Neskaidrība un dažādi minējumi par Talsu tirgus projektu izskanējuši gan no iedzīvotājiem un tirgotājiem, gan no iepriekšējā un jaunā domes sasaukuma deputātiem. Raugoties uz sākotnējiem plāniem, darbiem pie tirgus izveides vajadzēja sākties jau šovasar. Vai Talsu novads sagaidīs jauno tirgus ēku, un kas ir galvenais aizkavēšanās cēlonis?

Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos Ilze Indriksone «Talsu Vēstīm» skaidro, ka projekta realizācijas gaita ir ļoti ievilkusies. «Tāpat, kā pirms tam [iepriekšējā sasaukuma laikā], arī šobrīd mums ir informācijas trūkums, jo nav pieejama tehniskā dokumentācija. Nav tāmju, līdz ar to joprojām nezinām būvdarbu izmaksas,» stāsta I. Indriksone.

Pamatīgi kavē termiņus

Tirgus tehniskajam projektam vajadzēja būt gatavam jau pagājušā gada decembrī, bet tas joprojām nav saņemts. Pašvaldība jau pērnā gada decembrī uzņēmumam SIA «Campaign» (ar kuru noslēgts līgums par projekta izstrādi) samaksājusi 90% no līgumā paredzētās summas, proti, vairāk nekā 86 000 eiro. Priekšsēdētāja vietniece vērtē, ka šāda rīcība ir pilnīgi neloģiska. Soda sankcijas par termiņa kavēšanu noslēgtais līgums ar uzņēmumu paredz tikai desmit procentu apmērā.

I. Indriksone spriež, ka process no decembra līdz šai dienai nav pietiekami uzraudzīts un nav veikta plānveida darbība, lai būvprojektu saņemtu. «Kāpēc tā ir noticis, nespēšu komentēt. Tas, ko esam konstatējuši, — oficiālas komunikācijas šī pusgada laikā par projekta izstrādes kavējumiem nav; tā notikusi tikai elektroniski vai klātienē. Šobrīd uzņēmumam esam nosūtījuši vēstuli, ka vēlamies tūlīt pat saņemt projektu. Esam piedraudējuši ar līguma laušanu, jo tas principā ir vienīgais veids, kā saredzam iespēju šo projektu iegūt,» stāsta priekšsēdētāja vietniece.

Jaunā domes vadība tikusies ar jauno SIA «Campaign» vadību (uzņēmumā notikusi vadības maiņa), kas viesis cerības. Solīts, ka process tiks turpināts. Oficiālu pamatojumu, kāpēc projekts vēl nav izstrādāts, pašvaldība nav saņēmusi. «Kā mums skaidroja uzņēmuma pārstāvis, projekts esot tehniski ļoti sarežģīts (ko es nenoliedzu), tāpēc bijis nepieciešams veikt izmaiņas. Daudz vairs neesot atlicis, ko darīt; aptuveni 97 procenti no apjoma esot gatavi. Tā gan ir tikai mutiski saņemta informācija. Un jāņem vērā, ka viņiem projekts vēl jānodod ekspertīzei, kas procesu paildzinās.»

Sarežģīts projekts

Pašlaik jaunā vadība aktīvi izvērtē tirgus projekta būtību, lietderību un paredzamās izmaksas, lai arī tās nav precīzi zināmas. «Izskatām iespēju sadalīt projektu pa kārtām, kas ir šī brīža risinājums, kā to varētu daļēji īstenot, lai pildītu savas funkcijas, bet tajā pašā laikā censties pēc iespējas samazināt pašvaldības izdevumu daļu. Projektu noteikti vajadzēs vēl koriģēt, jo pēc konsultēšanās ar CFLA (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras) un VARAM (Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas) pārstāvjiem, kuri atbild par šiem projektiem, ir apzināti riski, kuri iepriekš nebija zināmi, vismaz man kā deputātei domē ne. Izrādās, ka pastāv risks, vai projektā varēs iekļaut tirdzniecības daļu kā atsevišķu ēkas korpusu.Tas varētu tirgus atjaunošanas ideju sagraut, jo pašvaldība nevarētu iegūt kredīta resursus tirdzniecības telpu daļas īstenošanai,» skaudro realitāti, kas atklājusies, pauž I. Indriksone.

