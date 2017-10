«Ķīvīškrogam» jau 20 gadu! 17.10.2017

Kafejnīcā «Ķīvīškrogs» mūs uzņem mazajā zālītē, vietā, kur reiz viss sācies ar mazu četrriņķu plītiņu un malkas krāsni. Tolaik kafejnīcā bijuši vien četri galdiņi un tā brīža apjomam ar mazo virtuvīti pieticis. Divdesmit gadu laikā uzņēmums paplašinājies — lielajā zālē var uzņemt pat līdz 150 cilvēku un kafejnīcas daļā omulīgi papusdienot var ap 50 cilvēku.

Kafejnīcas saimniece Evita Afoņina atzīst, ka laiks skrien ātrāk, nekā viņa to spēj aptvert. Šķiet, vēl tikko bijusi divdesmitgadniece, kura atvērusi mazu kafejnīciņu, bet tagad pagājuši divi gadu desmiti. Viņa saglabājusi lapiņas, kas liecina: 1997. gadā bijušas dienas, kad pasūtīts vien pāris gaļas salātiņu porciju. Sākums bijis grūts: lielu atspaidu devusi pašu zemnieku saimniecība un simboliskā īres maksa. Nopelnīts pietiekami, lai varētu samaksāt algas, bet par peļņu tobrīd nevarēja pat domāt. «Tagad jaunajiem, ja nav savas telpas, ir grūti «ielauzties» ēdināšanas jomā. Bieži vien jaunie nemaz nesagaida, kad sāks iet labāk, un met mieru pēc pāris gadiem vai pat ātrāk. Ja cilvēks jau no paša sākuma grib tikai nopelnīt, ne darboties, tad ir ļoti grūti.

Kādā sarunā uzņēmēja Olga Bāre uzsvēra, ka galvenais ir prieks par to, ka vari dot cilvēkiem darbu, un varu sacītajam tikai piekrist. Atkarībā no sezonas «Ķīvīškrogā» nodarbinu 12 līdz 14 cilvēku, arī «Alus dārzā» patstāvīgi ir nodarbināti septiņi darbinieki. Tas nav maz, un novadā katra darba vieta ir būtiska,» saka kafejnīcas īpašniece.

Darbs ēdināšanas jomā nav medusmaize bez garoziņas —

kad citiem svētki, šajā jomā strādājošajiem ir pats intensīvākais darba laiks. Uzņēmums klāj galdus arī banketiem, kāzām un citām svinībām ārpus savām telpām. Evita atklāj, ka pret katru pasūtījumu jūt lielu atbildību un vienmēr grib pati pārliecināties, vai viss rit pareizu gaitu. Tas atņem laiku ģimenei, bet ļauj naktī mierīgi aizmigt. «Ir jāuzticas, bet reizē arī jākontrolē. Ja neuzticētos, tad šajā darbā divdesmit gadus nemaz nebūtu izturējusi. Saviem darbiniekiem esmu uzticējusi visu, kas man ir,» teic Evita.

Ir trīs darbinieki, kuri kafejnīcā strādā jau vairāk nekā desmit gadu, ir darbinieki, kuri sākuši strādāt tikai nesen. Neesot viegli atrast cilvēkus, kas būtu gatavi nākt uz darbu un kārtīgi strādāt. Evita prāto, ka varbūt pēc gadiem divdesmit izzudīs darba grafiki ar 12 stundu darba dienu. Jaunā paaudze ātri nogurstot, un garās darba stundas reti kurš var izturēt, neskatoties uz to, ka kārtīgai darba dienai seko vairākas brīvdienas.

Ēdināšanas jomu var sadalīt divās daļās — tajā, ko redz klients, un aizkulisēs jeb virtuves daļā. Evita uzsver, ka bez labiem pavāriem uzņēmums nevarētu izdzīvot. Kafejnīcā ir četri pavāri, kas pa pāriem strādā divās maiņās. No viņiem lielā mērā atkarīgs, cik apmierināts prom dosies klients. Lai gan receptūra ir nemainīga, regulārie apmeklētāji atšķir pavāru rokrakstu.

Ielūkojoties virtuvē, mēs satiekam pavāres Ievu un Baibu. Viena atbildīga par siltajiem ēdieniem, otra — par auksto ēdienu, desertu sagatavošanu. «Domāju, ka mūsu labākā reklāma ir apmierināti, paēduši klienti,» saka Evita. Viņa ir pateicīga ilgstošajiem sadarbības partneriem par uzticību un visiem patstāvīgajiem klientiem.

Plāni nākotnei

Kopš apjomīgās «Ķīvīškroga» rekonstrukcijas, ko veica, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, pagājuši pieci gadi. Ēkai nomainīja jumtu, ierīkoja centrālo apkuri, komunālos tīklus, rekonstruēja lielo zāli un paveica vēl daudzus citus darbus. Pašvaldība pārdodot šo ēku uzņēmīgiem cilvēkiem, ieguva par vienu sakārtotu vietu vairāk.

Tagad, kad pagājuši pieci gadi pēc projekta īstenošanas, uzņēmums var domāt par jaunām attīstības iespējām. Jau uzsākot ēkas rekonstrukciju, sapņots, ka otrajā stāvā varētu veidot naktsmītnes un nelielu banketu zālīti. Pašlaik sākusies šī plāna īstenošana.

Evita cer, ka ar laiku viņas pienākumus pārņems kāds no diviem bērniem. Agrāk Evita meitiņai jautājusi, ko viņa darīs, kad izaugs liela. Uz to Elēna atbildējusi, ka «Ķīvīškroga» otrajā stāvā atvērs masiera kabinetu un brīžos, kad mammai vajadzēs palīdzību, noskries lejā. «Darbs ir nogurdinošs, bet ko es darītu, ja šo visu pamestu? Bija brīdis, kad vīrs brauca strādāt uz Norvēģiju. Šķita tik vienkārši — varam tur visi aizbraukt, tikt pie garantēta darba un stabiliem ikmēneša ienākumiem, turklāt bez galvas sāpēm par to, cik šonedēļ izdosies ietirgot vai visu varēšu samaksāt. Tomēr tas nav man — nevaru sevi iedomāties citā valstī, kur esmu tikai iebraucēja, strādniece. Varbūt tādēļ, ka nekad neesmu ne pie viena strādājusi. Man dzīvē nepietiek ar to, ka līdzās ir ģimene, man vajag arī savu vidi, zināt cilvēkus, kurus šodien satikšu, kur došos. Kad aizbraucu tur, neesmu nekas. Arī te, plaši skatoties, nekas neesmu,» smejas Evita. Par dzīvi domāt nopietni viņa neuzdrīkstas, tad paliekot bail par apkārt notiekošo un tā varot iedzīvoties depresijā. Daudzi Evitai teikuši, ka nespēj saprast, kā viņa savā darbā spēj saglabāt mieru. Viņa atbild: «Esam siltumā, paēduši, nodarbināti, ko vairāk vajag! Paldies Dievam, visam pietiek, nav jādzīvo ar bailēm par rītdienu, bet acis jātur vaļā!»

