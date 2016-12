Kas gan ir viena nakts bez miega! 30.12.2016

Kad pirms vairāk nekā 20 gadiem toreizējie Talsu rajona sporta dzīves organizatori izdomāja, ka jāsarīko Ziemassvētku nakts turnīrs dažādos sporta veidos, daudzi galvas vien nogrozīja — kā tad tā? Nu sportisti vai visā Latvijā zina, ka 25. decembrī jādodas uz Talsiem, lai piedalītos vietējās «olimpiskajās» spēlēs, kur organizatori nosaka visu — gan sporta veidus, gan spēļu ilgumu, gan vietu, kur notiek sacensības.

Ziemassvētku nakts turnīrs ir manāmi izpleties, jo cīņas notika arī Talsu Valsts ģimnāzijas un Talsu sporta halles lielajā zālē. Parasti jau turnīrs notika tikai Talsu sporta namā. Arī šoreiz tā bija šo neparasto, bet jau par sīkstu tradīciju kļuvušo sacensību galvenā vieta, kur tika spēlēts galda teniss, novuss, volejbols, strītbols, zolītes spēle, mestas šautriņas un sists pa boksa maisu. Protams, tieši te notika arī uzvarētāju apbalvošana, loterija un ballīte dīdžeja Igora sagādātās mūzikas pavadījumā, darbojās bufete. Laika gaitā ir mainījušies Ziemassvētku nakts turnīra rīkotāji, pēdējos gadus to dara sporta komplekss «Rieksti», tā vadītājs Jurijs Siņkevičs un viņa 22 domubiedri. Tieši viņa ideja bija par to, lai sacensības notiktu ne tikai sporta namā, bet arī citur Talsos.

ir ļoti ilgs laiks, Ziemassvētku turnīrs ir tradīcija, bet tā ir stipri mainījusies salīdzinājumā ar pašu pirmo pasākumu, kad sporta namā nāca visas ģimenes pat ar maziem bērniem. Tie bija sportiski svētki gan tētiem, gan mammām, gan atvasēm. Tribīnēs tika gatavotas sviestmaizes un malkoti atspirdzinoši dzērieni. Bija gan milzums skatītāju, gan dalībnieku visās vecuma kategorijās. Un cīņas patiešām notika pa nakti, jo sākās vēlā pēcpusdienā. Nu ir citādi — turnīrā galvenokārt piedalās jauni cilvēki, protams, nedrīkst aizmirst par brieduma gadu ļaudīm, kas spēlē galda tenisu, novusu, zolītes spēli, met šautriņas. Noteikti arī tagad te darāmais bija jebkura vecuma sportistam, tomēr lielākoties laukumā devās jaunieši. Iepriekš minēju, ka Ziemassvētku nakts turnīrs ir sava veida vietējās «olimpiskās» spēles. Tā tas ir, jo te ierodas ciemiņi no malu malām, pat, piemēram, no Alojas un Vecumniekiem. Paši dalībnieki veido komandas, izdomā nosaukumus, cīnās, uzvar vai piekāpjas. Labākie tiek apbalvoti. Un pilnīgi jebkurš varēja izmēģināt veiksmi šautriņu mešanā vai sitienā pa boksa maisu, sevišķas sagatavotības tur nevajadzēja. Galvenais — labi un lietderīgi pavadīt laiku, kad ārā jau ir nakts.

Ziemassvētku nakts turnīra galvenajam rīkotājam Jurijam Siņkevičam: «Šo Ziemassvētku nakts turnīru Talsos rīkojām jau trešo reizi, pirms tam tā trīs gadus nebija. Esmu sporta entuziasts, tāpēc ļoti gribēju seno tradīciju atjaunot — lai tiktu dota iespēja sportot arī citiem. Paldies maniem domubiedriem, kas darīja visu, lai pasākums notiktu! Šogad pirmo reizi bija paredzētas sacensības arī bērniem vecumā līdz 16 gadiem. Tas noteikti jādara arī turpmāk. Šoreiz sacīkstes notika desmit sporta veidos, bet, ja mēs turnīru rīkosim arī nākamgad, būs arī hokejs, bridžs­ un badmintons, jo cilvēki nāca ar tādiem priekšlikumiem. Šogad Ziemassvētku nakts turnīrā startēja 301 dalībnieks no Talsiem, Dundagas, Rojas, Mērsraga, Ventspils, Kuldīgas, Kandavas, Vecumniekiem, Rīgas, Alojas un citām Latvijas vietām. Manuprāt, viss mums izdevās, un esmu ļoti apmierināts ar to, kas notika. Nevar teikt, ka pamatsporta veidos bija daudz komandu, toties tās bija pamatīgas un spēcīgas.

atbalstītājiem, kas palīdzēja mums noorganizēt un aizvadīt visas sacensības. Piemēram, atbalstītāji mums iedeva agregātu sitieniem pa boksa maisu. Tas vīrus ļoti ieinteresēja. Stāvēja pat rinda, lai pārbaudītu savu spēku. Dalībnieku un skatītāju loterijā varēja iegūt labas balvas. Ceram, ka varēsim rīkot turnīru arī nākamajā gadā!»

