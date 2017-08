Kaspars Gerhards aicina iesaistīties lēmumu pieņemšanā 02.08.2017

28. jūlijā Talsu novadā viesojās vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Darba vizītē ministrs tikās ar Talsu novada pašvaldības jauno vadību, apmeklēja vairākus uzņēmumus, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Talsu biznesa inkubatoru un Abavas ielejas attīstības centru.

Viens no galvenajiem

pašvaldībā pārrunātajiem jautājumiem bija atkritumu apsaimniekošana novadā. Nākamā gada martā beigsies līgums ar līdzšinējo atkritumu apsaimniekotāju — SIA «Eco Baltia vide». Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība (AAS) «Piejūra», kas pieder deviņām pašvaldībām, toskait Talsiem, izteikusi vēlmi nodrošināt pakalpojuma sniegšanu. Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis paskaidroja, ka ir divi situācijas risinājumi un no tiem jāizvēlas iedzīvotājiem izdevīgākais, izvērtējot visas pozīcijas. «Varam rīkot iepirkumu, kurā var piedalīties visi, vai arī atsevišķi bez konkursa noslēgt līgumu ar «Piejūru» (jo tas ir pašvaldības uzņēmums). Uzņēmumi, kas darbojas Latvijas tirgū, pieprasa rīkot iepirkumu, tādēļ būtiski saprast, kādi ir plusi un mīnusi, lai nosvērtos par labu «Piejūrai». Par šo tematu diskutēts valsts līmenī, un Konkurences padome iebilst, ka pašvaldība nodarbojas ar sava veida privātbiznesu, tā parādot jautājuma negatīvo pusi. Mums vajag skaidri pamatotu, detalizētu informāciju, lai iedzīvotāji zinātu, par ko viņi maksā, un nebūt melno plankumu. Gribam pieņemt labāko lēmumu,» skaidro E. Zelderis. Atkritumu apsaimniekošana ir Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) pārraudzībā, tādēļ ministrs vizītes laikā apmeklēja AAS «Piejūra». Virkne pašvaldību vienojušās par līguma slēgšanu ar uzņēmumu, un pašlaik tiek gatavoti priekšlikumi, kā varētu organizēt atkritumu apsaimniekošanu piejūras teritorijā. K. Gerhards skaidroja, ka pašvaldībām ir dažāda prakse un Talsu novada vadībai lēmums jāpieņem, domājot par novada iedzīvotājiem, lai pakalpojums būtu gan kvalitatīvs, gan finansiāli izdevīgs.

Viesus iepazīstināja

arī ar novada attīstības projektu īstenošanas gaitu. Pašlaik aktuāla degradēto teritoriju attīstība — jauna Talsu tirgus celtniecība un Celtnieku ielas sakārtošana. Infrastruktūras sakārtošana Lauktehnikas teritorijā ir solis pretī uzņēmējiem, un par tā īstenošanu domes vadība ir pārliecināta. Savukārt ar dažādajiem Talsu tirgus projekta šķēršļiem «Talsu Vēstis» iepazīstinājušas jau vairākkārt: projekta realizācijas gaita ir ievilkusies, trūkst informācijas, jo nav pieejama tehniskā dokumentācija, nav arī tāmju. Tehniskajam projektam vajadzēja būt gatavam jau pagājušā gada decembrī. Tagad jaunajam domes sasaukumam nākas cīnīties ar iepriekšēju plānveida darbības trūkumu. Ministrs ieskicēja, ka līdz projektu iesniegšanas termiņam vairs nav atlicis daudz un ministrija ieinteresēta projektu apstiprināšanā un finansējuma saņemšanā. «Jautājums ir par termiņiem un nosacījumiem, skaidrs, ka mēs šo programmu varam manīt kopumā, nevis vienai pašvaldībai. Spēkā esošie noteikumi ir pietiekami skaidri, bet situācija mainās visā Latvijā. Esam izdiskutējuši, ka, iespējams, vajadzētu mainīt šos nosacījumus lielajām pilsētām, tas varētu skart arī reģionu attīstības centrus, toskait Talsu novadu. Taču tas ir diskutējams jautājums. Vēl to izvērtēsim,» teica ministrs. Degradēto teritoriju atjaunošanas projekti iesniedzami līdz 25. septembrim.

VARAM ir atbildīga

par reģionālo attīstību, tādēļ ministra vizītes mērķis bija nodibināt kontaktus ar jauno Talsu novada vadību. Ministrija pārrauga virkni pašvaldībām nozīmīgu projektu, to skaitā infrastruktūras uzlabošanas projektus, kas ietekmē uzņēmējdarbības veicināšanu. Ministrs viesojās mežiz­strādes uzņēmumā SIA «Krauzers», kura vadība ir aktīvākā viedokļu paudēja Celtnieku ielas projekta realizācijā. Tikšanās laikā uzņēmēji ieskicēja savu redzējumu darbaspēka noturēšanā un jaunu darbinieku piesaistē. Ministrs skaidroja, ka atlicis ļoti maz laika, lai gatavotu priekšlikumus nākamajam plānošanas periodam, un tie jāveido, balstoties uz iedzīvotāju interesēm. «Septembrī eksperti sāks strādāt pie Latvijas Nacionālā attīstības plāna izveides, mums jāsāk gatavot darbības pro­grammu, kā mēs virzīsim resursus pēc 2020. gada. Pašlaik strādājam pēc programmas, kas mums ir. Mums visi plānotie darbi ir iezīmēti, Ministru kabineta noteikumi pieņemti, process iet, bet jādomā, ko darīsim pēc 2020. gada. Eiropas līmenī diskusija ir sākusies.

Lai mēs gan Eiropā, gan tepat Latvijā varētu pieņemt skaidri saprotamus lēmumus, iniciatīvai un nākotnes redzējumam jānāk no konkrētiem Latvijas iedzīvotājiem — uzņēmējiem, novadiem, arī no Talsu novada, kas ir viens no valsts attīstības centriem. Talsu novads ir ar pietiekami lielu kapacitāti, gan uzņēmējdarbības, gan cilvēkresursu ziņā.

Mēs Rīgā, ierēdņu kabinetos, nevaram izstrādāt dzīvotspējīgu Latvijas reģionu attīstības stratēģiju,» pauda ministrs. Viņš aicināja savu redzējumu virzīt caur ministrijas sadarbības partneriem: Latvijas Pašvaldību savienību, Reģionālo attīstības centru apvienību, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Darba devēju konfederāciju.

Ministrs vizīti Talsos noslēdza ar Talsu Komersantu kluba apmeklējumu un iepazīšanos ar Abavas ielejas attīstības centra plāniem.

