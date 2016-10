KNAB ierodas SIA «Talsu ūdens» 24.10.2016

17. oktobrī Talsu novada domes tautsaimniecības komitejas sēdes informatīvajā daļā SIA «Talsu ūdens» valdes priekšsēdētājs Igors Kude sniedza atskaiti par šī gada deviņos mēnešos paveikto, kuras laikā pieminēja arī to, ka uzņēmumā pagājušajā nedēļā ieradies Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētājs, lai veiktu iztaujāšanu.

«Riņķa dancis»

KNAB sākotnēji izvērtēja savā rīcībā esošo informāciju par SIA «Stendes nami» 2008.—2013. gadā realizēto projektu «Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts», kas tika īstenots Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda aktivitātes «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000» ietvaros. Šī gada aprīlī KNAB informācijas izvērtējumu iesniedza Talsu novada domei, pēc tam informācija nonāca prokuratūrā, kura atkal visu novirzīja KNAB virzienā.

KNAB jau sākotnēji konstatēja vairākas neatbilstības projektam, tai skaitā par aerācijas sistēmu un aeratoriem: projekta ietvaros objektā nav izbūvēta aerācijas sistēma atbilstoši tehniskajā projektā paredzētajiem risinājumiem, projekta realizācijas vietā neatrodas dokumentos norādītās notekūdeņu aberācijas sistēmas aeratori — četri «Tsurmi 15-BER» aeratori un to aprīkojums, pēc projekta realizācijas atvestais kompresors netiek darbināts, jo patērē vairāk elektroenerģijas, un ir ar mazāku jaudu, kā arī citas nepilnības. Ūdenssaimniecības projekta, kura vadītājs bija iepriekšējais Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs Mareks Zemītis, kopējās izmaksas, piesaistot ES fondu finansējumu, pārsniedza 2 350 000 eiro.

Saskaņā ar uzņēmumu datu bāzē «Lursoft» pieejamo informāciju SIA «Talsu ūdens» ir SIA «Stendes nami» saistību un tiesību pārņēmēja, jo 2014. gada 18. jūlijā notika SIA «Talsu ūdens», SIA «Siltumiņš» un SIA «Stendes nami» reorganizācija, SIA «Siltumiņš» un SIA «Stendes nami» pievienojot SIA «Talsu ūdens». Pašreizējais valdes priekšsēdētājs I. Kude amatā stājās pagājušā gada 20. februārī.

Vai tam reiz būs rezultāts?

«KNAB ieradās saistībā ar SIA «Stendes nami» projektu, par kuru bija domes lēmums, kurā norādīts, ka ir jāaprēķina zaudējumi (aptuveni 30 tūkstoši eiro). Tas tika izdarīts un pēc tam iesniegts prokuratūrā, kas veica pārbaudi par aeratoriem, kuri nav uz vietas. Prokuratūra to savukārt novirzīja uz KNAB, lai arī tas pie viņiem jau bija sākotnēji. Šoreiz KNAB bija ieradies SIA «Talsu ūdens», lai intervētu darbinieku, kurš pazudušo aeratoru laikā strādāja SIA «Stendes nami», lai saprastu, kur tad tie palikuši. Neviens nezina, kur tie ir. Baumu līmenī kāds teic, ka būvnieks (SIA «Velve») tos paņēmis un aizvedis remontēt, bet tas neatzīst. SIA «Velve» mainījusies vadība, kas bija ģenerāluzņēmējs attīrīšanas iekārtām, un viņi tam nepiekrīt. Nevar noskaidrot, jo nav dokumentu, kas pierāda, kur tie aizvesti. Tas nav fiksēts. Neizskatās, ka tā bijusi godīga darbība. Ja tāda būtu bijusi, būtu noformēti dokumenti. Droši vien, ka tos kaut kur veda, jo tie nedarbojās, kā nākas — ziemā aizsala, iekšā tinās diegi, mati un viss pārējais, tāpēc divreiz dienā nācies tos tīrīt. Acīmredzot tas bija nepareizs risinājums jau pašā projektā.

Jebkuras pārbaudes ikdienas darbu, protams, traucē, jo to veikusi

VARAM (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija — M. J.), arī KNAB. Atklāti sakot, sāk šķist, ka vainīgos tā arī neatradīs. Par aeratoriem kopējā summa bija 14 595,55 latu, kas ir nedaudz pāri 20 791,38 eiro, plus neattiecināmās izmaksas. Iespējams, rezultātā šo summu nāksies segt no saviem līdzekļiem. Protams, tās ir tikai manas domas, neesmu izmeklētājs,» atklāj I. Kude.