Kā izrādās, risku izvērtējums noticis burtiski pēdējo nedēļu laikā. Projekts ir ļoti sarežģīts, tāpēc turpmākais darbs nebūs vienkāršs. «Nevaru neko pateikt arī par uzturēšanas izmaksām. Arī tas pirms projekta īstenošanas ir jāizvērtē,» īpaši viņa uztraucas par ēkas energoefektivitāti, jo tās ir apkures izmaksas, kas tirgū līdz šim nav.

Plānotais tirgus izskats esot diskutējams jautājums. «Par vizuālo veidolu var strīdēties, bet izraudzītais nebija arī mans favorīts no piedāvātajiem variantiem.

Vienmēr esmu teikusi — izpildījums un mākslinieciskais veidols ir dažāds, gaume atšķirīga. To izvērtēja atsevišķa komisija. Protams, man būtu paticis kaut kas vecpilsētai atbilstošāks, tajā pašā laikā tirgus tuvumā nav izteiktu vecpilsētas apbūves ēku. Tātad nav pamata apgalvot, ka šis variants ir pilnīgi neatbilstošs,» viedokli pauž I. Indriksone.

Tirgus nākotne joprojām miglā tīta

Projekta pieteikums septembrī jāiesniedz CFLA. «Man nav pārliecības, ka tas izdosies. Protams, ejam uz mērķi, lai projektu varētu iesniegt, bet līdz tā praktiskai īstenošanai varētu paiet ilgs laiks.

Vērtējot kopumā, uzskatu, ka aizvadītajos četros gados nav bijusi pietiekama projektu uzraudzība. Ir sagatavoti arī daudzi citi būvprojekti, kuriem neredzam tālākas īstenošanas iespējas. Tiem kopumā iztērētas ļoti lielas naudas summas. Plānotā summa — vairāk nekā pusmiljona eiro apmērā. Protams, tajā skaitā ir arī veiksmīgi projekti. Manuprāt, process veikts ļoti nepārdomāti, jo ir būvprojekti, kas izstrādāti, neņemot vērā budžetā plānoto līdzekļu apjomu projektu īstenošanai. Ja godīgi, esam saņēmuši tādu «mantojumu», kas ir neatbilstošs budžeta iespējām un plānotajiem pieejamajiem projektu finansējumiem no projektu finansēšanas fondiem,» norāda priekšsēdētāja vietniece.

Detālplānojuma publiskā apspriešana īpašumiem, kur plānots jaunais Talsu tirgus

Trešdienā, 26. jūlijā, 18.00 Talsu novada pašvaldības administratīvā centra Lielajā zālē notiks publiskās apspriešanas sanāksme par detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Ezera ielā 7 un Gravas ielā 3.

Jāņem vērā, ka publiskā apspriešana attiecas uz detālplānojuma risinājumiem un nekādā veidā neattiecas uz pašu tirgus projektu. «Šo sanāksmi rīko, jo detālplānojuma risinājumā tiek apvienoti divi zemesgabali — jauktas centra apbūves un dabas teritorijas. Ja tiek paredzēta apbūve dabas teritorijā, likumdošana nosaka, ka nepieciešams izstrādāt detālplānojumu, kas detalizē konkrētās teritorijas izmantošanas un apbūves rādītājus un prasības. Ko cilvēki var ietekmēt vai mainīt? Var, piemēram, iebilst pret apbūvējamo platību, apbūves rādītājiem — apbūves blīvumu, brīvo zaļo teritoriju vai atļauto būvju augstumu,» skaidro Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotājas pienākumu izpildītāja Anda Felša. Nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece saprot, ka iedzīvotājus varētu vairāk interesēt pats tirgus projekts, tāpēc darbinieki pēc apspriedes par detālplānojumu būs gatavi atbildēt uz jautājumiem.

Savukārt ar detālplānojuma projektu var iepazīties Talsu novada paš­valdības administratīvā centra 1. korpusa otrajā stāvā, attīstības plānošanas nodaļā, 202. kabine­tā, kā arī pašvaldības mājaslapas www.talsi.lv sadaļās «Attīstība/Paziņojumi» un «Aktuali­tātes/Paziņojumi». Līdz 13. augustam iespējams iesniegt rakstveida priekšlikumus gan personīgi pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, gan elektroniski.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 23. augustā 17.00 administratīvā centra 1. korpusa Mazajā zālē.

