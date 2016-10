Kas notiek SIA «Talsu namsaimnieks»? 24.10.2016

Trešdien, 19. oktobrī, «Talsu Vēstis» rīkoja apaļā galda diskusiju, lai rastu atbildes saistībā ar Valsts kontroles revīzijas marta ziņojumu par SIA «Talsu namsaimnieks», pašlaik notiekošo uzņēmumā un nākotnē plānoto. Uz diskusiju ieradās pašreizējais valdes priekšsēdētājs, Laucienes un Balgales pagasta pārvaldes vadītājs Juris Upmalis, valdes loceklis Gatis Blumbahs, bijušais valdes loceklis Edgars Šterns, kurš pašlaik uzņēmumā ieņem siltumenerģētiķa amatu, Talsu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Normunds Tropiņš un uzņēmuma finanšu direktore Agnese Girbe. Diemžēl bijušais valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš nevarēja atrast laiku, lai ierastos.

— Valsts kontroles (VK) ziņojumā norādīts, ka Talsu novada iedzīvotāji laika posmā no 2014. līdz 2015. gadam kopumā par SIA «Talsu namsaimnieks» sniegtajiem pakalpojumiem ir pārmaksājuši vismaz 145 028 eiro. Vai ir domāts par pārmaksātās naudas atgriešanu iedzīvotājiem vai sava veida kompensāciju?

A. Girbe: — Tā summa, kas pieminēta VK ziņojumā, nenozīmē: kāds būtu kaut ko pārmaksājis un cilvēkiem piestādīti lielāki komunālo pakalpojumu rēķini. Šī summa nozīmē to, ka uzņēmumā ir vairākas darbības nozares, un VK vērsa uzmanību uz to, ka būtu nepieciešams stingrāks sadalījums starp tām. Kā piemēru varu minēt darba instrumentus, kas ir vienā uzskaites kontā. Tā kā uzņēmums darbojas gan siltumenerģijas ražošanā, gan dzīvojamā un nedzīvojamā fonda apsaimniekošanā, viņi vēlas redzēt konkrēti, kādi darba instrumenti un kādā apmērā attiecināmi uz dzīvojamo fondu, jo pirms tam to nenodalījām. Vēl viens no lielākajiem faktoriem, kas sastādīja summu, ir atkritumu apsaimniekošana, kur šobrīd līgums jau pārtraukts un izmainīta kārtība par līguma nosacījumiem, bet tas nebūt nenozīmē, ka cilvēkiem atkritumi palikuši lētāki, jo VK tikai secināja, ka ir attiecīgi pakalpojumi, bez kuriem var iztikt, bet šobrīd rēķinām cilvēkiem summas par pārkrāvumiem un papildu apjomiem. Tā kā tā nav summa, kas kādam ir jāatgriež, jo neviens neko nav pārmaksājis. Ja tas būtu jādara, VK ieteikumos tā būtu norādīts.

— Kas ir darīts kopš marta sākuma, lai skaidrotu radušos situāciju iedzīvotājiem pēc VK ziņojuma, atzītu savas kļūdas un censtos vadīt uzņēmumu tā, lai cilvēki uzņēmumam uzticas?

G. Blumbahs: — Šis bija periods, kad VK ieteikumi bija jānovērš, kas veiksmīgi arī izdarīts. Uzskatu, ka gan valde, gan finanšu direktore, gan pārējie darbinieki darījuši visu, lai nepilnības būtu novērstas. Arī VK atzinusi, ka viss tika darīts. Ir bijušas vairākas publikācijas uzņēmuma mājaslapā un «Talsu Novada Ziņās», kā arī sūtītas preses relīzes uz «Talsu Vēstīm». Tiek veikts ikdienas skaidrojošais darbs, kad iedzīvotāji vēršas uzņēmumā, kur skaidro konkrētus jautājumus un situācijas. Tiklīdz tika saņemts VK revīzijas ziņojums, uzņēmums vērsās pie Talsu novada domes deputātiem ar prezentāciju, lai sniegtu skaidrojumu.

— Ziņojums un lēmums pieņemts marta sākumā — kāpēc tikai tagad veiks auditu, kad no darba valdē aizgājuši priekšsēdētājs Edgars Bērziņš, valdes loceklis Edgars Šterns, bet valdes loceklim Gatim Blumbaham izsniegta slimības lapa?

