzīvotāji rudens talku laikā savāktās lapas izmet piemājas mežā. Šāda rīcība ir uzskatāma par vides piegružošanu. Par atkritumu nesankcionētu izgāšanu vietās, kur tas nav paredzēts, atbildība paredzēta arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta pirmajā daļā, nosakot pat transportlīdzekļu konfiskāciju,» skaidro Talsu novada pašvaldības policija.

Nozāģētie koki — lielgabarīta atkritumi

«Nozāģētie koki, koku zari, ogulāji ir lielgabarīta atkritumi. Vides apsaimniekošanas uzņēmums «Eco Baltia vide» piedāvā gan speciālus maisus lielgabarīta atkritumiem, gan konteinerus. Šāda maisa izmaksas būs ap 40 eiro, ieskaitot tā izvešanu. Par tā iegādi var sazināties ar uzņēmuma pārdošanas projektu vadītāju Jāni Pauliņu pa tālruni 27894555. Pastāv iespēja nevajadzīgo koksni atdot vietējām šķeldotavām, kas to pārstrādās kurināmajā; tad vajadzētu sazināties ar šķeldotavu darbiniekiem,» informē «Eco Baltia grupa» sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Ilze Čikule.

Saskaņā ar noslēgto līgumu, sadzīves atkritumu konteinerā dārza atkritumus, tajā skaitā koku lapas, izmest nedrīkst. Ja tās nav iespējams kompostēt, «Eco Baltia vide» iedzīvotājiem piedāvā ērtu risinājumu dārza atkritumu izmešanai — tie ir speciāli maisi zaļajiem dārza atkritumiem. Šajos maisos drīkst ievietot gan nevajadzīgos augļus un dārzeņus, gan nopļautu zāli, koku lapas un sīkus zariņus. «Maisa cenā ir iekļauta arī izvešana, tāpēc piepildītie maisi jāatstāj pie sava sadzīves atkritumu konteinera un par to savākšanu parūpēsies «Eco Baltia vide» darbinieki. Viena maisa cena ir 1,97 eiro (iesk. PVN). Iegādājoties desmit vai vairāk maisu to piegāde ir bez maksas,» informē I. Čikule.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri