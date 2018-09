Katram savs iemesls, kāpēc pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus 25.09.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Trešdien, 19. septembrī, jau trešo gadu visās Eiropas Savienības valstīs norisinājās Eiropas ceļu policijas tīkla sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizēta kampaņa «Edward». Proti, diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. «Talsu Vēstis» pievienojās ceļu policijas darbiniekiem, lai noskaidrotu, kādi ir tipiskākie ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi un ko par to saka paši autovadītāji.

Pēcpusdienā pievienojamies diviem Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļpolicijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotas jaunākajiem inspektoriem Mārim Ozoliņam un Artūram Kvālbergam. Pirmais ceļu policijā strādā jau 11. gadu (VP kopumā 14 gadus), otrais — trešo gadu (VP kopumā 11 gadus).

Ekipāžai paredzēts doties uz Laucienes un Balgales pagastu. Pa ceļam sarunājamies ar pieredzējušajiem inspektoriem. Viņi stāsta gan par tipiskākajiem pārkāpumiem, to, cik dažādi cilvēki uzvedas, pārkāpjot noteikumus vai cenšoties izvairīties no VP darbiniekiem. Sākot ar mukšanu krūmos, beidzot ar iebraukšanu rudzu laukā. Arī uzvedība, reakcija, satiekot inspektorus, mēdz būt ļoti atšķirīga. Kāds nekautrēdamies izmanto rupjus lamuvārdus, savukārt cits krīt histērijā.

Tā kā trešdien galvenais akcents tika vērsts uz to, lai nenotiktu ceļu satiksmes negadījumi, būtisku uzmanību inspektori vērsa uz mobilo telefonu, drošības jostu un bērnu sēdeklīšu izmantošanu un atļautā braukšanas ātruma ievērošanu. Pirms devāmies ceļā ar VP pārstāvjiem viņi dienas pirmajā daļā jau bija sastādījuši divus brīdinājumus autovadītājiem, kuri nebija piesprādzējušies.

«Cilvēki diemžēl turpina pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus. Visneuzmanīgākie pret ceļu noteikumiem ir jaunieši. Ļoti bieži pārkāpj atļauto braukšanas ātrumu un nepiesprādzējas. Pieļauju, ka viņi to neuztver tik nopietni, ir vieglprātīgi. Bīstamas situācijas izveido arī cilvēki gados, kuri ir neuzmanīgāki un ar lēnāku reakciju. Bez autovadītāja apliecības un alkohola reibumā brauc dažāda vecuma cilvēki, nav izteiktu tendenču. Īpaši vieni un tie paši personāži gan neatkārtojas. Būtisks iemesls, kāpēc rodas ceļu satiksmes negadījumi, ir neuzmanība. Tomēr atļautā braukšanas ātruma pārkāpšana ir galvenais faktors,» novērojis M. Ozoliņš. Bīstamus apstākļus rada arī iespēja iegādāties automašīnas, neesot autovadītāja apliecībai.

Nihilistiska attieksme citam pret citu

Braucot virzienā uz Dursupi, strauji apstājamies, jo pretī braucošais autovadītājs (vēlējās palikt anonīms) pārsniedz ātrumu: 110 km/h. «Ikdienā, protams, cenšos nepārkāpt braukšanas ātrumu. Visi esam tikai cilvēki. Šoferi Latvijā brauc ļoti dažādi. Esmu novērojis, ka nedaudz pieaug savstarpēja tolerance. Tomēr ir konkrēta autovadītāju daļa, kas izturas nihilistiski. Jā, situācijas, kad citu šoferu dēļ rodas bīstami momenti, ir regulāri. Pats cenšos ļoti ātri nebraukt. Šoreiz ceļš bija pilnīgi tukšs un tas man ļoti labi zināms. Redzēju, ka braucāt pretī, varēju jau samazināt ātrumu, bet atmetu ar roku: kā ir, tā ir!» stāsta Laucienes pagasta iedzīvotājs. Viņš regulāri piesprādzējas ar drošības jostu, tas esot kā automātisks ieradums. «Gan es, gan citi grēkojam ar mobilā telefona lietošanu. Tā ir sērga, kuru, manuprāt, nav iespējams apkarot. Mobilais telefons ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Ar sevis pašdisciplīnu, manuprāt, to nav iespējams paveikt, jo problēma ir tajā, ka tiek novērsta uzmanība. Pat ja autovadītājam ir austiņas, koncentrēšanās un uzmanība tiek novērsta. Ja kāds zvana, visdrīzāk vajadzētu braukt ceļa malā. Domāju, ka valstī krietni par maz tiek veikts audzinoši informatīvs darbs. Ir kaut kādas nelielas kampaņas, bet vajadzētu krietni vairāk popularizēt savstarpējo toleranci starp ceļu satiksmes dalībniekiem. Un, kā ļoti labi zinām, valstīs, kur ir ilga demokrātija, cilvēkiem citam pret citu ir ļoti augsts tolerances līmenis, kas ir viens no būtiskākajiem aspektiem, kas mūs, latviešus, atšķir no viņiem. Šī nihilistiskā attieksme citam pret citu; šajā sakarā ļoti grēko arī valsts…» vērtē laucienieks.

