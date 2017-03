«Kas mēs esam? Pirmklasnieki!» Valdemārpilī tikās četru novadu pirmklasnieku komandas 10.03.2017

3. martā Valdemārpils vidusskolā notika ikgadējā starpnovadu kombinētā olimpiāde 1. klases skolēniem. Tā ik reizi norisinās citā skolā, tāpēc katru gadu šis notikums ir pilnīgi citāds — atšķiras izvēlētā tēma, skolas vide, un, protams, arī pirmklasnieki nav tie paši.

Šogad olimpiādē piedalījās 1. klases skolēnu komandas no Talsiem, Sabiles, Lībagiem, Vandzenes, Pūņām, Pastendes, Virbiem, Stendes, Dundagas, Rojas, Mērsraga un, protams, Valdemārpils. Šīs skolas saime godā cēla pasaku par Sprīdīti. Skolas direktors Andris Dzenis, uzrunājot olimpiādes dalībniekus, sacīja: «Man ir liels prieks jūs visus šeit redzēt — gan mazos, kas ir šī pasākuma īstās nagliņas, gan tos kārtīgos āmurus, kas tās nagliņas dzen pareizā virzienā, kur vajag, kad vajag un kā vajag! Jūs esat Valdemārpils vidusskolā, kurai ir kāds īpašs korpuss, ko sauc par Sprīdīša korpusu. Arī es šeit mācījos tad, kad biju tādā vecumā kā jūs, un man jāsaka godīgi — no 1. klases manās atmiņās ir saglabājies tikai Sprīdīša korpuss, mazais Sprīdītis un milzīgais Lutausis! Domāju, katram no jums ir pasaku varonis, kurš patīk vislabāk. Mans novēlējums šodien — apskatīties uz mūsu īpašo pasaku varoni Sprīdīti un visiem citiem tēliem un atcerēties Sprīdīša patiesākos vārdus, ka Laimīgā zeme ir jūsu mājas, tā vieta, kur jūs visvairāk gaida!» Viņš arī vēlēja skolotājiem izbaudīt kādu atpūtas mirkli un smelties spēku, lai pareizi turpinātu darbu, ļaujot bērniem skolā justies kā Laimīgajā zemē.

Drīz ieradās pats Sprīdītis, aicinot doties ceļā, lai sastaptu Vecmāmiņu, Meža māti, Sīkstuli, Vēja māti, Princesi un Velnu. Katra komanda saņēma karti un tarbu, kurā varēja krāt ne vien gudrības, bet arī zelta naudiņu.

Sešās stacijās pirmklasnieki pildīja uzdevumus latviešu valodā, matemātikā (tiem, kas ar šo mācību priekšmetu nav tuvās attiecībās, patiks vēsts, ka staciju sauca «Sīkstuļa trīs mocības»!) un dabaszinībās, bet starplaikos veidoja iespaidīgus burbuļus, piedalījās mazu koka lāpstiņu pabeigšanā un sagatavoja ābolus cepšanai.

Skolotāji pa to laiku baudīja pieredzes apmaiņu pie kafijas tases. Šādas olimpiādes rīkošana prasa ne mazums izdomas un organizatorisku pūļu, gādājot arī, lai mācību darbs pārējiem skolēniem netiktu traucēts, tāpēc skolotāji sagatavoja ceļa vārdus kolēģiem, kuriem olimpiāde būs jārīko nākamgad. Neuzkrītošā izlozē izrādījās, ka šis gods ticis Virbu pamatskolai.

Olimpiādes dalībniekus atstājām, kad priekšā vēl bija dejas ar Sprīdīti, jautrās stafetes Ķēniņa pilī, kā arī cienāšanās ar kliņģeri un pašu ceptajiem āboliem. Pateicību par piedalīšanos no Sprīdīša saņēma visi dalībnieki, bet droši avoti ziņo, ka viņa īpašā balva šogad tika Talsu 2. vidusskolas 1.a klases komandai.

