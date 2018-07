«Katram vajag pasaku — gan bērnam, gan pieaugušajam» 20.07.2018

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

14. jūlijā Rojā ar plašu programmu norisinājās 68. Zvejnieksvētki. To centrā allaž ir jūras valdnieks, un «Talsu Vēstis» šoreiz sekoja viņam no brīža, kad Neptūns iznāca no jūras, līdz pat brīdim, kad… Nē, vēl nesteigsimies notikumiem pa priekšu!

«Sveicināti, krasta ļaudis!» kopā ar nārām iznācis Rojas pludmalē, sapulcējušos pulku uzrunāja jūras valdnieks. Atskanēja atbildes sveiciens, bet — visai mērens. «Tā, tā, tā… Šo nogurušo bibliotekāru sveicienu mēs aizmirstam. Sveicināti, krasta ļaudis!» viņš mēģināja otrreiz, un nu kļuva skaidrs, ka sauszemes ļaudis ir «viena kapitāla nācija».

Uz skatuves Neptūns iznesās visādi — lūdza savām nārām parādīt deju, ko viņas bija sagatavojušas dalībai Dziesmu un deju svētkos («Sašuva jaunas štātes, samācījās jaunas dejas, bet kaut kādā tur skatē viss jūras novads netika tālāk par svītru…» sūkstījās jūras valdnieks), izrunājās ar vienu vietējo vārda dienas gaviļnieku Oskaru, iepazīstināja ar savu jaunāko lolojumu — brētliņu kori, mācījās dejošanu pa pāriem, gan deva iespēju uzstāties dziedošajam Artūram.

Protams, neizpalika arī zvejnieksvētku oficiālā atklāšanas uzruna. «Lai krasta brīzes neaizpūš manas uzrunas lapas, runu esmu iemācījies no galvas. Godātie Ziemassvētku… Zvejnieksvētku dalībnieki, ekselences, dāmas un kungi! Priecīgus visiem zvejnieksvētkus! Lai svētki ikvienam zvejniekam un reņģēdājam! Esmu ļoti uztraucies. Lai mums visiem šodien ir labs laiks!» Neptūns vēlēja, un katrs jau nojauta, ka runa ir pašpikota no kādas citas, kas izskanēja Dziesmu svētkos.

Uzrunu teica arī krasta valdniece, citkārt par Rojas novada domes priekšsēdētāju dēvētā Eva Kārkliņa. Neptūns interesējās, kas jauns. «Jauns ir viss, izņemot… tevi! Rojā ceļam, mūrējam, būvējam, jaucam nost, žāvējam, cepam… Rojā dzīvo ļoti darbīgi ļaudis. Līdzko nokūst sniedziņš, visi rakņājas mazdārziņos — dibeni gaisā, un tā mēs dodam virsū līdz novembrim, kamēr uzkrīt sniegs! Tie, kuri nerakņājas dārziņos, ķer zivis. Kad zivis saķertas, tās žāvē, liek bundžās,» viņa ieskicēja Rojā notiekošo.

Pēc tam abi — jūras valdnieks un krasta valdniece — sēdās antīkā kabrioletā, lai kopā ar kuplu mūslaiku kabrioletu svītu dotos garā braucienā, tradicionāli līkumojot pa Rojas ielām, kas nes tik skaistus nosaukumus kā Saules vai Dzintara iela un tik zvejnieksvētkiem atbilstošus nosaukumus kā Zušu vai Kapteiņu iela.

Daudz ļaužu brauciena laikā drūzmējās pie savu namu logiem vai uz balkoniem, bet ļoti daudzi braucējus sagaidīja māju priekšā un ceļa malā.

Braucot nākamajā kabrioletā aiz abiem valdniekiem, labi varēja redzēt, cik priecīgi cilvēki viņiem māj un pat pasniedz pa kādai veltei.

Nācās atzīt, ka jūras valdnieka fenomens ir ievērības cienīgs. Arī pludmale taču bija pilna dažāda vecuma cilvēku, bet, Neptūna laivai tuvojoties, visi tā kā saviļņojās un spiedās jūrai tuvāk ar fotografēšanai vai filmēšanai sagatavotiem mobilajiem tālruņiem rokās. Manis pašas meita pārvarēja visu kautrību un apņēmīgi devās fotografēties ar Neptūnu, jo viņš esot smukiņš, bet kāds zēns jūras valdniekam esot pat sacījis: «Ja tu gribi, es tev varu uzdāvināt savu transformeru!», kas no bērna puses jau ir augstākā pilotāža.

