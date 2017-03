«Katra stunda ir kā mazs pasākums, kam jāraksta scenārijs» 16.03.2017

Aijas Barovskas vārds avīzes lappusēs neizskan pirmoreiz. Gandrīz piecus gadus viņa vadīja Mērsraga kultūras dzīvi, bet skatuve nav sveša jau no bērna kājas. Aija atklāj, ka līdzās mīlestībai pret kultūru vienmēr bijis skolotājas aicinājums. Jau otro gadu viņa tam ir atsaukusies, bet tas nebūt nenozīmē, ka daudzpusīgie talanti noglabāti aiz atslēgas. Plašās zināšanas un pieredzi viņa labprāt nodod skolēniem.

Atceroties savas skolas gaitas,

Aija secina, ka viņa bijusi no tiem skolēniem, kuriem pa prātam ir itin viss — gan skolotāji, gan pašas mācības. Pabeidzot Rojas vidusskolu, viens no nākotnes scenārijiem ietvēris arī pedagoģijas studijas, tomēr izvēle izdarīta par labu Latvijas Kultūras akadēmijai, kur iegūts bakalaura grāds kultūras socioloģijā un menedžmentā. Mācības izdevies apvienot ar Mērsraga tautas nama vadīšanu, kaut arī par brīvdienām uz laiku nācies aizmirst. Kad pirmais diploms bijis kabatā, Aija sapratusi, ka vēlas mācības turpināt. Šoreiz īstenots otrs scenārijs — Liepājas Universitātē iegūts maģistra grāds pedagoģijā.

«Kad man prasa, kāpēc esmu skolotāja, stāstu, ka jau bērnībā spīdzināju savu draudzeni, kura bija divus gadus jaunāka, un liku viņai mācīties latviešu valodu, matemātiku un spēlēt klavieres. Mēs spēlējāmies skolotājos, un es vienmēr biju skolotāja. Otra spēle bija, kad liku viņai klausīties koncertus. Abas lietas īstenojās – vispirms vadot tautas namu un tagad strādājot skolā,» stāsta Aija.

Darbu tautas namā viņa turpinājusi arī maģistra studiju laikā, turklāt ikdienas grafiks papildināts ar darbu Rojas vidusskolā, kur topošā pedagoģe mācījusi kulturoloģiju un organizējusi ārpusklases darbu, taču, kā pati atzīst, slodze bijusi par lielu. Kad Mērsraga vidusskolas direktore piedāvājusi pārņemt stafeti no latviešu valodas un literatūras skolotājas, kura pirms gada devusies pensijā, Aija sapratusi, ka aktīvu darbošanos abos lauciņos — kultūras dzīvē un pedagoģijā — apvienot nevarēs.

«Ar pilniem spēkiem skolā sāku strādāt šajā mācību gadā. Pozitīvi, ka šeit ir normēts darba laiks. No otras puses, tas ir arī izaicinājums, jo kultūras dzīvē pati visu kārtoju. Ja bija slinkums, varēju nolemt, ka šodien nestrādāšu par visiem 100 procentiem. Tagad nevaru nostāties klases priekšā un pateikt, ka man ir slinkums, tāpēc palasīšu internetā ziņas, bet bērni lai paši kaut ko padara,» viņa salīdzina.

Mērsraga vidusskolā

Aija pasniedz latviešu valodu, literatūru un mūziku gan sākumskolas vecuma bērniem, gan arī pašiem lielākajiem, kurus pavasarī gaida centralizētais eksāmens. Savukārt Rojas vidusskolā viņa māca kulturoloģiju vidusskolas klasēm.

Papildus tiešajiem pienākumiem Mērsraga vidusskolā viņa vada divus meiteņu vokālos ansambļus, kā arī skolas darbinieku un vecāku ansambli. Ja pie apvāršņa parādīsies jauni pienākumi, Aija smej, ka viņa neesot no tiem, kuri atsaka.

«Visu, ko darīju tautas namā, tagad, ja ir iespēja, nododu bērniem. Man patīk reizi pa reizei sarīkot kādu pasākumu. Dažreiz uznāk nostalģija, un gribas kaut ko noorganizēt. Patiesībā katra stunda ir kā mazs pasākums, kam jāraksta scenārijs. Ir labie brīži, kad atnāk iedvesma un to var paveikt ļoti radoši. Ir arī brīži, kad stundā ir vienkārši teorija un uzdevumi,» atklāj skolotāja.

