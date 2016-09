Katram sava erotika, tāpēc svārstīga 23.09.2016

Talsu novada muzeja Izstāžu zālē ar savu darbu kolekciju «Svārstīgā erotika» viesojas Atis Ieviņš. Šī ir jau ceturtā Ārlavas pagastā dzimušā fotomeistara personālizstāde Talsos.

No 1975. gada viņš strādājis par fotogrāfu dažādos Latvijas lielākajos preses izdevumos, tāpēc bildēs nevar nejust žurnālista asredzību. Tā ir spēja precīzi uztvert un iemūžināt spilgtu mirkli, pamanīt pipariņus citiem šķietami pelēkā laika plūdumā. No milzīgā gadu gaitā uzkrātā fotoarhīva A. Ieviņam iespējams veidot dažāda satura mākslas izstādes. Viņš ir pietiekami uzņēmīgs, lai nedotu sev atlaides un to regulāri darītu.

Mūsu laikā, kad sekss, erotika un pornogrāfija ir brīvi publiskajā telpā iztirzājami temati, kad, liekas, ir sabrukušas jebkādas barjeras, šī izstāde uzrunā gandrīz vai nevainīgi, mīļi ķecerīgi. Autors taktiski atgādina, ka dzīvē nemēdz būt pareizais un nepareizais, viss ir atkarīgs no cilvēka domāšanas — inteliģences līmeņa, pasaules veselīgas uztveres un humora izpratnes. Darbi, kuri visvairāk attiecināmi uz izstādes nosaukumu, man, uzmanīgai skatītājai, asociējas ar karikatūrista Friča Makstnieka erotiskajiem zīmējumiem. Tiem 90 procentiem, kam tie izsauca smaidu un radīja labu garastāvokli, ies pie sirds arī šie fotodarbi. Tie, kas arī vannā vienatnē iet naktskreklā, varēs ko sev par mierinājumu iešņāpt atsauksmju grāmatas lielajās, pagaidām vēl baltajās lapās.

Atis Ieviņš izstādes atklāšanas sarīkojumā atzina, ka arī erotika mums katram ir sava, tāpēc, viņaprāt, svārstīga. Lai bilde būtu erotiska, plikumi nav obligāti — vīrieša bagātības formā izaudzis burkāns, saulē izsiluša ābola apaļumi, sieviešu veļas gabalā starp mežģīņotām lencītēm ieritinājušās nobriedušas kāpostu galviņas… kas vienam ir tikai izejmateriāls pusdienām, tas citam nerātnu domu izraisītājs vai iemesls pastrādāt ar pareizo apgaismojumu un nospiest fotoaparāta slēdzi. Daudzas fotogrāfijas tapušas pēc preses izdevumu redakciju pasūtījuma, lai interesanti, lasītāju uzmanību piesaistoši ilustrētu kādu gudru, ļoti jau sabiedrības izglītošanai vajadzīgu, bet apjomā un tematikā nepievilcīgu rakstu.

Šogad Zvaigznes dienā novadniekam (jau sen, sen Vidzemes pusei piederīgajam) apritēja 70 gadu. Ne miņas no klasiskā priekšstata par pensionētu kungu, kurš nezina, kā piepildīt savu laiku. Ar možumu un dzīvesprieku, lieliski uzturētu fizisko formu viņš ne tikai pārsteidz, bet arī sapurina draugus un paziņas Talsu mākslas un kultūras vidē katrā tikšanās un sadarbības reizē.

