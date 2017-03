Klaunu muzejs — jau gadu bez šova, bet ar mīļumu un smiekliem 10.03.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

Šodien aprit gads, kopš Talsos durvis vēris Latvijā pirmais Klaunu muzejs. «Aizvadītais gads ir bijis iespaidīgākais manā mūžā,» atzīst muzeja saimniece Ilze Pumpure. Šajā laika posmā viņa aptuveni trīs tūkstošiem cilvēku devusi iemeslu plati pasmaidīt.

Ilzes pagājušā gada rūpīgi pierakstītais plānotājs liecina, ka desmit mēnešos Klaunu muzeju apciemojuši 2590 cilvēki, bet šogad tajā paguvuši iegriezties jau 338 apmeklētāji. Viesi bijuši gandrīz no visām Latvijas pilsētām, bet īpašs stāsts esot arī par 30 zviedru uzņemšanu muzejā.

Daudz enerģijas un izdomas no Ilzes prasa iknedēļas dzimšanas dienas ballīšu rīkošana dažāda vecuma bērniem. Atslābt neļauj arī fakts, ka daudz bērnu viņas vadītajās ballītēs piedalās vairākas reizes, tāpēc visu laiku jāpiedāvā kas jauns. «Labākā alga ir, ja bērniņš pasaka: «Šī bija mana labākā dzimšanas diena!» Esmu saņēmusi tik daudz labu vārdu, apskāvienu un bērnu bučiņu, esmu pat daudzo apskāvienu spēkā nogāzta gar zemi, virsū sabirstot visai klasei!» smejas Ilze. Milzīgs kompliments ir arī fakts, ka jubilāri atkārtoti izvēlas Klaunu muzeju — martā tur savu dzimšanas dienu svinēs divi bērni, kuri šai vietā ballējušies jau pērn.

Zināms izaicinājums esot pusaudžu viesošanās Klaunu muzejā, jo šajā vecumā jaunieši mēdz ar dažādām grimasēm un sakrustotām rokām rādīt, ka pieaugušos uztver par neprašām un nejēgām, bet vēlākos gados gan cilvēki atkal gribot atgriezties bērnības zemē, tāpēc uz Klaunu muzeju ekskursijā bijuši vairāki pensionāru pulciņi, un arī maijā jau vizīti pieteikuši 50 pensionāri no Dobeles.

Ilze neslēpj, ka emocionāli grūti ir iepriecināt cilvēkus ar īpašām vajadzībām. «Pirmo reizi redzot vienkopus tik daudz slimu bērniņu, jutu, ka nespēju pat siekalas norīt… Bet tam ir jātiek pāri! Nevienam nav vajadzīgs noskumis, noraudājies un pārbijies klauns! Jādara tas, ko no tevis gaida, — jāsmaida, pat ja gribas raudāt,» uzskata Ilze.

Klaunu muzeja saimniece apliecina —, lai kāda būtu cilvēku rocība, lai cik bagātīgs vai vienkāršs būtu viņu klātais galds, klaunīte Pendele cenšoties dot vislielāko svētku prieku ikvienam. «Mana vēlme ir, lai ikviena ģimene var atļauties svinēt svētkus, tāpēc var sarunāt dažādus variantus pēc katra vēlmēm un iespējām. Apzinos, ka maksātspēja Talsos nav tāda pati kā Rīgā, tādēļ saku paldies novada pašvaldībai, kas palīdz manu nodomu piepildīt,» par pretimnākšanu pateicas Ilze.

Reklāma bez reklāmas

Pirmajā darbības gadā Klaunu muzejs izticis pat bez reklamēšanās, jo pārsvarā cilvēki par šo piedāvājumu uzzina cits no cita atsauksmēm. Pati dzirdējusi daudz laba, arī Ilze saviem viesiem velta atzinīgus vārdus: «Ciemos bijis daudz superjauku cilvēku, kas ir talantīgi katrs savā jomā. Daudzi ir mani iepriecinājuši ar pašu darinātajām lietām — saldumiem, rokdarbiem, grāmatām, kalendāriem, ziediem un rotaļlietām. Tikko kāda jubilāra omīte no Dundagas uzdāvināja tik skaistu, paštaisītu konfekšu pušķi, ka ilgi nevarēšu to izjaukt un apēst! Tāpat daudzi uzdāvina jaunas klaunu lellītes, kas ir mans zelts. To skaits jau ir virs 200!»

Kad ekskursantu grupas ierodas ar lielo autobusu, telpu ierobežotās ietilpības dēļ apmeklētājus nākoties dalīt grupās, tāpēc bieži skanot jautājums, ko vēl Talsos var padarīt. «Ja kādam ir ideja un gribēšana dalīties ar savu talantu, piedāvājot ko interesantu un saistošu tūristiem, dodiet ziņu! Reiz man palīdzēja mani atbalstītāji, bet tagad es varu dalīties ar pieredzi un zināšanām, palīdzot sadūšoties citiem radošajiem talsiniekiem. Tas daudz ko prasa, bet vēl vairāk dod pretī, ja dari to, uz ko esi aicināts,» iedrošina Ilze. Viņa gan neslēpj, ka pēc daudzajām ballītēm mājās vairs neko svinēt negriboties, un smejas, ka sievišķīgu tērpu pērn uzvilkusi tikai divas reizes, jo tagad pat svētkos viņai nākas vilkt klaunītes Pendeles drānas.

«Par Klaunu mājas saimnieci jau nekur nevar izmācīties — viss jāapgūst ar pieredzi. Ja pasaulē tagad topā ir šovi — arvien iespaidīgāki, grandiozāki un pilni ar pārsteidzošām tehnoloģijām, tad es eju pretējā virzienā — viens cilvēks iepriecina otru. Un otrādi. Vienkārši un iedarbīgi. Tādēļ man nav grandi­ozu sapņu turpmākajam. Mani sapņi ir mazi, mīļi un noteikti — prieka un bērnu smieklu pilni. Jau krietni pāri simtam mazo apmeklētāju ir apliecinājuši, ka reiz kļūs par klauniem, tā ka Latvija noteikti kļūs priecīgāka,» vērtē Ilze.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Klaunu muzejs

Komentāri