20. februārī Talsu sporta namā pulcējās ievērojams skaits bērnu — lasīšanas ekspertu no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga bibliotēkām. Viņi nebija ieradušies sportot, bet gan baudīt Lielo lasīšanas svētku norisi, kas tiem, kuri paši sevi jau apdāvinājuši ar došanos brīnumainajā grāmatu pasaulē, ik gadu ir vēl viens kopīgs apbalvojums.

Talsu bērnu bibliotēkas vadītāja Ilze Jaunbērziņa uzskata, ka bērnu iemīļotākās grāmatas ir viņu dāvana Latvijai. «Es to domāju tā: katra izlasīta grāmata cilvēkam kaut ko dod — jaunu atziņu, jaunu informāciju, jaunas sajūtas. Tās paliek tevī. Tu kļūsti iekšēji bagātāks. Tagad to var neapzināties. Bet pēc laika ar tevi būs interesanti parunāt, tu labi noliksi eksāmenus, tu centīsies iegūt labu izglītību, tu atradīsi līdzvērtīgu dzīves draugu un labi audzināsi savus bērnus, lasot viņiem priekšā grāmatas. Tātad tu pats kļūsti par vērtīgu dāvanu Latvijai!» viņa spriež.

Lasīšanas ekspertiem

I. Jaunbērziņa ieteica lasīt grāmatas ļoti uzmanīgi, sekojot līdzi varoņu gaitām un saskatot labos darbus, ko paši varētu īstenot dzīvē. «Tas nekas, ka tos dara ezītis, vilks vai karote, ko ik dienu turat rokā, — viņi jau dzīvo cilvēku dzīvi. Pierakstiet savu vērojumu! Pienāks 18. novembris, Latvijas 100. dzimšanas diena, jūs kopā ar ģimeni sēdēsiet pie svētku galda, un tad atklāsiet labo darbu, ko esat guvuši no kādas izlasītas grāmatas. Nešaubos, ka ģimene būs pārsteigta un priecīga!» viņa vērtēja.

Katrs lasīšanas eksperts šajā īpašajā gadā ir saņēmis Latvijas Nacionālās bibliotēkas dāvaniņu — rokassprādzi Latvijas karoga krāsās. Dāvana ir arī dzejas gadagrāmatā «Garā pupa» šogad publicētie trīs Lībagu sākumskolas skolēnu — Toma Mucenieka, Matīsa Eglīša un Jūlijas Fabriciusas — dzejoļi.

Kā ik gadu, sveikt lasīšanas ekspertus bija ieradušies arī kaimiņi no «baltās mājas», šoreiz — Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis, viņa vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos Ilze Indriksone un pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Anna Ķīviča. Viņi bērnus aicināja aizdomāties par atšķirību starp tiem, kuri lasa grāmatas, un tiem, kuri to nedara. I. Indriksones rokās bija gaisīgs un vieglprātīgs balons, kurš gan bija ieradies Lasīšanas svētkos, tomēr atzinās, ka izlasījis jau nav nevienu no grāmatām. «Nebija laika! Es kaut ko citu darīju — bija spēles jāspēlē, jāskraida, filmas jāskatās!» tas attrauca, kad tika aizrādīts, ka mājasdarbs nav izpildīts. E. Zeldera balons gan nebija tik viegli izkustināms, jo bija izlasījis visas grāmatas. «Ļoti labas grāmatas!» tas apliecināja. «Kad lasi, esi nopietns, gudrs, zinošs, mīļš,» apgalvoja balons E. Zeldera rokās. Drīz atklājās būtiskā atšķirība — kad vieglprātīgo balonu centās ietekmēt muļķību uguns, tas apjuka un sasprāga, jo tam nebija viedokļa un spējas izteikt savas domas; toties otram balonam, kurā bija salijušas zināšanas un bagāta valoda ar daudziem skaistiem vārdiem, gudriem un gariem teikumiem, muļķības neko nevarēja padarīt. «Es arī vienmēr esmu lasījis daudz un dikti. Ja lasāt grāmatas, varat būt dakteris, kosmonauts, priekšsēdētājs… Varat kļūt par jebko, par ko vēlaties! Novēlu jums daudz lasīt grāmatas — tad jums būs ļoti daudz piedzīvojumu un daudz panākumu dzīvē,» iedvesmoja E. Zelderis.

Talsu, Dundagas, Rojas

un Mērsraga novada «Bērnu žūrijas» mazākajiem dalībniekiem (1.—2. klase) pērn vislabāk patikusi Maikla Bonda grāmata «Pasaka par peļu pili», 2. vietā atstājot Dainus Šukis grāmatu «Ezītis, kurš mīlēja slepeni», bet 3. vietā — Ķēstuta Kasparaviča darbu «Īsi stāstiņi par lietām». 3.—4. klašu eksperti par labāko atzinuši Žaumes Kuponsa un Lilianas Furtuņas grāmatu «Uzrodas Flata kungs», 2. labākās godu dodot Māras Viškas, Ulda Daugaviņa un Mārtiņa Sirmā pasaku pavārgrāmatai bērniem «Baltais lācis», bet 3. vietā ierindojot Ulda Ausekļa darbu «Kaķēns margrietiņās». 5.—7. klašu skolēni 1. vietu piešķīruši Anetes Mīrsvas grāmatai «Samsona ceļojums», 2. vietu dala Ievas Samauskas «Skaļā klase» un Evas Ibotsones «Ceļojums uz Amazoni», bet 3. vietā ir Marijas Parras grāmata «Vafeļu sirdis». Lasīšanas ekspertiem no 8.—12. klasēm vislabāk patikusi Zoji Sagas grāmata «Meitene tīmeklī», 2. vietā viņi ierindojuši Šīnas Vilkinsones darbu «Es joprojām krītu», bet 3. vietā — Oidiras Avas Olafsotiras grāmatu «Rabarberu sarkanais». Vecāku žūrijas dalībnieki par labāko atzinuši Frēdrika Bakmana darbu «Omce sūta sveicienus un atvainojas», 2. vietā atstājot Entonija Dora grāmatu «Mums neredzamā gaisma», bet 3. vietā — Daces Vīgantes stāstu krājumu «Ledus apelsīns».

Kā balva par paveikto darbu ikvienam klātesošajam bija SIA «Burbuļu šovs» uzstāšanās, ļaujot ieskatīties brīnumainā ziepju burbuļu pasaulē. Viņu rokās dzima neskaitāmi daudz burbuļu, sākot no maziņiem, kādus, šķiet, savu reizi būs pūtis gluži katrs, un beidzot ar tik milzīgiem, kuri aptver pat pieaugušu cilvēku no galvas līdz kājām. Noslēgumā Lielo lasīšanas svētku dalībniekiem uzstājās dziedātāja Elza Rozentāle un «Balss pavēlnieks» Everts Riekstiņš no Ventspils.

