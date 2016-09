Kitija Vecmane: «Vēlme izmantot savu prātu un rokas, lai īstenotu labas lietas pagastā» 28.09.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Kitija Vecmane ieņem Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja amatu kopš 2014. gada 1. marta. Lai arī neliels laika periods, uzņēmīgs cilvēks spēj paveikt daudz. Ļoti priecē pārvaldnieces tiešums un atklātība.

— Kādi ir lielākie izaicinājumi, ar kuriem esat saskārusies šajā amatā?

— Šis amats man kopumā ir kā izaicinājums. Paldies visiem pārvaldes darbiniekiem, kuri savu darbu izpilda atbildīgi! Prieks, ka varu paļauties un zinu, ka mums ir viens mērķis un diezgan līdzīgs domu virziens. Uzsākot darbu pārvaldē, uzreiz bija jāiesaistās aizsāktajā Pastendes ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektā. Tas negāja gludi, jo bija daudz pārsteigumu, tomēr projektā vēl varēja veikt labojumus, ko arī izdarījām, tostarp izvietojām apgaismojuma laternu gājēju pārejai pie skolas, kas man šķita būtiski. Interesants bija darbs Pastendes izglītības iestāžu apvienotās ēdināšanas sistēmas izveidē. Sākotnēji pretestība bija no visām pusēm, tādēļ lēni un uzmanīgi, pētot procesus, aprēķinot finansējumu, runājot ar darbiniekiem un dažāda līmeņa vadību, nonācām pie pašreizējās sistēmas, kas, izrādās, visus apmierina.

Sena vēsture ir Pastendes alejas drošības risināšanai. Saņēmu ieteikumu to likt mierā, jo, iepriekš, aizskarot šo jautājumu, ikreiz radušās papildu problēmas. Tomēr iedzīvotāji nereti uzdeva jautājumus par to, uz ko reaģēju, sasaucot sapulci, lai lemtu par tālāku rīcību. Šeit gan gribas mest akmeni pagasta iedzīvotāju lauciņā, jo, kad sapulcē vajadzēja aizstāvēt vietējo viedokli, bija ieradušies pārāk maz cilvēku, salīdzinot ar iebraukušajiem dabas aizstāvjiem.

Uzskatu, katram notikumam, lai arī šķiet, ka nav nekādas jēgas, vēlāk izrādās — tas bijis labs sākums. Tā esam tikuši pie alejas koku dendroloģiskās inventarizācijas, kurā atzīts speciālists katru koku smalki izpētījis un aprakstījis, sniedzot rekomendācijas to kopšanai vai likvidēšanai. Esam saņēmuši Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļaujas, kā arī kopīgi ar novada Zaļumsaimniecības komisiju sagatavojuši iesniegumu veikt alejas kopšanas darbus. Tas nodots valsts a/s «Latvijas valsts ceļi» Talsu nodaļā, kas ir alejas īpašnieks. Ceru, ka visas puses būs apmierinātas, jo drošība netiks panākta, iznīcinot dabas vērtības, bet gan kopjot to, kas ir saglabājams, un novācot to, kam vērtības vairs nav.

— Kuras ir nozīmīgākās lietas, kas paveiktas, strādājot par pārvaldnieci?

— Nozīmīgs reizēm var būt tas, kas, salīdzinot ar ko citu, naudas izteiksmē tik dārgi neizmaksā. Mani ļoti iepriecināja iespēja pagājušā gada nogalē neplānoti ar lielu atlaidi iegādāties bērnu rotaļlaukuma iekārtas. Tas, ka Pastendes bērnu laukuma vecās iekārtas savu nokalpojušas, bija skaidrs, bet nebija zināms, kad būs iespēja iegūt ko jaunu. Mums bija labvēlīgi vairāki apstākļi, un ar pārvaldes darbinieku spēkiem pavasarī tika uzstādītas konstrukcijas, lai maijā nodotu mazajiem pagasta iedzīvotājiem. Novada ainavu arhitekte ir izstrādājusi šīs teritorijas labiekārtošanas projektu, un pakāpeniski ar saviem spēkiem to arī izdarīsim.

