10. augustā Dundagas novada domes deputāti no vēlētāju apvienības «Strādāsim kopā» Maz­irbes internātpamatskolā organizēja tikšanos ar iedzīvotājiem un citiem ieinteresētajiem, lai diskutētu par skolas kā institūcijas, tās ēkas un «Skolotāju mājas 2» turpmāko likteni. To, ka jautājums ir svarīgs, apliecināja kuplais apmeklētāju skaits, jo ieradās ap 50 interesentu.

Skola vietējiem bija Gaismas pils

Oficiālas statistikas ziņas par Maz­irbes (Košraga) pagasta skolu parādās Kurzemes laukskolu sarakstā 1875. gada aprīlī: skolā bija 65 skolēni un divi skolotāji. Jaunu skolas ēku uzcēla Mazirbē 1880. gadā. Tā gada atskaitē jau parādās skolas īstais apzīmējums «Irbensche Gemeindeschule» — Irbes pagasta skola. Pirmā pasaules kara laikā skola bija slēgta, to atkal atvēra 1918. gadā. 20. gadsimta 30. gadu otrajā pusē Mazirbes valsts pamatskolu beidza gandrīz visi lībiešu jūrmalciemu bērni, jo tā bija vienīgā skola šajā piekrastē, kur varēja iegūt sešklasīgo izglītību. Lai uzlabotu mācību apstākļus, 1940. gadā blakus vecajai skolai uzcēla jaunu ēku. Arī padomju varas gados izglītību Mazirbes astoņgadīgajā skolā ieguva simtiem lībiešu jūrmalas bērnu un jauniešu. 1970. gadā vispārizglītojošo astoņgadīgo skolu reorganizēja un izveidoja Mazirbes internātpalīgskolu.

Mazirbes skolai lībiešu kultūrvēsturē ir ļoti nozīmīga vieta. Te izglītību ieguvuši lielākā daļa ievērojamāko lībiešu kultūras darbinieku. Minēšu tikai dažus — lībiešu valodnieks Pēteris Dambergs, mūziķe Hilda Cerbaha, lībiešu kultūrvēsturniece Valda Marija Šuvcāne, vecākā lībiešu valodas zinātāja pasaulē Grizelda Kristiņa, dzejnieks Alfons Bertholds, kordiriģents Jānis Erenštreits, lībiešu valodas skolotāja Zoja Sīle un vēl daudzi citi.

«Reiz biju aizgājis ciemos un nācu atpakaļ cauri tumšajam ciemam, un te pēkšņi — man priekšā spīd skolas gaišie logi! To nevar aizmirst. Mūsu skola bija Gaismas pils tiešā un pārnestā nozīmē,» tā savu pirmo skolu — Mazirbes pamatskolu— vērtēja ilggadējā skolas direktora Rūdolfa Ermanbrika dēls Aldis Ermanbriks.

Neizpratne par jautājuma savlaicīgu nerisināšanu

Ir grūti pieņemt, ka atjaunotās Latvijas Republikas laikā esam piedzīvojuši brīdi, ka Lībiešu krasta «Gaismas pili» — Mazirbes skolu, kas darbojusies kopš 1880. gada, ir jāslēdz. Taču 2018./2019. mācību gadā izglītību iegūtu tikai pieci audzēkņi. Tādēļ Dundagas novada domes 2018. gada 26. janvāra lēmums — likvidēt Mazirbes internātpamatskolu ar 2018. gada 31. augustu — ir pamatots. Taču veids, kādā viss process notiek pēdējā pusgada laikā, ir uzskatāms par katastrofālu. Liekas, ka notiekošā moto ir — likvidēt, pārdot; nav cilvēku, nav problēmu.