Pieredzes un zināšanu daudzveidība darbam skolā nāk tikai par labu. «Ja strādājam pēc jaunās kompetenču teorijas principiem, priekšmetiem jābūt savstarpēji saistītiem. Mūziku un literatūru vai mūziku un latviešu valodu ir ļoti viegli sasaistīt, un bērniem tas arī patīk. Piemēram, lieku klausīties dziesmu un pierakstīt visus darbības vārdus. Domāju, ka kulturoloģijas zināšanas man ir ļoti liels pluss, jo dzīvē taču viss ir saistīts, tostarp visi humanitārie priekšmeti: mūzika, literatūra, māksla, arī vēsture. Pati to sāku pa īstam apzināties tikai augstskolā. Kad sēžam skolas solā, uz katru priekšmetu raugāmies kā uz kaut ko pilnīgi nošķirtu. Dažreiz literatūras stundās pieminu kādu vēstures faktu, un skolēni uzreiz iebilst: «Bet mēs taču to vēsturē jau mācījāmies!» Protams, jo viss ir saistīts!» ir pārliecināta jaunā skolotāja.

Kompetencēs balstītais izglītības modelis paredz arī vairāk praktiskas darbošanās, ko Aija savās stundās labprāt izmanto. «Ir ļoti svarīgi, piemēram, mācot mūziku un stāstot par vijoli, to arī parādīt, nevis aprobežoties ar mazām bildītēm grāmatā. Stāstījums ir viena lieta, bet, kad pašiem ir iespēja darboties, ir pilnīgi cita interese. Lai veiktu praktiskus uzdevumus, jāsagatavo materiāli, jāsaprot, kā visu noorganizēt, lai stundā nebūtu jucekļa. Jāteic, ka pagaidām nav pilnīgas skaidrības, ko tieši jaunā izglītības sistēma nozīmēs. Zināms, ka bērniem būs vairāk jādarbojas pašiem un tādējādi jānonāk pie zināšanām. Tomēr nezinu, vai tas iespējams visos mācību priekšmetos. Piemēram, vai bērns pats var atkost latviešu valodas pareizrakstības likumus? Pieļauju, ka ir atsevišķas lietas, ko tomēr vajag iekalt,» viņa vērtē.

Atrast īsto pieeju

katram skolēnam un klases kolektīvam esot izaicinājums un vienlaikus vērtīga pieredze. Aija atklāj, ka nedaudz vieglāk sadarbība veidojas ar vecāko klašu skolēniem, taču nav divu vienādu gadījumu — vieni labprāt strādā grupās, kamēr citi paši grib izurbties cauri mācību grāmatai.

«12. klases skolēnus uztveru kā pieaugušos. Ja kādam nav intereses, ar varu necenšos iestāstīt, ka viņam to noteikti vajag. Ja esi atnācis uz vidusskolu, pats paņem no mācībām to, kas tev vajadzīgs. To var īpaši labi redzēt literatūras stundās. Ja jaunietis galīgi negrib un nevar iedziļināties kādā grāmatā, es nevaru teikt: «Nē, tev šī grāmata patiks! Tev to dzīvē vajadzēs, bez tās nevarēsi iztikt!» Vidusskola ir posms, kad cilvēks pats sāk saprast, ko darīs tālāk dzīvē. Ne visiem ir vienas un tās pašas intereses,» uzskata pedagoģe.

Slaveno jautājumu «Kur man tas dzīvē noderēs?» uzdod arī mazākie skolēni, visbiežāk mūzikas stundās. «Atbildu, lai salīdzina sekmes tiem, kuri mācās mūzikas skolā, un tiem, kuri nemācās. Pirmajiem daudz vieglāk veicas mācībās. Īpaši zēniem vēl jāsaprot, ka mūzika nav nekāda kauna lieta. Man ir viena klase, kurā puiši ļoti labi dzied, bet kautrējas, jo uzskata — mēs taču esam sportisti! Domāju, ka vajag nedaudz laika, un arī tas nokārtosies,» ir pārliecināta Aija.

Pirms atbildes uz jautājumu, vai var iedomāties sevi, kā skolotāju aizejam pensijā, viņa aizdomājas: «Gandrīz piecus gadus strādāju tautas namā. Parasti saka — reizi piecos gados jāmaina profesija. Redzēsim, bet pagaidām šķiet, ka ar pedagoģiju varētu saistīt visu dzīvi. Nesen, kad pēc slimošanas atgriezos darbā, bija tāda enerģija! Likās — jā, man šeit tik ļoti patīk! Bērni dod tik daudz enerģijas! Es viņiem dodu zināšanas, bet pretī saņemu tikpat daudz — gan zināšanas, gan pieredzi un izpratni, kā komunicēt ar dažāda tipa cilvēkiem.»