Mūsu pagastam nav bijusi iespēja pēdējos gados realizēt lielus projektus, lai iegūtu Eiropas Savienības naudu, tāpēc burtiski glābjam dažādas situācijas par pašvaldības piešķirto finansējumu. Būtiskākie pēdējo gadu veikumi ir Pastendes pamatskolas tualešu remonts, pirmsskolas izglītības iestādes (PII) «Ķipars» virtuves kapitālais remonts un vienas āra nojumes izbūve, Spāres muižas bēniņu un zāles remonts, pagrabstāva apkures izbūve un krāšņu remonti, kā arī pakāpeniski tiek atjaunota elektroinstalācija. Pastendes kultūras namā atjaunota skatuves skaņas sistēma, gaismas un ietērps, kā arī lielajā zālē uzstādītas žalūzijas, veikts fasādes remonts, novēršot nokrišņu iekļūšanu telpās. Pagastā ir 13 atvērtās kapsētas, kurās regulāri izvērtējam un zāģējam bīstamos kokus un uzturam teritoriju kārtībā. Esam saņēmuši atsauksmes, ka pēdējos gados tas ir uzlabojies. Situācijai ar vecajiem kokiem nemitīgi jāseko arī ap Pastendes un Spāres muižu, jo skaistie koki noveco, nemanāmi sāk bojāties un tos jāpaspēj novākt, pirms kādu apdraud. Ikreiz situāciju lūdzam izvērtēt komisijai un darbu veikšanai piesaistām arboristu. Spārē ir veikta notekūdeņu attīrīšanas ietaišu teritorijas sakārtošana, lai atbilstu Valsts vides dienesta prasībām. Pastendē pavasarī tika nojaukta vecā muižas kūts, kas bija sabrukusi un bojāja ainavu, un visas vasaras garumā ar pagaidu darbos iesaistīto personu un strādnieku spēkiem tika veikta vietas sakārtošana. Attīrītie senie sarkanie ķieģeļi tiks izmantoti Pastendes muižas pils žoga remontam, bet uz pamatiem ar kādu projektu līdzekļu piesaisti centīsimies realizēt jauniešu ideju par radošo terasi.

Ik gadu tiek veikta pašvaldības ceļu uzturēšana un kāda posma grants seguma atjaunošana. Ziemā attīrām no sniega pašvaldības ceļus un ielas. Dažkārt apbrīnojamas ir vecāku rūpes par bērniem, kad, esot 15 centimetrus biezai sniega kārtai, viņi zvana uz pārvaldi un klauvē pie mūsu sirdsapziņas — ja nenotīrīsim ceļu līdz viņu mājām, bērni nevarēs aiziet līdz autobusam. Gribu atgādināt, ka par piešķirtajiem līdzekļiem drīkstam tīrīt tikai pašvaldības ceļus un ziemā satrauktajiem zvanītājiem par privāto ceļu tīrīšanu cenšamies sniegt kontaktinformāciju, ja kāds no tehnikas īpašniekiem mums to ir atļāvis.

Ik gadu atjaunojam prioritāro darbu sarakstu, kurš mūsu pagastam ir tiešām garš, jo ietver visām astoņām iestādēm, pārvaldei un videi nepieciešamos ieguldījumus. Ēkas esam mantojuši ne tikai no kolhoza, bet pat no muižas laikiem, tādēļ nolietojums tāds, ka viss ir pakāpeniski maināms, remontējams, rekonstruējams, pie tam kultūras pieminekļiem — atbilstoši inspekcijas prasībām.

— Vai redzat sevi šajā amatā arī turpmāk?

— Manā skatījumā, dzīvē visam jābūt līdzsvarā. Tad, kad bija jārūpējas par bērniem, vēlējos mierīgu darbu, lai enerģiski varu iesaistīties visās ģimenes aktivitātēs. Tagad dēli aizgājuši patstāvīgās gaitās un mājas dzīve palikusi mierīgāka, līdz ar to savu enerģiju varu izmantot, darbojoties šajā amatā. Man patīk šī rosība, un ir vēlme izmantot savu prātu un rokas, lai īstenotu labas lietas pagastā.

— Kā nodrošināt saikni ar iedzīvotājiem?

— Ikgadējās iedzīvotāju sapulcēs gan Pastendē, gan Spārē informējam par pagastā paveikto, kā arī nākotnes plāniem, sagatavojam atbildes uz iepriekš iesūtītajiem jautājumiem un pieaicinām attiecīgās jomas speciālistus. Aktīvāki sapulcēs ir spārenieki. Patīkami, ja iedzīvotāji izsaka domas ne tikai par labi paveikto, bet svarīgi arī, ja nāk ar ierosinājumiem un aizrādījumiem. Vienmēr pārdomājam un iespēju robežās jautājumus risinām, un sniedzam atbildes. Kopumā cilvēki ir diezgan noslēgti, dažkārt pat problemātiskā situācijā dzirdu: «Ko tad nu es tā nākšu un sūdzēšos.» Bet tieši tas ir vajadzīgs — nākt, zvanīt, runāt, kā arī pašiem iesaistīties!

Iekustināt un aicināt cilvēkus cenšamies, organizējot pagasta svētkus. Pasākumi šajās dienās notiek gan Pastendē, gan Spārē. Svētkos sevi parādīja arī daži pagasta mājražotāji, kas dzīvo ārpus pagasta centra. Tas īpaši priecē, jo visgrūtāk iekustināt mazo ciemu un viensētu iemītniekus. Nodrošinām transportu, lai iedzīvotāji varētu nokļūt svētku norises vietās, Pastendes PII audzēkņus un skolēnus vedam uz Spāres muižu, kas viņiem dod iespēju iepazīt savu pagastu. Katru gadu nedaudz mainām pasākuma norises saturu un nākamgad centīsimies izdomāt atkal ko jaunu, meklējot norises formu, kas visiem būtu interesanta.

