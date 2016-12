«Kastanīša» vecāki aktīvi protestē —izmisums un lūgums 13.12.2016

Sākot ar nākamo gadu, valsts speciālās skolas atbalstīs tikai 30 procentu apmērā. Pirmsskolas izglītības iestādes (PII) «Kastanītis» audzēkņu vecākiem 28. novembrī sapulcē paziņots, ka no nākamā gada 1. janvāra viņiem nāksies segt bērnu ēdināšanas izmaksas. Vecāki vērsās ar iesniegumu Talsu novada domē, lūdzot palīdzēt.

Vecāki iesniegumā raksta:

«Lūguma pamatojums — bērni, kuri apmeklē šo bērnudārzu, ir ar īpašām vajadzībām. Vecākiem ir jārod papildu finanšu līdzekļi viņu ārstēšanai, rehabilitācijai, attīstošajām nodarbībām. Daļa izglītojamo neietilpst kategorijā, kuriem Latvijas valsts likumdošana piešķir invaliditāti. Tāpēc finansiāla atbalsta no valsts nav. Talsu novada dome, apmaksājot ēdināšanu, ļoti palīdzētu un izrādītu savu atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.»

Aizvadītajā nedēļā vairāki PII «Kastanītis» vecāki apmeklēja Talsu novada domes izglītības, kultūras un sporta, kā arī finanšu komitejas sēdi, kur skatīja šo jautājumu.

Domas deputātu vidū

dalījās. Deputāts Andis Astrātovs («Talsu novada attīstībai») nemainīja savu viedokli abu sēžu laikā, norādot, ka nav pareizi segt ēdināšanas izmaksas, jo šo bērnudārzu redz kā iestādi ar paaugstinātu servisu, kā arī atzina — «diemžēl mēs nedzīvojam ideālā pasaulē». Viņš nesaskatot būtisku atšķirību, kāpēc ēdināšana jāsedz tikai šī, nevis visu bērnudārzu audzēkņiem. Deputāts sacīja, ka ne visi bērni, kuri mācās PII «Kastanītis», ir ar pietiekami lielām veselības problēmām, jo: «Mēs jau zinām, ka šīs komisijas vienu otru reizi tiek izietas.» Šāds apgalvojums gan vecākos radīja sašutumu. Deputāta priekšlikums bija piešķirt 100 procentu ēdināšanas atlaidi tikai tiem bērniem, kuriem piešķirta invaliditāte, jo arī citos bērnudārzos mācās bērni, kuriem nepieciešams logopēds, ir stājas problēmas un tamlīdzīgi.

Vecāki vaicāja,

kāpēc Talsu novada domes pārstāvji nav iestājušies par to, ka nepiekrīt valdības lēmumam, bet vienkārši «visam akli paklausot». Viņi uzsvēra, ka būtu gatavi cīnīties kopā ar pašvaldību, diemžēl par to, ka būs jāmaksā, uzzinājuši tikai nedēļu pirms komitejas sēdes. Vecāki dalījās ar saviem stāstiem, ļaujot saprast, cik finansiāli grūti nodrošināt visus bērniem nepieciešamos medicīnas izdevumus. Kāda mamma caur asarām acīs sacīja: «Ja mūsu ģimenei nāksies vēl maksāt par ēdināšanu, tas nozīmē, ka nevarēsim atļauties bērnus vest pie logopēda.» Viņa bilda, ka neesot vienīgā, kurai būtu šāda situācija.

Talsu novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps finanšu komitejas sēdē sniedza ieskatu provizoriskajās izmaksās — būtu nepieciešami aptuveni 23 tūkstoši eiro, lai segtu ēdināšanas izmaksas.

«Mūsu sabiedrība veidota tā,

ka jaunie un darbspējīgie rūpējas par vecajiem cilvēkiem. Veselie rūpējas par slimajiem, lai sabiedrībā būtu tolerance. Bagātie un turīgie rūpējas par tiem, kuriem nav ienākumu, tāpēc ir nodokļu sistēma. Ja redzam, ka situācija pasliktinās tiem, kuriem veselība nav tā pati labākā, uzskatu, ka mums kā pašvaldībai ir uzdevums rūpēties, lai tā nenotiktu. Varam atbalstīt uzņēmējus, kas pelna nodokļus, varam atbalstīt tūrismu, kas nodrošina novada atpazīstamību, bet vispirms un galvenokārt mums jāparūpējas par pašiem neaizsargātākajiem, tiem, kuriem klājas visgrūtāk. Kamēr neesam izdomājuši labāku sistēmu, kā viņus atbalstīt, mums noteikti jāpalīdz un jāskatās, lai esošā situācija nepasliktinātos ne bērniem, ne vecākiem, bet jādomā, kā to uzlabot turpmāk,» savu viedokli pauda deputāts Gundars Sebris (««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/ LNNK»).

Savu atbalstu pauda arī deputāte Olga Blumbaha («Talsu novada attīstībai»), apsolot iesaistīties PII «Kastanītis» audzēkņa vectēva Uģa Purniņa aicinājumā visiem kopā vērsties valdībā, lai mainītu esošo situāciju valstī. «Citādāk pašlaik sanāk, ka mēs, pašvaldība, esam pret bērnu vecākiem, lai gan vainīgi neesam ne mēs, ne vecāki. Jāmēģina rast risinājumu, visiem kopā rakstot vēstuli, vai meklēt kādu citu veidu, kā to izdarīt,» teica O. Blumbaha.

Par to, ka piekrīt

palīdzēt bērnu vecākiem, nosedzot ēdināšanas izmaksas, finanšu komitejas sēdē nobalsoja visi deputāti, izņemot A. Astrātovu, kurš balsoja «pret». Tomēr gala lēmumu deputāti pieņems šo ceturtdien 15. decembra Talsu novada domes sēdē. Lai situācija būtu godīga arī pret citām PII, uz domi virzītajā lēmumprojektā nav norādīts, ka 100 procentu atlaide ir tieši PII «Kastanītis» audzēkņiem, bet gan «bērniem ar invaliditāti, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas; bērniem ar ārsta apstiprinātu diagnozi, kuras dēļ nepieciešama uztura korekcija, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu; bērniem, kuri apgūst speciālās pirmsskolas izglītības programmas».

«Nav saprotama deputāta Anda Astrātova neizpratne par šīm papildu vajadzībām,» savās pārdomās dalās PII «Kastanītis» audzēkņa piederīgais, sakot paldies visu vecāku vārdā tiem deputātiem, kuri atbalstīja palīdzības sniegšanu visu bērnudārzu bērniem ar īpašām vajadzībām.