Ceļā uz nākamajiem svētkiem

Brauciena noslēgumā piesēdām «nāru birojā» kopā ar vietējām nārām Daci Broku un Āriju Veidi un pašu Neptūnu, kurš gan, ievērojamā karstuma uzveikts, atļāvās mūsu acu priekšā pārtapt par Latvijā tik pazīstamo un labi ieredzēto Valteru Krauzi. Kopā pārspriedām arī to, kas liek pat cilvēkiem ļoti cienījamos gados balstīties pie savu māju vārtiņiem, lai, spītējot karstumam, sagaidītu garām braucošo jūras valdnieku.

«Katram vajag pasaku — gan mazam bērnam, gan pieaugušajam. Tad, kad vairs nevajag neko, nav vērts dzīvot. Tāpēc ir jūras valdnieks, elfas un nāras,» sprieda Ārija. «Tas ir līdzīgi kā ar 1. septembri. Kāpēc nes puķes un kāpēc tāds datums vispār izdomāts? Varēja paņemt somu, pielikt ar grāmatām un uzreiz iet mācīties! Bet burvība ir īpašā notikumā,» piekrita Valters. «Lasīju domu, ka cilvēks tik ilgi ir jauns, kamēr spēj saglabāt bērnu sevī un pieņemt spēli. Šī ir spēle, un mēs piedāvājam spēles noteikumus. Tie, kuri spēlē līdzi, ir priecīgi. Viņi sapucējas svītrainās drēbēs, viņi gaida jūras valdnieku, viņi to gaida arī pie savas mājas, kaut ko sētā ir izpušķojuši,» zvejnieksvētku spēli atspoguļoja Dace.

Protams, katrs pats izvēlas, vai tajā piedalīsies. Pie Neptūna laivā nofotografēties ielēkusi kāda dāma no Maskavas, viņš sastapis arī viesus no Austrālijas, kuru attieksme ļāvusi noprast, ka, atgriezušies mājās, viņi citiem stāstīs par zvejnieksvētkiem kā brīnišķīgu notikumu. Ar vietējiem ļaudīm mēdz būt dažādi. «Braucot ar eskortu cauri visai Rojai, policija notur automašīnu plūsmu, un var redzēt, ka dažās mašīnās ir nīgri cilvēki. Piecas minūtes viņi būs pazaudējuši, tāpēc visa diena būs sabojāta! Bet ir tādi, kuri pamāj pretī un pat izkāpj no mašīnas. Jautājums: kuram diena būs foršāka? Nevienam jau nav jāpaliek uz mūžību Rojā — tikai piecas minūtes tas viss aizņem! Bet tādi mēs esam,» konstatēja V. Krauze.

Un vēl mēs esam tādi, kuri mīļuprāt kritizē pat valsts augstāko amatpersonu. Tagad, kad vairs nebija vajadzības runāt Neptūna lomai domāto tekstu, Valters sprieda: «Gan Latvijas vadītāji ir ar cilvēciskām īpašībām, gan jūras valdnieks, kurš arī var aizraut šreijā jebkurā brīdī, un arī aizrāva! Man liekas — ja mēs vairāk ar smaidu pieietu ļoti daudzām lietām, būtu daudz foršāk. Mēs baigi gribam ar to pirkstu bakstīt citiem acīs. Es arī grēkoju ar to, mēs visi grēkojam. Bet kā būtu, ja mēs biežāk pateiktu: «Eu, nu, kā bija, tā bija! Dzīvojam tālāk!» un neturētu naidu un rūgtumu? Manuprāt, mums katram pašam sava dzīve ir tik interesanta, lai nebakstītu visu laiku kāda cita izdarīto vai neizdarīto. Mūsu Prezidents ir tik foršs, ka viņš pats par šo misēkli jau šobrīd spēj pasmaidīt. Dzīvojam tālāk!»

V. Krauze priecājas par Dziesmu un deju svētkiem kā Latvijas simtgades sastāvdaļu. Viņam šķitis, ka svētku nedēļa cilvēkos ko labu pavērusi. Valters arī pašu simtgadi uzlūko kā lielu dāvanu. «Negribu kļūt bērnišķīgi emocionāls, bet tie pilnīgi noteikti ir manas dzīves lielākie svētki. Nu, var jau būt, ka Latvijas 150. dzimšanas dienu piedzīvošu…» viņš parēķināja.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Zvejnieksvētki, Roja

Komentāri