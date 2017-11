Kaut kas ir jāpiecieš 29.11.2017

Pretgaisa aizsardzības apmācību poligona attīstība Jūrmalciemā, Nīcas novadā, radījusi iedzīvotāju bažas, vai Liepājas apkaime gluži kā padomju laikos nenonāks militāristu pārziņā. Pirmās pretgaisa aizsardzības mācības “Baltic Zenith 2018” Jūrmalciema militārās aviācijas poligonā plānotas 2018. gada jūnijā. Taču pārējā laikā šī teritorija ir pieejama ikvienam.

Armijai pretī nerunā

“Būs mums darbs, amati un pagoņi,” vaicāts par attieksmi pret poligona attīstību, joko bijušais zvejas kapteinis Jānis Jūrmalis no Jūrmalciema “Jūrmaļiem”. Bet, ja nopietni, tad visam esot divas puses. “Kā mēs izjutām to krievu pusi! Tas bija briesmīgi. Vēlreiz to negribētu. Uz jūru iziet nevarēja. Visus tīklus izcilāja, vēl pārbaudes jūrā. Bija kuģis nolikts, uz kuru caurām dienām šāva tā, ka visi logi drebēja. Tagad var brīvi būt jūrmalā, iziet zvejā, jūraszāles vākt.” Tāpēc par Latvijas armijas darbību un NATO atbalstu sirmais vīrs saka, ka kaut kas ir arī jāpiecieš. Un viņš esot ar mieru pieciest: “Ja nebūtu mums palīdzība no turienes un sadraudzība, viņi sen te būtu iekšā. Tāpat kā Ukrainā. To es varu droši teikt. Kad es kādu laiku atpakaļ biju Krievijā, cilvēki kafejnīcā man teica – mēs vēl nāksim te. Tas viņiem tā sāp, ka Latvija izgāja ārā [no Padomju Savienības]. Vēl nesen man Liepājā viena, kas tā arī nav iemācījusies latviski runāt, teica, ka mīlot Staļinu, jo bez Staļina viņa nebūtu šeit. Bet amerikāņiem nevajag mūsu zemīti.”

Jūrmalciemniece Mirdza Tiļuga labi atceras armijnieku saimniekošanu padomju laikā: “Tāpat kā krievu laikos bija, tā tagad arī būs. Ko mēs tur varam domāt... Armijai pretī runāt – neko!” Jūrmalciemā atzīst, ka pietrūkst informācijas. “Iedzīvotāju sapulcē mums pateica, ka tā tas būs, un viss. Jautājums ir valsts kompetencē, un Nīcas pašvaldībai tur nekādas teikšanas nav,” saka Jūrmalciema sabiedriskā centra vadītāja Velga Priede. Iespējams, padomju laika smagās pieredzes dēļ vietējie nevēlas izteikties par armijas lietām. “Tā ir nolemts. Ko tad tur vairs izdarīs,” atmet ar roku zivju kūpinātavas darbinieks.

Brīdinās iepriekš

Pretgaisa aizsardzības šaušana Jūrmalciema poligonā notiks ne biežāk kā vienu mēnesi gadā, tas ir, jūnijā, informē Aizsardzības ministrijā (AM). Mācības ilgs līdz pusotrai nedēļai, bet tas būs atkarīgs arī no laika apstākļiem, kas pie jūras ir nepastāvīgi. Nacionālie bruņotie spēki (NBS) ne vēlāk kā vienu divus mēnešus pirms mācībām informēs Dabas aizsardzības pārvaldi, Liepājas, Nīcas un Rucavas pašvaldības. Vismaz 10 dienas iepriekš NBS pie plānotā poligona piebraucamajiem ceļiem un tuvumā esošajām atpūtas vietām izvietos informatīvus stendus. Pretgaisa aizsardzības mācību laikā plānotā poligona teritorija tiks norobežota, un NBS kontrolēs, lai tur neviens nesankcionēti neiekļūtu. Tiks norobežota zona gaisa telpā, poligonu slēgs civilo kuģu satiksmei, taču laikā, kad militārās mācības nenotiks, tas būs atvērts kuģošanai.

Ekipējuma un personāla nogādāšanai uz mācību vietu izmantos esošos servitūta meža ceļus. AM sola, ka tehnika tos nebojās. Jūnijā meža ceļi vairs nav mitri un dubļaini pēc pavasara plūdiem. Pretgaisa aizsardzības ieročus nepārvadā ar kāpurķēžu smago tehniku, kam kāpu joslā iebraukt ir aizliegts. Transportlīdzekļus centīsies izmantot minimāli, jo netiks veikti taktiskie manevri. Pretgaisa aizsardzības vajadzībām izmanto autotransportu, kura svars nepārsniedz 3500 kg.

Mācību laikā tiks ievēroti drošības pasākumi, lai neradītu kaitējumu iedzīvotājiem un apkārtējai videi. NBS nodrošināšot ugunsdrošības pasākumus, kā arī visu izmantoto priekšmetu savākšanu un aizvešanu pēc mācību beigām. Mācības neesot saistītas ar iespējamu jūras grunts mehānisku bojāšanu, tāpat šaušanas pozīciju izvietošanai nav nepieciešama būvniecība, nevajag izcirst kokus vai veikt cita veida zemes transformāciju. Tiek solīts nenodarīt pāri dabai.

Maz apdzīvota teritorija

Kāpēc nepieciešams vēl viens poligons Liepājas tuvumā, ja tāds jau darbojas otrpus Liepājai, Šķēdē? AM skaidro, ka nepieciešams pielāgot un attīstīt militāro infrastruktūru, ņemot vērā mainīgo drošības vidi, profesionālā dienesta karavīru un zemessargu skaita plānoto palielināšanos, kā arī starptautisko militāro mācību skaita un apjoma pieaugumu Latvijā un ar to saistīto mācību vietu noslodzi. Poligons Jūrmalciemā ļaus stiprināt pretgaisa aizsardzības spējas, kas NBS attīstības plānā 2016. – 2028. gadam izvirzītas kā vienas no prioritātēm.

Līdz šim NBS pretgaisa aizsardzības mācības ir norisinājušās tikai Šķēdes militārās aviācijas poligonā. Taču līdz ar vēja parku attīstību, ierosinājumiem ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanai Šķēdes apkārtnē, kā arī Liepājas ostas un piekrastes attīstības plāniem AM piedāvāja veidot alternatīvu militārās aviācijas poligonu. Jūrmalciems atzīts par piemērotāko vietu, jo teritorija ir neapdzīvota vai maz apdzīvota, kas atbilst pretgaisa šaušanas drošības risku novērtējumam.

Uz jautājumu, vai pretgaisa aizsardzības spēju attīstīšana ir pamats domāt, ka būtu pieauguši Latvijas ārējās drošības riski, ministrijā tieši neatbild. Bet skaidro, ka pretgaisa aizsardzības spējas ir vienas no NBS identificētajām minimālajām valsts aizsardzības spējām, pēc kurām nepieciešamība ir bijusi jau kopš neatkarības atgūšanas. Spējas identificēt potenciālo apdraudējumu un to novērst vai iznīcināt ir ļoti svarīgas. Ir iegādātas gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības sistēmas. Taču ir jāveic arī personāla apmācība un regulāri treniņi, tādēļ vienlaikus ar sistēmu iegādi tiek attīstīts arī militārais aviācijas poligons.