Autiņš pats ripo!

Braucot cauri apdzīvotai vietai Lauciene, inspektori konstatē, ka pretējā virzienā tiek pārkāpts braukšanas ātrums: 70 km/h. Talseniekam Leonam Dinsbergam tiek sastādīts brīdinājums. «Kāpēc pārkāpu ātrumu? Šī lieta ir ļoti dabiska. Jebkurš šoferis to ļoti labi saprot. Braucot caur Laucieni, aiz baznīcas, virzienā uz Nurmuižu, no kalniņa autiņš pats iet! To visi saprot, jums to pateiks katrs šoferis. Jā, es arī steidzos. Man zvanīja no Laucienes pansionāta, jo viņiem pazudis siltais ūdens, nevar traukus nomazgāt, jābrauc skatīties! Ja to var uzskatīt par iemeslu… Un es taču redzēju, ka ir tukšs ceļš, pat koku lapu te nav, ko notriekt! Bet punkts ir pārkāpts, krietns un varens! Vai bieži gadās pārkāpt noteikumus? Reizi gadā jau gadās kāda ķibele! Dažreiz, piemēram, aizmirstas ieslēgt gaismas,» emocionāli stāsta talsenieks. Vaicāju, vai kungs regulāri piesprādzējas. Viņš spriež, ka šāda prasība ir cilvēku tiesību pārkāpums. «Pašnāvību taču es drīkstu veikt, ja gribu, vai ne? Bet, redz, man aizliedz braukt bez drošības jostas! Nevienā valstī nav tāda likuma, ir tikai satiksmes noteikumu burts, un man tas jāievēro, lai nesaņemtu sodu!» savā viedoklī dalās L. Dinsbergs.

Atpakaļceļā uz Talsiem tiek apturēta autovadītāja (vēlējās palikt anonīma), kura pārsniedza braukšanas ātrumu: 112 km/h. Kamēr inspektori sastāda brīdinājuma protokolu, «Talsu Vēstis» uzrunā sievieti. «Darbā gadījās aizķeršanās, tāpēc steidzos uz Laucieni pakaļ bērnam, lai paspētu viņu aizvest uz Talsu mūzikas skolu,» iemeslu skaidro sieviete. Vaicāta, vai ikdienā bieži sanāk pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus, viņa teic, ka vienmēr piesprādzējas ar drošības jostu, savukārt, ja kāds zvana, telefonā ieslēdz skaļruni un to novieto uz paneļa.

«Latvijā šoferīši brauc ļoti ātri, radot bīstamas situācijas, it sevišķi pie gājēju pārejām. Mūsu valstī ir nepieklājīgāki autovadītāji nekā ārzemēs. Kad tur iebraucam, arī paši kļūstam pieklājīgāki pie spēkrata stūres. Pārbraucot Latvijas robežu, mani ieskaitot, kļūstam agresīvāki. Kā to mainīt? Manuprāt, vajag vairāk aktualizēt savstarpējo pieklājību un cieņu. Varbūt to vajag izvirzīt kā, piemēram, gada prioritāti, nevis tikai kā kampaņu vienas dienas garumā,» domā autovadītāja.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri