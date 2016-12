Kas neizdodas rūķim Kašeram, to paveic visi kopā! Talsos iededz lielo egli 02.12.2016

Sestdien, 26. novembrī, Talsos iededza lielo egli, kas šogad izveidota no 218 mazākām sugas māsām.

Svētku izjūtu vairākas stundas pirms egles iedegšanas varēja rast, apmeklējot tirdziņu Radošajā sētā un klausoties koncertu tautas namā. Ar skaistu repertuāru priecēja Talsu sieviešu koris «Vaiva» un Rīgas jauktais koris «Rīgava». Pēcpusdienā mazajiem novada iedzīvotājiem bija iespēja Ziemassvētku vecītim nodot vēstules, norādot, kādas dāvanas šogad vēlas saņemt.

Mazā Līga no Vandzenes pagasta jau sen esot zinājusi, ka svētkos vēlas saņemt gultas baldahīnu, un tētim atlika vien piebilst — lai būtu princešu gulta. Vecāki atzina, ka pasākumu apmeklē pirmo gadu un ļoti izbaudot atmosfēru. Rindā pie vecīša nepacietīgi gaidīja arī māsiņas no Talsiem — Lība un Dārta. «Es gribēšu Elzas kleitu!» «Es gribēšu Elzas kroni!» abas meitenes sauca viena caur otru. Viņas esot uzvedušās labi, tāpēc dāvanas nopelnītas.

Pirms egles iedegšanas pie tautas nama bija pulcējušies ļoti daudz cilvēku, radās izjūta, ka ieradusies lielākā daļa novada bērnu. Visus priecēja dziesmas, dejas un joki. Rūķis Kašers un rūķu meitene centās iedegt lielo egli, tomēr tas nekādi viņiem neizdevās. Kā atklāja Ziemassvētku vecītis, lai to varētu izdarīt, nepieciešama Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja Ģirta Kalnbirzes palīdzība.

«Ļoti liels prieks un gandarījums, ka šovakar esam sanākuši kopā tik daudzi, lai iedegtu mūsu skaisto, jauno Ziemassvētku egli. Pašvaldības rūķi pēdējā laikā daudz strādājuši, lai izrotātu mūsu pilsētu, lai to sagatavotu svētku noskaņai gan lielajiem, gan mazajiem. Šis gads ir ļoti īpašs ar to, ka Talsiem ir jauna egle. Lai atzīmētu tās dzimšanas dienu, mums tā jāiededz,» teica Ģ. Kalnbirze. Pašvaldība sociālajos tīklos vairāku dienu garumā bija izsludinājusi konkursu, uzdodot jautājumu, no cik eglītēm izveidota lielā egle. Atbilžu variantu bijis ļoti daudz, tomēr pareizo — 218 — uzminēja Santa Kocere, kura pasākumā saņēma dāvanu.

Kad visi dižā kopkorī vairākas reizes bija noskaitījuši īpašus burvju vārdiņus, mudinot eglīti iemirdzēties, tā visbeidzot koši iedegās, sevišķu prieku sniedzot mazajiem sarīkojuma apmeklētājiem, kuri priecīgi sita plaukstas un lēkāja aiz sajūsmas.

«Gribu pateikt milzīgu paldies, jo bez jums eglīte neiedegtos! Svētku gaidīšanas izjūtu un siltas sirdis tagad redzu, tāpēc visiem novēlu ļoti sirsnīgu, piparkūkīgu un dāvanīgu svētku gaidīšanas laiku,» sacīja Ziemassvētku vecītis. «Priecīgas Lieldienas!» sauca rūķu meitene, tomēr rūķis Kašers steidza labot viņas teikto, novēlot priecīgus svētkus. «Samīļojiet cits citu, un lai visiem brīnišķīgs šis vakars!» novēlēja rūķis Kašers.