— Kāds ir jūsu redzējums pārvaldāmās teritorijas nākotnei?

— Pastende jau šobrīd ir pieprasīta dzīvesvieta ģimenēm ar bērniem, bet tiem, kuriem patīk dzīvot tuvāk dabai, mitinās mazākos ciemos. Pastendes pamatskolā un PII «Ķipars» bērnu skaits katru gadu palielinās. Tas uz kopējā fona ir ļoti patīkams rādītājs, jo, kas gan cits, ja ne cilvēki, pagasta iedzīvotāji, ir pats svarīgākais. Cilvēku skaits pagastā ir diezgan stabils, un uz tā palielināšanos varam cerēt, attīstoties ražošanai, tā radot jaunas darba vietas. Mūsu pagastam ir labvēlīga tuvā «Rīgas — Ventspils» šoseja, un šobrīd neizmantotās ražošanas attīstības vietas. Cerēsim uz investoriem un vietējo iedzīvotāju radošumu, veidojot savus mazos uzņēmumus. Mūsu pienākums ir rūpēties par vidi, ceļu uzturēšanu, infrastruktūras saglabāšanu un attīstīšanu, par iespējām izglītoties, sportot, darboties amatiermākslas kolektīvos, kā arī nodrošināt dažādus pasākumus brīvā laika pavadīšanai. Plašu piedāvājumu Pastendē sniedz kultūras nams, bibliotēka, sporta centrs «Akmeņkaļi», brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrs, savukārt Spārē tautas nams un bibliotēka. Katra paša izvēle, cik no tā paņemt sev. Paldies ikvienam, kurš aktīvi piedalās dažādos notikumos, atbalsta un aizstāv pagasta godu skatēs, konkursos un sacensībās!

Drošas vides uzlabošanā svarīgs ir Pastendes muižas tilta remonts, kuram ik gadu rezervējam nelielu naudas summu no ceļu fonda, taču bez papildu finansējuma šāda krāšana būs ilgs process. Arī ļoti kāroto gājēju, riteņbraucēju celiņu izbūve ir tik dārga, ka pagaidām nevaram to atļauties.

Sagaidot Latvijas simtgadi, iedzīvotāju ierosinājumu rezultātā esam plānos ietvēruši divu pagasta vietu labiekārtošanu — Pastendē no jauna izveidot brīvdabas kultūras pasākumu norises vietu pie vecā brūža un Spārē pakāpeniski labiekārtot muižas parku. Garo prioritāro darbu saraksta dēļ ir skaidrs, ka pārvaldes budžetā nebūs lieli līdzekļi šo vēlmju īstenošanai, tādēļ jau šobrīd lūdzu pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju materiālu, finansiālu vai darbaspēka atbalstu šo ideju īstenošanai.

— Kā izdodas pārvaldīt pagastu, kur ir divi centri — Pastende un Spāre?

— Šo teritoriju attiecībām ir sena vēsture, ar ko jārēķinās. Konkurence šādās situācijās laikam būs vienmēr, bet tā nedrīkst būt traucēklis darbā. Spārē vairs nav skolas, līdz ar to nav šo iestāžu konkurences. Bibliotēkām ir katrai savs apmeklētāju loks, bet Spāres tautas nams apmeties Spāres muižas telpās un ieguvis savas savdabīgas kultūras — tūrisma objekta — iezīmes, līdz ar to atšķirīgs no Pastendes kultūras nama. Labi, ka iestādes ir dažādas, līdz ar to viena pagasta robežās nav dublēšanās, katrs ir nepieciešams. Manās izjūtās tās nav divas atsevišķas vietas. Jā, ir attālums, bet lielākās pilsētās divas iestādes atrodas vēl tālāk. Man ir Ģibuļu pagasts ar astoņām struktūrvienībām, kuras katra veic savas noteiktas funkcijas, kopumā rūpējoties par iedzīvotāju labklājību, cik tas ir pagasta pārvaldes iespēju robežās.

CV

Izglītība: 1991. gadā Latvijas Valsts universitātē iegūta tirdzniecības ekonomista specialitāte, ekonomista kvalifikācija (pielīdzinot pašreizējai sistēmai — profesionālais maģistra grāds un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija). Turpmākajos gados — kursi grāmatvedības standartos, starptautiskajos uzņēmumu audita standartos, projektu vadībā un citi.

Darba pieredze: dažādu nozaru privātuzņēmumu grāmatvede.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Ģibuļu pagasts

Komentāri