N. Tropiņš: — Kā jau minēts, pēc VK ziņojuma saruna par to bija un situācija tika analizēta, lai saprastu, kas jāveic un jāizmaina. Uzskatījām, ka papildu revīzija nav nepieciešama, ja viena jau bijusi, kur trūkumi ir norādīti. Un pašreizējās peripetijas nav saistītas ar to, kas noticis iepriekš. Reakcija bija — vērtējām, analizējām, veicām secinājumus. Aizsūtījām atbildi VK par ieteikumu ieviešanu, kuri atbildēja ar paldies un norādīja, ka sekos līdzi notiekošajam. VK ir laba, bet nevajag to uztvert kā represīvo orgānu, kas atnāk un saka: jūs neko nesaprotat un neko nedarāt. Reizēm VK vajag uztvert arī kā padomdevēju, kas atnāk, norāda uz kļūdām un ļauj tās izlabot. Protams, jāskatās, cik lielas tās kļūdas un kādas sekas tās radījušas.

— Tātad varat teikt, ka kopumā pašvaldība pietiekami iesaistījusies?

N. Tropiņš: — Šobrīd varu teikt, ka jā. Kādam var šķist, ka maz, kādam — daudz. Kopumā darījām to, kas bija jādara. Nevajag domāt, ka uzņēmumā viss notiek pašplūsmā un katrs dara, kā nu grib. Kontroles ir bijušas vairākas. Protams, dzīvē nekas nav ideāli, tikai melns vai balts, pa vidu ir arī strīpains. Un no kļūdām mācāmies. Ja šīs kļūdas varam labot, to darām; ja sekas bijušas pārāk smagas, tad ir pieejami citi veidi.

G. Blumbahs: — Pēc tam SIA «Talsu namsaimnieks» pārbaudi veica arī Valsts ieņēmumu dienests (VID). Tā ka divas instances ir veikušas pārbaudi un kontroli. VID nav konstatējis pretlikumīgas darbības, tāpēc, domāju, ka viss ir kārtībā.

E. Šterns: — Bija vēl trešā iestāde, kas kontrolēja, kas ieradās anonīmu sūdzību dēļ, proti, Valsts darba inspekcija. Viņi ļoti priecājās, ka mums ir sakārtoti dokumenti. Mēs esot viena no retajām iestādēm, kur nevar atrast kļūdu. Valsts darba inspekcija pie mums bijusi vairākkārt, arī šomēnes. Pirms tam arī vasarā un iepriekšējos gados. Pārbaudes veikusi arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

— Kurā datumā jūs, A. Girbe, stājāties savā amatā? Kāds ir jūsu kā uzņēmuma finanšu direktores skaidrojums, kāpēc šādas nepilnības VK atklāja uzņēmumā? Vai tas noticis darbinieku nepilnīgo zināšanu dēļ?

A. Girbe: — Uzņēmumā strādāju no 2010. gada augusta, kā finanšu direktore — kopš 2013. gada. Kā jau iepriekš minēju, VK ziņojums norāda, ka nepieciešams precīzāk nodalīt darbības nozares. Tas neietver neko citu.

— Vai tas līdz tam nebija zināms un uzskatāms kā jaunums?

A. Girbe: — Tās nav lietas, ko nosaka Latvijas Republikas likumdošana. Tā nosaka, kā tiek veikta grāmatvedības uzskaite un vispār uzskaite uzņēmumā. Tas nav pārkāpums, ka instrumenti tiek uzskaitīti vienā grāmatvedības kontā; to drīkst darīt, bet VK ieteikums ir to nedarīt. Ir grupas, kuras grūtāk sadalīt, jo ir remontstrādnieki, kuri brauc apkopt gan katlumājas, gan dzīvojamo, gan nedzīvojamo fondu. Un iegrāmatot katram no 180 darbiniekiem algas konkrēti pa centam… Mums nav tik lielas administrācijas. Aprīlī VK ieteikumus esam sākuši ieviest, pat pirms termiņa. Divas reizes pēc ieteikumu ieviešanas esam sūtījuši informāciju VK, pēc katras reizes par katru ieteikumu esam saņēmuši atbildi — paldies, uzskatām, ka ieteikums ieviests.

— VK revīzijas ziņojumā norādīts, ka «SIA «Talsu namsaimnieks» 2015. gada tāmēs iekļāvis izmaksas vismaz 17 465 eiro apmērā ūdensvada, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmu tehniskai apkopei un remontiem mājām, kur šādu sistēmu nav. Tātad jāsecina, ka kaut kas netiek darīts pareizi.