Domē ir pieņemts arī lēmums sadalīt nekustamo īpašumu «Skolotāju māja 2», kura sastāvā ir dzīvojamā ēka un zemes vienība, atsevišķos 18 dzīvokļu īpašumos. Dundagas novada domes 2018. gada 27. aprīļa sēdē pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma «Skolotāju māja 2» atsavināšanas procesa uzsākšanu. Lēmuma noslēgumā ir lasāms: «Uzdot centrālajai administrācijai sagatavot komunālo maksājumu plānu, apsaimniekošanas jautājumus, kā arī sarīkot tikšanos ar mājas iedzīvotājiem. Izpildes termiņš līdz attīstības un plānošanas komitejas sēdei jūlijā (20. jūlijs).» Jautāta, ko tad pašvaldība līdz šim ir darījusi Mazirbes pamatskolas likvidācijas un «Skolotāju mājas 2» atsavināšanas procesā, skolas ilggadējā direktore Ilze Kriķīte pastāstīja, ka pati galvenā sāpe, ka nekāda saruna ar pašvaldību nenotiek. «Neviens nezina, ko viņi domā. Neviens neskaidro, nenāk ar priekšlikumiem, kas notiks tālāk. Nekādas tikšanās nav bijušas. Cilvēki ir satraukti, dusmīgi, izsaka savas domas, izjūtas, taču no pašvaldības pilnīgs klusums! Tā ir nicinoša attieksme pret cilvēkiem, kuri šeit smagā darbā nostrādājuši visu mūžu. Lielākā daļa ir pirmspensijas vecumā, darbu viņiem atrast tuvumā nav iespējams. Vai tie nav novada iedzīvotāji? Visu tikai pārdot un pārdot, kas te paliks?»

Sanāksmi 10. augustā Mazirbē ievadīja deputātes Tamāras Kaudzes teiktais, ka Mazirbes internātpamatskola 31. augustā būs slēgta. Trīs nedēļas pirms iestādes likvidēšanas Dundagas novada pašvaldības vadība joprojām nespēj atbildēt — kas notiks tālāk? Tas nav jautājums tikai par skolas ēkas likteni, bet gan arī par skolotājiem, kuri paliek bez darba, «Skolotāju mājas 2» turpmāko apsaimniekošanu, siltumapgādi un ūdenssaimniecības uzturēšanu, teritorijas sakopšanu. Skola paliek bez saimnieka, bet skaidrības par turpmāko nav.

Uz iedzīvotājiem ļoti būtisko jautājumu iztirzāšanu nebija varējuši ierasties ne Dundagas novada pašvaldības sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece, ne attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Māris Napskis, ne arī Dundagas novada domes vadītājs Aldis Felts. Klāt bija viņa vietnieks Jānis Mauriņš, kurš visā sanāksmes gaitā nespēja bilst ne vārda.

Skolas direktore I. Kriķīte informēja, ka darba attiecības būs pārtrauktas ar 24 darbiniekiem, no kuriem 15 paliek bez darba. 11 no tiem ir pedagogi, kuru kvalifikācija ir specifiska. Kolkas pagasta pārvaldnieks Aldis Pinkens pateicās skolas direktorei I. Kriķītei un visiem pedagogiem par godprātīgo darbu daudzu gadu garumā. Viņš runāja par skolas nozīmi Mazirbes ciema dzīvē, uzsverot, ka, ja pašvaldība līdz lēmuma pieņemšanai par turpmāko skolas likteni neuzturēs īpašumu tā, lai tas saglabātos esošajā stāvoklī, nams ātri zaudēs vizuālo un finansiālo vērtību. Kurš no 1. septembra būs šīs vietas saimnieks un atbildīgais, kurš rūpēsies, lai īpašums netiktu bojāts? Lai ziemā tas tiktu kurināts, saglabāts un apkopts. Kas notiks ar bibliotēku, kas ar skolas inventāru, kam to nodos?

Pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns informēja par Dundagas novada domes augstāk minētajiem lēmumiem. Šī gada 27. aprīlī dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma «Skolotāju māja 2» atsavināšanas uzsākšanu. Jautājums par «Skolotāju mājas 2» turpmāko apsaimniekošanu ir visneskaidrākais un iedzīvotājiem visaktuālākais. Taču par to, kā turpmāk būs organizēta siltuma un ūdensapgāde, cik tas maksās, skaidrību nav. Izpilddirektore Janita Valtere informēja, ka to varētu uzticēt SIA «Kolkas ūdens», tāpat atdalīt atsevišķos īpašumos katlumāju, ūdensapgādes staciju un dzīvojamo māju. Konkrēti lēmumi par to neesot pieņemti. Pašlaik notiekot īpašuma vērtēšana un pēc tam pašreizējiem dzīvokļu īrniekiem būs dotas pirmpirkuma tiesības, lai iegūtu dzīvokli īpašumā. Cik uzmundrinoši! Vienīgais, ko pašvaldības izpildvaras vadītāja spēja iedzīvotājiem pavēstīt, ir ziņa, ka viņiem būs pirmpirkuma tiesības dzīvokļus izpirkt par dzīvokļu novērtēšanā noteikto cenu. Atgādināšu, ka savulaik Mazirbes skolotāju mājas iemītniekiem neļāva iegūt savā īpašumā dzīvokļus par privatizācijas sertifikātiem. Tagad mājas iedzīvotāji ir ķīlnieku lomā. Kur gan skolotājiem, tūlīt arī bezdarbniekiem, varētu rasties līdzekļi, lai izpirktu savus dzīvokļus? Savu viedokli, sašutumu un neizpratni par notiekošo izteica vairāki Maz­irbes ciema iedzīvotāji. Iedzīvotāji bija neizpratnē, kādēļ šo jautājumu risināšanai savlaicīgi nav izveidota kāda speciālistu grupa, jo sen bija zināms, ka skolu slēgs. Kādēļ šie lēmumi ir novilcināti? Kādēļ publiski nav pieejama informācija par iespējamajiem risinājumiem? Kādi ir pašvaldības priekšlikumi, redzējums par novada nākotni kopumā? J. Valtere uz jautājumu, vai pašvaldībai ir kāda ideja, ko darīt ar visu īpašumu, varēja vien atbildēt, ka gaida iedzīvotāju priekšlikumus.

Vietējie gatavi iesaistīties

Uzņēmējs Gints Fricbergs bija pārsteigts, ka pašvaldība rīkojas tik nesaimnieciski — gan savlaicīgi nepieņemot lēmumus, gan neveicot aprēķinus, kādas būs ēku uzturēšanas izmaksas līdz brīdim, kad tiks pieņemti konkrēti lēmumi, ne domājot, cik zaudēs, nesaņemot iedzīvotāju ienākumu nodokli, nenodarbinot atbrīvotos darbiniekus. Viņš uzsvēra, ka pārdot varēs vienmēr, jautājums — par kādu cenu? Rūpīgi jāizsver, kā no visa gūt ilgtermiņa labumu. Aicinot nepārsteigties ar īpašuma sadalīšanu mazos gabaliņos, jo diez vai potenciālajiem investoriem tāds sadalīts īpašums būtu pievilcīgs. Uzņēmējs ieteica pašvaldībai piesaistīt profesionālu konsultantu, lai kopīgiem spēkiem varētu rast vislabāko risinājumu.

Saeimas deputāts Gaidis Bērziņš uzsvēra, ka pašvaldības primārais uzdevums vienmēr ir rūpēties par saviem iedzīvotājiem. Noklausoties runātājus, viņam radies iespaids, ka Dundagas novada domes vadībai novada iedzīvotāju labklājības no­drošināšana nav galvenais mērķis. Deputāts ierosināja pašvaldību atcelt lēmumu par dzīvokļu «Skolotāju mājā 2» atsavināšanu un paturēt šo ēku savā apsaimniekošanā. Nav tāda likuma, kas to neļautu. Cilvēki varētu turpināt šeit dzīvot un nebūtu satraukumā un neziņā par savu likteni.

