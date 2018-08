Kartupeļu lauku dienā iepazīst jaunas šķirnes 21.08.2018

15. augustā pirmo reizi zemnieku saimniecībā «Sprīdīši» Virbu pagastā notika kartupeļu lauku diena, kurā audzētājiem bija iespēja iepazīties ar izmēģinājuma laukā stādītajām septiņām dažādām kartupeļu šķirnēm, kas izaudzētas, sadarbojoties ar uzņēmumu «Agrimatco».

Šovasar sausais un karstais laiks ietekmējis visus lauksaimniecībā strādājošos. Graudkopji sūdzas par mazu graudu birumu, lopkopji — par nepietiekami lopiem savākto barību ziemai. Arī dārzeņu audzētājiem šī gada laikapstākļi ietekmēs gaidāmo ražu. Piemēram, kartupeļu ir mazāk nekā citus gadus. Zem cera maz ir izaugušo bumbuļu, arī to lielums neesot tāds kā iepriekš. Zemnieku saimniecības «Sprīdīši» saimnieks Gundars Elstiņš teic, ka šogad ar kartupeļiem apstādīti ap 20 hektāriem zemes. Četros hektāros auguši agrie kartupeļi, kuru vākšana uzsākta jūlija sākumā un šonedēļ beigšoties. Tad kārta būs rudens kartupeļiem. Saimniecībā izaudzēto galvenokārt realizē Talsu novadā esošajiem ēdināšanas uzņēmumiem, kā arī vienam lielveikalu tīklam.

Lai gan saimniecībā darbu daudz, šogad saimnieki sadarbībā ar uzņēmumu «Agrimatco», kas savukārt sadarbojas ar Nīderlandē esošo uzņēmumu «The Potato Company», kas nodarbojas ar kartupeļu selekciju, ierīkojuši izmēģinājuma lauku, kur sastādītas septiņas dažādas kartupeļu šķirnes. «Sprīdīšu» saimnieks Gundars Elstiņš teic, ka kartupeļu lauku dienas pie viņa notiek pirmo reizi, bet līdzīgi pasākumi norisinās arī citviet Latvijā. Gundaram uzņemt savā saimniecībā firmu un citu saimniecību pārstāvjus esot jauna pieredze. Ir cerība, ka šādu praksi varētu īstenot arī turpmāk. Viņaprāt, tā ir lieliska iespēja kartupeļu audzētājiem sanākt kopā un pārrunāt aktuālos jautājumus, par paveikto, izmantotajiem līdzekļiem un tehnoloģijām bumbuļu audzēšanā. Tā ir arī iespēja redzēt, kā katra no stādītajām šķirnēm mūsu laikapstākļos uzvedas un vai izvēlama arī turpmākai audzēšanai.

Interesantākās sarunas audzētājiem raisījās pie kartupeļu izmēģinājuma lauka. Tur redzami, gan lillā krāsas kartupeļi ’Bergarac’, kas domāti interesantu ēdienu pagatavošanai, ar sarkanu mizu raksturīgie ’Bordeaux’, ar koši dzelteno mizu un mīkstumu— ’Exquisa’— un citas šķirnes. Par to augšanas īpatnībām stāstīja uzņēmuma «Agrimatco» pārstāve Dace Lesiņa. Kartupeļi stādīti 12. maijā. Trīs nedēļu laikā tie sanākuši nevienmērīgi, arī dotais mēslojums, kas zemē likts un smidzināts uz augiem, lielā karstuma un sausuma dēļ nav devis cerēto rezultātu. Lai gan lietus pēdējās dienās nolijis, tam vairs nav būtiskas nozīmes, jo, rokot kartupeļus, redzams, ka zeme pie bumbuļiem joprojām ir sausa.

Jautāts, vai arī kāda no izmēģinājuma laukā esošajām šķirnēm ar laiku varētu kļūt daudz atpazīstamāka mūsu patērētāju vidū, saimnieks atzīst — jārēķinās, ka cilvēki tomēr ir jau pieraduši pie daudzām šķirnēm. Citiem kartupeļi vispār ne ar kādu šķirni neasociējas. Kartupelis esot kartupelis, kāda tur vēl šķirne! Pircēju vidū iecienīta joprojām ir šķirnes ’Vineta’ kartupeļi. Populāra ir arī ’Bellefleur’, bet diezin vai nākotnē tā vēl būšot pieejama. Eiropā pieprasījums pēc miltainiem kartupeļiem ir krietni samazinājies. Šogad nelielā platībā saimniekam augot violetās krāsas kartupeļi ’Bergarac’. Viņaprāt, tos ikdienā cilvēki patērēs mazāk, bet savu «odziņu» ēdienam svētku reizēs violetais krāsojums gan dodot. «Ikdienā esam pieraduši, ka kartupeļi uz šķīvja tomēr ir dzeltenīgas iekrāsas,» teic saimnieks.

