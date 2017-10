Ko darīt ar nepabeigto Kolkas sporta zāli? 19.10.2017

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Par sporta zāli Kolkā, kas joprojām stāv nepabeigta, «Talsu Vēstīs» rakstīts vairākkārt. Zināms, ka par šo ēku vietvarai kredīts jāmaksā līdz 2027. gadam, ik gadu no budžeta atvēlot 30 032,00 eiro. Lai risinātu jautājumu par šīs būves turpmāko apsaimniekošanu, deputāti vēlas noskaidrot arī iedzīvotāju viedokli. Nākamajā mēnesī gaidāma publiskā apspriešana.

Tajā plānots noskaidrot, vai iedzīvotāji piekrīt Kolkas sporta zāles iznomāšanai vai atsavināšanai, lasāma informācija 22. septembra domes sēdes protokolā. Novada izpilddirektors Gatis Ralle, kuram deputāti minētajā domes sēdē jautājumu par publisko apspriešanu nodeva izpildei, teic, ka pašlaik tiekot domāts, kā to labāk izdarīt. Viņš norāda, ka ik gadu pašvaldības maksātā summa par kredītu ir pietiekami liela un tiek atņemta citu vajadzīgo darbu risināšanai.

«Būsim reāli, halle pašlaik nav Kolkas galvenā prioritāte, jo ir daudz citu problēmu, kas jārisina, piemēram, ūdens jautājums,» atbildot uz jautājumu, ja nu iedzīvotāji tomēr vēlēsies, lai pašvaldība meklē risinājumus zāles pabeigšanai. «Tā būs veiksme, ja kāds par būvi izrādīs interesi, jo līdz šim jautājums mētāts kā karsts kartupelis, bet pie konkrēta rezultāta nav nonākts,» viņš turpina.

Minētās domes sēdes protokola lēmumā rakstīts, ka Kolkas pagasta padome 2005. gadā izstrādāja tehnisko projektu par Kolkas pamatskolas rekonstrukciju, kas paredzēja katlumājas izbūvi, pamatskolas rekonstrukciju ar piebūvētu ēdnīcas un klašu bloku un sporta zāli. Projekta realizāciju apturēja finanšu trūkuma dēļ pēc būvdarbu pirmās kārtas izpildes 2008. gadā. Lai uzsāktu otrās kārtas realizāciju, tai skaitā pabeigtu Kolkas sporta zāli, Dundagas novada pašvaldība 2011. gadā uzdeva tehniskā projekta izstrādātājam, akciju sabiedrībai «Komunālprojekts», veikt tehniskā projekta aktualizāciju, lai noskaidrotu, kādi darbi un izmaksas nepieciešami zāles pabeigšanai. Lai sasniegtu plānoto mērķi, minimālās iespējamās būvdarbu izmaksas 2011. gada cenās bija 160 246,79 lati jeb 228 011,94 eiro (bez PVN). Ņemot vērā pietiekami lielās būvdarbu izmaksas, projekta īstenošanu toreiz neturpināja.

Lai nodrošinātu pašvaldībai piederoša īpašuma

lietderīgu izmantošanu un atbilstošu uzturēšanu, pašlaik pie varas esošā domes vadība uzskata, ka nepieciešams pieņemt lēmumu par objekta nākotni. Ņemot vērā gan Dundagas novada pašvaldības finanšu kapacitāti pabeigt šāda objekta būvniecību ar saviem resursiem, gan iespējamo atbilstošo Eiropas Savienības finanšu instrumentu pieejamību, gan demogrāfisko stāvokli Kolkas ciemā, viens no iespējamākajiem scenārijiem ir sporta zāles noma vai atsavināšana privātpersonai. Tā kā šis objekts bija plānots Kolkas pamatskolas skolēnu mācību procesa nodrošināšanai, ciema iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai un dzīves apstākļu uzlabošanai, pašvaldība iecerējusi noskaidrot arī iedzīvotāju viedokli, tāpēc novembrī ikvienam Dundagas novada iedzīvotājam būs iespēja to paust publiskajā apspriešanā.

Esam rakstījuši, ka idejas par nepabeigtās Kolkas sporta zāles apsaimniekošanu un pārdošanu izskanēja jau divu iepriekšējo domes sasaukumu laikā, arī iedzīvotāji interesējās, ko ar šo ēku domāts darīt. Taču līdz šim brīdim jautājums palicis neatrisināts. Pašlaik Kolkas sporta zālei ir jumts, sienas un logi, taču nav grīdas, iekšējo inženiertīklu un sporta zāles funkcijām nepieciešamā aprīkojuma un iekārtojuma. Nepieciešams labiekārtot teritoriju. Ja Kolkā sportošanas vajadzībām ir sakārtota infrastruktūra ārpus telpām un notiek sacensības dažādos sporta veidos, gada vēsākajos mēnešos tādu iespēju nav. Populāra vietējo iedzīvotāju vidū ir novusa un galda tenisa spēle, un tās, kā arī sacensības notiek tautas namā. Savukārt Kolkas pamatskolā, pie kuras atrodas nepabeigtā sporta zāle, gada vēsākajos mēnešos sporta nodarbības notiek aktu zālē, pastāsta Kolkas pagasta pārvaldnieks Aldis Pinkens.

Komentāri