A. Girbe: — Tāmes sagatavoja namu pārvaldnieki, nevis grāmatvedība. Tāmēm ir tikai informatīvs raksturs, balstoties uz tām, netiek aprēķināta apsaimniekošanas maksa, to nosaka iedzīvotāji kopsapulcēs. Sastādot šīs tāmes, namu pārvaldnieki acīmredzot kaut kur nav pievērsuši uzmanību, bet tā nav kļūda, par ko kāds ir pārmaksājis vai kaut kas aprēķināts papildus. Tā ir plānotā summa, kas paredzēta nākamajiem gadiem.

— Kāpēc uzņēmuma darbinieki, kā norādīts VK ziņojumā, nesakārto dokumentāciju, nepārzina normatīvos aktus, nepievērš uzmanību tāmju sagatavošanai?

G. Blumbahs: — Mēs vadāmies pēc pārvaldīšanas likuma, un visas tāmes ir aizpildītas atbilstoši likumam. Iespējams, ka gada beigās, kad apjomi ir ļoti lieli un katrai mājai jāiesniedz provizoriskās remontdarbu tāmes nākamajam gadam un visi pārējie dokumenti, kādā tāmē ir kāda neliela neprecizitāte vai nepilnība, bet arī tas viss tiek novērsts. Vasarās mums nāk palīgā praktikanti, kuri arī raksta tāmes, jo pārvaldniekiem apjoms ir ļoti liels — viņiem jāveic savi ikdienas darbi, plus apsekošanas un tāmes. Mums darbā ir viens cilvēks, kurš tās izstrādā, apjoms ir ļoti liels. Iespējams, kādā tāmē vai apsekošanas aktā ir kāda neprecizitāte, bet pie tā strādā, lai nekas tāds neatkārtotos.

E. Šterns: — Praktikanti bija ieviesuši kļūdas, un to mēs arī norādījām pārvaldniekiem. Tas ir cilvēciskais faktors. Strādāja jauns zēns, kurš cītīgi strādāja, bet daudz ko līdz galam praktikants var arī nesaprast. Kopumā neuzskatu, ka būtu bijuši ļoti lieli pārkāpumi.

A. Girbe: — Jāņem vērā, ka VK revīzijā konstatētais nav par vienu mēnesi vai par vienu gadu, revīzijas laika posms ir ilgāks. Summas, kas atspoguļotas, ir par ilgāku laika periodu un visu novadu. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka šie 17 465 eiro ir plānošanas kļūda, un, plānojot jebkuru budžetu valstī vai savu personisko, tas ne vienmēr būs precīzs un sakritīs ar faktu.

N. Tropiņš: — Man šķiet, ka šie ir arī jautājumi, kurus iedzīvotāji droši var uzdot iedzīvotāju sapulcēs, kur tas ir iespējams. Aicinājums cilvēkiem būt aktīviem un griezties uzņēmumā ar saviem jautājumiem.

E. Šterns: — Nedomāju, ka cilvēki baidītos runāt. Esam pietiekami daudz braukuši uz iedzīvotāju sapulcēm. Bet, ja cilvēks uzbrūk ar nepatiesiem apgalvojumiem, kuriem nav itin neviena pierādījuma… Ir daudzi jautājumi, kurus cilvēki paši nesaprot. Ar iedzīvotājiem ir runāts pietiekami, bet daudzi līdz galam neizprot lietas būtību.

G. Blumbahs: — Patīkamais moments ir tas, ka iedzīvotāji un māju vecākie sāk vairāk saprast to, ka viņi ir atbildīgi par savu kopīpašumu. Ne vienmēr būs tā, ka SIA «Talsu namsaimnieks» aizies un visu izdarīs. Iedzīvotājiem pašiem jānāk ar savu iniciatīvu un idejām, lai tās varētu kopā realizēt.

— Vai kādam no SIA «Talsu namsaimnieks» darbiniekiem pēc VK ziņojuma ir izteikti aizrādījumi vai brīdinājumi, kāds varbūt atbrīvots no darba?

G. Blumbahs: — Ir veiktas pārrunas gan ar pārvaldniekiem, gan ar citiem darbiniekiem. Izteikuši brīdinājumus vai atbrīvojuši kādu no darba neesam, tas arī nav norādīts VK ieteikumos.