Sanāksmes gaitā klātesošie izteica vairākus priekšlikumus par bijušās skolas turpmāko nākotni. Kā viens no risinājumiem izskanēja publiskās — privātās partnerības izveide, līdzīgi kā ir SIA «Kolkasrags», kas veiksmīgi darbojas. Tas varētu būt arī aktīvās atpūtas centrs, māk­slas un kultūras telpa, mūžizglītības centrs, veco ļaužu mītne u.c. Iedzīvotāji bija vienprātīgi prasībā, ka no 1. septembra pašvaldībā ir jāizveido skolas ēku un cita īpašuma pārvaldnieka amata vieta, kurā darbu varētu turpināt ilggadējā skolas direktore I. Kriķīte. Tā kā bija daudz neskaidrību un neatrisinātu jautājumu, klātesošie ierosināja izveidot Mazirbes skolas nākotnes koncepcijas izstrādes darba grupu, kurā bez pašvaldības pārstāvjiem piedalītos arī ieinteresētie sabiedrības locekļi. Darba grupu izveidoja, kurā papildu sabiedrības pārstāvjiem piekrita darboties izpilddirektore J. Valtere, Kolkas pagasta pārvaldnieks A. Pinkens, deputāti T. Kaudze un Madars Burnevics.

Iedzīvotāju viedokļu ignorance

Darba grupa sanāca 17. augustā. Tajā piedalīties diemžēl bija atteikusies izpilddirektore J. Valtere. Deputāti T. Kaudze un M. Burnevics informēja, ka domes vadība joprojām nespēj atbildēt uz daudziem jautājumiem Mazirbes skolas slēgšanas sakarā, izpilddirektorei J. Valterei vienmēr aizbildinoties, ka viss ir procesā. Saeimas deputāts G. Bērziņš izskatīšanai domes sēdē ir iesniedzis lūgumu atcelt Dundagas novada domes lēmumu «Par nekustamā īpašuma «Skolotāju māja 2» atsavināšanas procesa uzsākšanu.» Savukārt Kolkas pagasta pārvaldnieks A. Pinkens ieskicēja to plašo saimniecisko jautājumu loku, kas ir ļoti steidzīgi risināmi. Deputātiem tika iesniegtas iedzīvotāju vēstuļu kopijas pašvaldībai divu gadu garumā, piebilstot, ka atbildes uz tām gan neesot saņemtas. Klātesošo viedoklis bija vienprātīgs, ka pagaidām, kamēr nav rasts jēgpilns risinājums, Mazirbes skola ir jāpatur pašvaldības apsaimniekošanā, jāatceļ «Skolotāju mājas 2» atsavināšanas lēmums, no 1. septembra jāizveido skolas pārvaldnieka amats. Deputāti T. Kaudze un M. Burnevics apkopoja visus priekšlikumus un solīja tos iesniegt Dundagas domes vadībai un deputātiem.

Vēlētos uzsvērt, ka tik liela, sena un kultūrvēsturiski nozīmīga objekta kā Mazirbes skola slēgšana Dundagas novadā ir pirmais gadījums. Ar to saistīts vesela ciema un lielas ļaužu grupas tālākais liktenis. Tādēļ šim procesam ir jānotiek īpaši rūpīgi pārdomāti, nesasteigti, izsverot katru soli un domājot ilgtermiņā.

Sekojot līdzi Dundagas novada domes darbam gada garumā, diemžēl nākas secināt, ka domes pozīcijas deputātu galvenā raksturojošā iezīme ir absolūta iedzīvotāju viedokļu ignorance. Tik iedzīvotājiem nedraudzīga, augstprātīga un nekompetenta dome Dundagas novadā vēl nav piedzīvota. Pozīcijas deputātu priekšvēlēšanu programmā solītais — lēmumu pieņemšanā sadarboties ar iedzīvotājiem, sabiedriskajām organizācijām, interešu grupām un uzņēmējiem un aicinājums uz sadarbību tagad izklausās kā izsmiekls.

