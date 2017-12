«Katrs literārais darbs prasa atšķirīgu vizuālo risinājumu» 11.12.2017

30. novembrī Talsu novada muzejā interesenti varēja tikties ar pazīstamo bērnu grāmatu ilustratori Gundegu Muzikanti un aplūkot viņas oriģināldarbu izstādi «Bilžu stāsti». Māksliniece uzskata, ka viss, ar ko cilvēks dzīvē sastopas, uzkrājas viņa vizuālajā pieredzē un ilustrācijas ir realitātes reprezentācija.

Veidojot ilustrācijas, Gundega Muzikante izmanto akvareli un strādā ar papīru, no kura uzzīmēto nevar nomazgāt. Viss uz tā uzliktais tur arī paliek — ja kaut kas nepatīk, jāsāk no sākuma. Sākotnēji viņa iztēlojas, kāds būs rezultāts un tad mēģina tam sekot, taču ne vienmēr tas izdodas — dažkārt darbs pats norāda īsto virzienu.

Sadarbība starp rakstnieku,

tekstu un mākslinieku ir cieša, bet ilustrācijas uzdevums nav tiešā veidā ilustrēt tekstu. «Mēs dzīvojam attēlu laikmetā, kad bilžu ir ļoti daudz un tās var iegūt ikviens. Mākslinieka uzdevums ir ielikt maksimāli daudz fantāzijas un panākt to, ko citādi nevar iegūt. Nepietiek uzzīmēt to, kas minēts tekstā — tas ir daudz par maz,» skaidro G. Muzikante. Ja tekstā teikts — «Pūķis savāca savu mantību un devās pasaulē!», ilustratoram jādomā, kāds pūķis izskatījās, kāda bija viņa mantība un kur viņš to lika. Māksliniekam savā darbā jāpasaka tas, ko rakstnieks nav pateicis, jo tikai teksts kopā ar bildi veido veselumu. Protams, jāņem vērā mākslinieka vīzija un specialitāte. Varoņeposus nevar ilustrēt cilvēki, kuru rokraksts ir mīlīgs, savukārt cilvēki, kuri zīmē skarbākus tēlus, nevar veidot ilustrācijas maziem bērniem.

«Šajā jomā pastāv zināma konkrētība — kādu laiku strādāju žurnālā «Dārza Pasaule», kur man bija jāzīmē puķes un jāstudē botānika, taču, ilustrējot grāmatas, mākslinieka fantāzijas lidojums iegūst vēl nebijušu brīvību,» teic G. Muzikante.

Viņa cenšas iedvesmoties no visa, ko redz, ejot pa ielu, staigājot pa mežu vai aizbraucot ārzemju ceļojumā. Māksliniece uzskata, ka viss, ar ko cilvēks dzīvē sastopas, uzkrājas viņa vizuālajā pieredzē un ilustrācijas ir realitātes reprezentācija.

To, ka ilustrēšana

viņu aizrauj, māksliniece saprata jau trīs gadu vecumā. «Mazotnē visi bērni zīmē — citiem šī aizraušanās zināmā vecumā apsīkst, bet citiem ievelkas. Es esmu otrais gadījums — man patīk uzburt vidi un radīt tēlus. Tajā ir kaut kas ļoti aizraujošs. Mācoties pēdējā kursā, saņēmu pirmos pasūtījumus, un tālākais notika pašsaprotami. Stils laika gaitā mainās, un vēl šobrīd cenšos sevi izaicināt un izvirzīt jaunus mērķus. Katrs literārais darbs prasa atšķirīgu vizuālo risinājumu un pieeju,» atklāj ilustratore.

Viņa atzīst, ka latviešu bērnu grāmatu ilustrācijas piedzīvo uzplaukuma periodu. Nu jau vairākus gadus Latvijas Mākslas akadēmijā ir speciāls ilustratoru kurss, un Latvijas izdevniecības cīnās par to, lai aizvien biežāk iznāktu oriģinālliteratūra ar oriģinālām latviešu mākslinieku ilustrācijām.

«Tikko biju Tallinā, kur ik pēc trim gadiem notiek Tallinas grafikas ilustrāciju triennāle. Sākotnēji tā bija iecerēta kā Baltijas valstu grāmatu triennāle, ar Baltijas valstīm saprotot desmit valstis, kas atrodas ap Baltijas jūru. Šogad dalībvalstu loks paplašinājās un tajā piedalījās arī tādas valstis kā Irāna, Itālija un Spānija. Tallinas Nacionālajā bibliotēkā vairākās zālēs bija apskatāma plaša ilustrāciju izstāde, un ikviens varēja pārliecināties, ka ilustrācijas var būt ļoti dažādas — gan tehniski, gan saturiski un mākslinieciski. Katrā darbā ir ielikta sava enerģija. Atšķiras arī katras tautas krāsu izjūta, mentalitāte un temperaments,» norāda ilustratore.

G. Muzikante ir beigusi

Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Keramikas nodaļu un Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu. Kopš 1987. gada viņa piedalās grafikas izstādēs, un 1990. gadā sākās mākslinieces radošais ceļš grāmatu mākslā. Šajā laikā ir tapušas ilustrācijas bērnu grāmatām, mācību grāmatām, plakātiem, kalendāriem un žurnāliem. G. Muzikante regulāri piedalās starptautiskās grāmatu grafikas izstādēs, biennālēs un triennālēs, četras reizes ieguvusi balvu «Gada skaistākā grāmata», Indriķa Zeberiņa balvu par grāmatu «Strup­astīša talcinieki» un Jāņa Baltvilka balvu par trīs izcili ilustrētām grāmatām. Gundega Muzikante ir Rojas pašvaldības piešķirtās Pastariņa prēmijas 2011. gada laureāte. Augstu novērtēta arī viņas pirmā veidotā monēta «Eža kažociņš» — «Latvijas 2016. gada monēta». Šobrīd mākslinieces ilustrēto grāmatu skaits pārsniedz trīsdesmit.