N. Tropiņš: — Šo tikšanos nevajadzētu uztvert kā taisnošanos, bet kā skaidrošanu, kā redzam situāciju. Pieļauju, ka ir cilvēki, kuri grib saņemt konkrētas atbildes, un, tās nesaņemot sev vēlamā formā, ir neapmierināti. Ne labākā doma ir uzreiz kādu atbrīvot no darba. Visi esam cilvēki, ir jārunā, jāskaidro kļūdas un jāsaprot, lai turpmāk tādu nebūtu.

— 2013. gadā, stājoties amatā, jūs, Gati Blumbah, «Talsu Vēstīm» teicāt, ka «(..) jāizveido stabila uzņēmuma struktūra, lai katrs strādājošais būtu lietas kursā par saviem pienākumiem. Patlaban uzņēmumā valda mākslinieciskais haoss — labā roka nav informēta par to, ko dara kreisā. (..) Gandarīts par savu darbu būšu tad, ja novada iedzīvotāji uzņēmumu uzskatīs par savu sabiedroto, nevis par iestādi, kurā atsevišķām personām ir iespējams gūt personisko labumu uz iedzīvotāju rēķina.» Kā vērtējat — vai valdei tas ir izdevies?

G. Blumbahs: — Domāju, ka tas ir izdevies, jo viens no pirmajiem darbiem, ko uzsākām kā valde, — izveidojām uzņēmumā struktūru. Ir struktūrvienību vadītāji, kuriem ir pakļauti darbinieki. Katru nedēļu otrdienās notiek ražošanas sapulce, kur piedalās arī kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Uzskatu, ka tās ir sakārtotākas, nekā bija pirms tam. Tagad katrs zina, kurš darbinieks viņam ir pakļauts un par ko katrs atbild. Nav tā, ka avārijas situācijas gadījumā skrien pirmais cilvēks, kurš sazvanīts. Šobrīd katrs zina savu lomu un to arī veic.

— VK ziņojumā norādīts, ka SIA «Talsu namsaimnieks» nevarēja iesniegt dzīvojamo māju apsaimniekošanas tāmes par 2013. gadu, bet tikai par 2014. un 2015. gadu. Kas par to liecina un kāpēc šīs tāmes nevarēja uzrādīt?

A. Girbe: — 2013. gada tāmes bija jāgatavo 2012. gadā, kas bija iepriekšējās valdes laikā. Iespējams, ka tāmes paņēma līdzi iepriekšējā vadība, bet mūsu failos to nebija, tāpēc iesniedzām to periodu, ko bija likusi veikt darīt jaunā valde. Mēs nevaram atbildēt par iepriekšējo periodu, un šis jautājums jāuzdod kādam citam.

— Publiski izskanējis, ka vairāki uzņēmuma darbinieki privātām darbībām izmanto uzņēmuma resursus. Lai gan oficiālu pierādījumu publiski nav, kā jūs to komentētu?

G. Blumbahs: — Baumas nekomentēšu.

— Iedzīvotājus tas interesē, tāpēc nepieciešams jūsu viedoklis.

G. Blumbahs: — Ko tur komentēt… Visos transportlīdzekļos ir GPS, tāpēc var redzēt, kur katrs braucis un ko katrs darījis. Baumas, kas klīst pilsētā, nekomentēšu. Viss ir pierādāms, un mums ir pārliecība, ka viss ir kārtībā. Protams, katram klāt nevar izstāvēt. Man personiski nav nekādu pierādījumu, ja kādam ir, droši, uz priekšu, es arī labprāt ar tiem iepazītos.

E. Šterns: — Domāju, ka jāpagaida revīzijas rezultāti, kuru veiks pašvaldības darbinieki, tad viss būs skaidrs. Lai tas cilvēks, kurš strādā pagrīdē, nāk un norāda konkrēti kādus pārkāpumus. Mēs taču nevaram būt klāt katram darbiniekam. Ja novēroti pārkāpumi, kāpēc netiek rakstīts un ziņots?

— Vai uzņēmums tagad, iespējams, stingrāk uzrauga savus darbiniekus?

J. Upmalis: — Amatā esmu tikai nepilnas divas nedēļas. Šobrīd darbs neapstājas ne mirkli. Bijušas arī pārrunas ar pārvaldniekiem par aktualitātēm un problēmām. Lielākie darbi un tāmes tiek saskaņoti ar mani, tāpat tiek vīzēti iesniegumi. Ja rodas kādi bojājumi, izvērtējam, cik tas maksā, un tamlīdzīgi. Viss vēl tikai priekšā. Darbinieki labi pārzina savus pienākumus. Viss ir kontrolēts.

N. Tropiņš: — Šajā brīdī izskan dažādi viedokļi, pa malām tās runas — re kā, re kā. Gribu uzsvērt vēlreiz, ka uzņēmumā darbs nav apstājies un tas neatrodas uz bankrota robežas. Situācija tajā ir salīdzinoši normāla, uzņēmums funkcionē un dara savus ikdienas darbus. Tas, par ko tagad notiek tā ņemšanās, ir kaut kas cits. Būs rezultāts, un par to, protams, runāsim, neslēpsim un skatīsimies, kā tālāk to vērtēt un kur griezties, ja tas būs nepieciešams. Šīs peripetijas nav radījušas tādu risku, ka kaut kas pēkšņi nenotiktu.

— VK ziņojumā norādīts — SIA «Talsu namsaimnieks» darbība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā kopumā nav vērtējama kā efektīva un atbilstoša normatīvo aktu prasībām. Kas no VK 12 ieteikumiem ir ieviests un vēl jāievieš, lai situācija uzlabotos?

A. Girbe: — No 12 ieteikumiem ir ieviesti desmit. Runājot ar VK un sastādot grafiku, kādos termiņos un prioritātēs to vajadzētu izdarīt, skaidrs, ka to, kas attiecas uz grāmatvedības kontiem, daļu ieviesām, kas bija steidzamāks, bet otru daļu efektīvāk ir ieviest, kad sākas jauns gads, jo tikai tad var veikt attiecīgu analīzi. Pusgadā kaut ko mainīt un analizēt, pirmkārt, ir grūti darbiniekiem, otrkārt — tas arī nav efektīvi, jo no tā nav iespējams iegūt datus tālākai apstrādei. Tāpēc pēdējie divi ieteikumi tiks ieviesti gada beigās, kad grāmatvedībai būs atdalīti vairāki konti. Pārējie ieteikumi ir ieviesti aprīlī un jūlijā. Ir veiktas atskaites VK, jo ir noteikti termiņi, kad šīs atskaites jāiesniedz. Konkrēti, kā pavadošie dokumenti un viss pārējais. Viņi vērtē, vai šis ieteikums ir ieviests un pamatots. Mums ir saņemts pilnīgi par visiem, ka ieteikumi ieviesti. Tas skāra gan atkritumu apsaimniekošanas līgumus, plānotās tāmes, par kurām jautājāt, un citas lietas, kas VK revīzijas ziņojumā bija norādītas.

— Varbūt jūs varat uzskaitīt īsumā, kas ir ieviests no VK ieteikumiem?

A. Girbe: — Pilnveidota dzīvojamo māju tāmju sagatavošana, nodrošināts apsaimniekošanas maksā iekļautās remontstrādnieku, transporta, instrumentu, iekārtas, tehnikas un instrumentu uzturēšanas izmaksu sadalījums pa darbības nozarēm. Ieteikums ir pilnveidot noslēgto līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu daudzdzīvokļu mājās. Līgums ir pārskatīts un papildu vienošanās lauztas, par ko ziņots novada izdevumā. Ieņēmumu un izdevumu tāmēs sadalīti piesaistītās teritorijas apkopjamie veidi pa platībām, tātad — vai tā ir ietve, vai tas ir zāliens, vai iebraucamā teritorija. Atdalīti arī sētnieka instrumenti pa darbības nozarēm, šīs sētnieku instrumentu izmaksas. Juridiskajām personām siltumenerģijas piestādītajiem rēķiniem par pievienotās vērtības nodokli, arī tas ieviests. Nodrošinot efektīvāku publisko iepirkumu prasību nodrošināšanu, pilnveidota iekšējā kontroles sistēma attiecībā uz iepirkumu veikšanu. Vēl viens no ieteikumiem bija par daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī deklarēto personu skaitu. Normatīvais akts nosaka, ka atkritumu apsaimniekošanas izmaksas tiek noteiktas atbilstoši dzīvoklī deklarētajām personām. Diemžēl mums šādas kopējas sistēmas nav, lai «Talsu namsaimnieks» varētu redzēt deklarētās personas. Un tas, kā šo noteikumu ieviešam, — mums ir sadarbība ar pašvaldību, kas sūta izmaiņas, bet tās ir tikai daļējas, jo neredzam, kad cilvēks izdeklarējas. Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas līgumos katram ir punkts, ka tā ir dzīvokļu īpašnieku atbildība — paziņot par to, ja dzīvoklī deklarēto personu skaits mainās.

Par ieteikumiem, kas vēl jāievieš, — tie ir saistībā ar tiešo un netiešo izmaksu iekļaušanu… Administratīvie izdevumi šobrīd uzņēmumā tiek sadalīti kā administratīvie izdevumi visam uzņēmumam kopā. Mums ir nepieciešams tos korekti un perfekti nodalīt pa darbības veidiem. Vēl viens ieteikums ir par māju bilanču tāmju sagatavošanas formām. Mums šobrīd ir programma, kurā tās tiek gatavotas, bet tur neizdalās šīs platības, un ir dažas lietas, kas atšķiras no Ministru kabineta noteikumos noteiktajām formām. To varam izmainīt tikai tad, kad šis periods ir noslēgts, jo, ja bilancē mainīsim kaut kādas ailītes, cilvēki vispār neko vairs nesapratīs. Tāpēc arī tam ir nepieciešams jaunais gads. Tie ir divi vienīgie ieteikumi, kas vēl jāievieš.

— Pagājušas divas nedēļas, kopš esat iecelts uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatā. Kādi secinājumi radušies par situāciju uzņēmumā? Kā redzat uzņēmuma nākotni?

J. Upmalis: — Varu pastāstīt, kas ir paveikts divās nedēļās. Kā jau iepriekš esmu minējis, uzņēmumā esmu uz laiku. Darbs ne uz mirkli nav apstājies. Apkures sezona ir veiksmīgi uzsākusies. Pirmais uzdevums bija sakārtot visas lietas ar kurinātājiem, viņu pieņemšana darbā. Tika izvērtēts un apstiprināts malkas un šķeldas iepirkums, noslēgti līgumi. Malka visās katlumājās pietiek, un apkures sezona ir uzsākta laikus, kas ir būtiski. Drusciņ saspringām, bet tas tika izdarīts. Ir veiktas pārrunas ar struktūrvienību vadītājiem gan par aktuālām lietām, gan problēmām. Tagad ir skaidrs, kas notiek un kādi ir aktuālie darbi. Nākamais, kas tūlīt tiks izdarīts, — izveidota jauna iepirkumu komisija, kurai būs definēti skaidri uzdevumi. Iepirkumu komisija būs trīs cilvēku sastāvā, tajā nebūs ne valdes locekļu, ne valdes priekšsēdētāja. Līdz tuvākajai Talsu novada domes tautsaimniecības komitejas sēdei novembra sākumā sagatavosim vidēja termiņa darbības stratēģiju un prezentēsim, ko gribam izdarīt. Būs arī vairāki ieteikumi. Tas ir liels un apjomīgs darbs. Tuvākajā laikā gribētu pārskatīt arī pakalpojumu izmaksas.

— Tā bija jūsu ideja par iepirkumu komisiju?

J. Upmalis: — Jā, jo pagaidām iepirkumu komisijas vairs nav. Būs skaidri nosacījumi malkas, šķeldas un granulu, degvielas iepirkumam. Pieļauju domu, ka tādi varētu būt arī autoremontam un, iespējams, malkas sagatavošanai. Būtu skaidri noteikumi. Komisija izskata un pieņem lēmumu, un valde par to tiek informēta.

— Vai komisijas sastāvs ir zināms?

J. Upmalis: — Tas vēl nav zināms, bet to veidos no darbiniekiem — trīs kompetenti cilvēki, kuriem jāveic darbs, lai visiem būtu skaidri nosacījumi.

— Vai uzskatāt, ka uzņēmumā ir nepieciešams pārskatīt darbinieku skaitu un viņu atbilstību ieņemamajam amatam?

J. Upmalis: — Tas arī ir darba kārtības jautājumā. Skatīsim. Man vēl ir jāzina daudz kas, lai simtprocentīgi saprastu visu.

— Kādi ir tie galvenie secinājumi, ko šajā īsajā laikā esat sapratis par uzņēmumu?

J. Upmalis: — Uzņēmums strādā. Naudas plūsma ir. Viss kārtībā. Gaidīsim auditu un tad secināsim. Es nevaru par šo īso laiku tik plaši vēl atbildēt.

— Vai plānots, ka tuvākā gada laikā varētu tikt paaugstinātas SIA «Talsu namsaimnieks» sniegto pakalpojumu cenas?

J. Upmalis: — Nē.

— Par to pašlaik netiek runāts?

J. Upmalis: — Nē, tas nav darba kārtības jautājums. Ir jāsakārto tehniskas lietas, kur struktūrvienību vadītāji izteikuši savus priekšlikumus.

— Cik daudzdzīvokļu māju uzņēmums «Talsu namsaimnieks» apkalpo Talsu novadā?

A. Girbe: — Manuprāt, 463. Tas nav tik elementārs jautājums, jo tiek pārņemta viena pagasta pārvalde un otra pagasta pārvalde. Kāda māja atsakās no «Talsu namsaimnieka», cita pārvaldībā nāk klāt. Tas nav konstants cipars.

J. Upmalis: — Šajā nedēļā ienācis iesniegums par vienas mājas kā «Talsu namsaimnieka» apsaimniekošanu.

— Ir arī tādi, kuri atsakās no jūsu sniegtajiem pakalpojumiem?

A. Girbe: — Šo gadu laikā, ko es atceros, ir divas mājas — Dundagas ielā 5 un Ezera ielā 3.

E. Šterns: — Mums novadā ir vēl viens apsaimniekotājs, un arī viņš strādā. Taču nav tādas tendences, ka kāds ietu prom.

N. Tropiņš: — Tas process ir tikai normāls. No savas puses varu to tikai apsveikt, ka cilvēki domā citādāk. Būtu labi, ja katrā mājā būtu kopīpašnieku biedrība, kas varētu izšķirties par šo apsaimniekošanas veidu vai nu paši, vai kā citādāk. Lai nebūtu tā, ka, piemēram, nepatīk «Talsu namsaimnieks» — tas ir ļaundaris un dara pāri, kaut ko ne tā izremontē vai izdara. Visiem ir iespēja lemt. Tas, ka tiek veidota biedrība un tā pati paņem ēku apsaimniekošanā, ir tikai apsveicami. Pašvaldības galvenā funkcija nav apsaimniekot dzīvojamo fondu. Man tas patīk tāpēc, ka cilvēki domā par savu īpašumu. Kāds nāk klāt, kāds iet prom.

— Skatoties kopumā, kas šajā gadā ir noticis un publiski izskanējis, kāda ir uzņēmumu reputācija klientu acīs?

G. Blumbahs: — Šī sfēra, kur iedzīvotājiem jāmaksā par pakalpojumiem: siltumu, ūdeni, apsaimniekošanu, nekad nebūs mīlēta iedzīvotāju acīs. Uzskatu, ka komunicējam ar iedzīvotājiem, ziņojam, stāstām jaunumus un iespējas. Ceru, ka tas viss iet uz labo pusi. Tas jau jāprasa pašiem iedzīvotājiem.

E. Šterns: — Kas saistās ar siltumu, varu teikt, ka simtprocentīgi to apkures laikā esam nodrošinājuši katru dienu. Tas, kas notiek māju iekšienē, tā ir pavisam cita problēma, jo ir daudzi, kuri izjauc apkures sistēmu, mainot radiatorus. Tad sākas, ka vienam ir par karstu, otram — par aukstu. Tās ir sūdzības. Ātri reaģējam uz lietām.

J. Upmalis: — Uz iedzīvotāju izteikto tiek efektīvi reaģēts, kas man šķiet būtiski.

— Blumbaha kungs, jūs nebijāt novada domes sēdē, kad nolēma veikt nevis neatkarīgu auditu, bet veidot komisijas un veikt auditu. Vai uzskatāt, ka tas ir pareizi vai tomēr vajadzēja veikt neatkarīgu auditu?

G. Blumbahs: — Piekrītu domes lēmumam, jo, kā jau minējām, VK veikusi pārbaudi, VID veicis pārbaudi, plus vēl visas inspekcijas, ieskaitot visas atskaites regulatoram.

A. Girbe: — Arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

G. Blumbahs: — Ja uzskata, ka nepieciešams neatkarīgs audits vai pārbaudes, tad domāju, ka šobrīd šis ir pareizais lēmums.

— Jūs ikdienā esat uzņēmumā. Kāda situācija pašlaik tajā valda?

J. Upmalis: — Mikroklimats uzņēmumā pagaidām nav tas labākais. Jāsaprot: katrs darbinieks izskanējušo uztver personiski. Aiz katra darbinieka ir ģimene, bērni. Ceru, ka viss nokārtosies.

— Kā komentētu runas, kas pašlaik notiek publiskajā telpā?

G. Blumbahs: — Es to uzskatu par neveiksmīgu notikumu sakritību. Viens valdes loceklis pienākumus valdē nevar turpināt, jo nav augstākās izglītības, valdes priekšsēdētājs atradis citu darbu. Man diemžēl augustā kājai veica operāciju. Viss šis kopā ar VK ieteikumu ieviešanu radījis apstākļus, ka iedzīvotājiem šķiet, ka kaut kas nav tā, un katrs to interpretē pēc sava prāta.

— Lai gan pašlaik jums ir slimības lapa, darbu valdē esat gatavs turpināt?

G. Blumbahs: — Jā, protams.

— Vai kāds vēlas izmantot iespēju iedzīvotājiem pateikt vai uzrunāt saistībā ar SIA «Talsu namsaimnieks» darbību saistītos jautājumus?

N. Tropiņš: — Lasot visas šīs lapiņas, dažreiz dūša apskrienas. Reizēm nākas pašam par sevi dzirdēt visādus brīnumus, kurš pie manis nācis un kaut ko runājis, kaut gan pie manis neviens nav nācis un runājis. Kādam vienmēr ir labāk zināms par citiem. Negribu, lai nostāda pretstatā to, ka vienai daļai liekas, ka tūlīt pa visu laukumu vajag lielo auditu. Mans viedoklis ir, ka jāmēģina saprast, kas noticis. Saprotam uzreiz, vai jāskrien uz prokuratūru vai KNAB, vai kaut kur citur, vai jātaisa lielais audits. To šādā veidā nevajadzētu pretnostādīt — ar domu, ka kāds nevēlas neatkarīgu auditu. Nekad personiski neesmu teicis, ka nevajadzētu neatkarīgu auditu no malas. Šis arī būs pietiekami no malas. Es jau domes sēdē skaidroju, ka arī mūsu speciālisti ir pietiekami kompetenti, lai izvērtētu un saprastu, kas tur īsti ir un vai jāķeras nopietni klāt. VK bijusi ar saviem ieteikumiem, VID ar saviem secinājumiem, kā arī Darba inspekcija un Patērētāju tiesību aizsardzības inspekcija. Kā jau domes sēdē teicu, lūdzu, neuzskatiet mani par blēdi, ja es tā domāju. Ja kāds kaut ko domā, tas nav slikti. Pagaidīsim secinājumus un to, ko redzēs komisijas, un tad turpināsim diskusiju. Šodien tas nebeigsies, jo būs jautājumi un tas būs jāturpina. Būs viedokļi un kaut kāds rezultāts. Varēsim saprast, kā doties tālāk.

Jābūt arī lielākam dialogam starp kolēģiem politiķiem. Varam komitejās un domes sēdēs ņemties un savstarpēji kaut kā cīnīties. Es saprotu: katrs ir aizņemts, jo ir darbs. Ja gribam kaut kādu kopsaucēju dabūt, varam komunicēt. Nav jau vienmēr jāskatās otram acīs. Piezvanām, uzrakstām e-pastu. Runāsim viens ar otru un izdarīsim secinājumus, nevis publiski skaļi mētājamies ar vārdiem — tu tāds un es šitāds. Aicinātu izdarīt secinājumus, kā darbība pašlaik notiek. To secinās tie cilvēki, kuri nav mucā auguši un pa spundi baroti un savās jomās ir profesionāļi; tas būs skats no malas. Tad pieņemsim lēmumu tālāk, protams, ar publiskiem komentāriem, kas ir un kādus soļus speram tālāk. Tas vai nu ir atklāts audits, vai cits kantoris, kas tur kaut ko pārbauda. Man personiski neviens nav uzdevis jautājumu, kas notiek! Mēs diskutējām komitejās un domes sēdēs, un tas nav pareizi, jo diskusijai jābūt arī ārpus tām. Nesaku, ka tā ir kāda vaina, iespējams, man pašam ir jāskrien un jāsaka, ka ir tā vai šitā. Taču tas attiecas uz mani un uz ikvienu kolēģi, ka saruna jāuztur arī ikdienā.

