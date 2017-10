Karjeras nedēļā bērni iekāpa arī policista čībās 13.10.2017

Šonedēļ Talsu pirmsskolas izglītības iestādē «Zvaniņš» norisinājās Karjeras nedēļa «Es iekāpu karjeras čībiņās». «Talsu Vēstis» bērnudārzā viesojās nedēļas vidū, kad bērni jau bija iepazinuši ārsta un pavāra profesiju, todien tikās ar divām policistēm, bet priekšā vēl bija aktiera un friziera profesijas pārstāvju ciemošanās.

«Kā jūs domājat — kas ļauj pazīt policistus citu profesiju pārstāvju vidū?» bērniem jautāja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektore (nepilngadīgo jomā) Evita Alksnīte un vecākā inspektore Jolanta Feldmane. «Formas tērpi!» bērni atbildēja. «Jā! Tāpēc cilvēki viegli var atpazīt policistus un nākt pie viņiem, lai jautātu, kā rīkoties, vai lūgtu palīdzību vai padomu, ja kaut kas ir noticis,» skaidroja E. Alksnīte.

Kopā ar bērniem policistes pārrunāja kādu atgadījumu rūķīša Adriana (vārdu izvēlējās bērni paši) dzīvē. Viņš, dzīvodams meža vidū, reiz bez vecāku atļaujas bija izēdis visas konfektes no lielā trauka, kas stāv pašā augšējā plauktā, lai saldumi netiktu ēsti bez iemesla un pār mēru. Kopīgi nācās konstatēt, ka tas nebija pareizi darīts, jo, pirmkārt, nedrīkst tā vienkārši lietas ņemt bez prasīšanas, bet, otrkārt, rāpšanās līdz augšējam plauktam mazajam rūķītim bija bīstama. Ar to Adriana nedarbi nebija galā — nu viņš sadomāja par omes un opja dāvāto naudu iegādāties jaunas konfektes, bet, lai to varētu, rūķītis izlēma viens pats bez atļaujas doties uz veikalu, kas atrodas pilsētā. Tur viņš neapdomīgi ar skrituļslidām traucās pa ielas braucamo daļu, vēlāk grasījās šķērsot ielu, nepaskatoties ne pa labi, ne pa kreisi, nepievēršot uzmanību luksoforam un neuzmeklējot «svītrainās taciņas» jeb gājēju pārejas. Labi, ka viņš vismaz pratās veikalā samaksāt par konfektēm, nekļūstot par zagli, un pat pateikties, pirkumu saņemot!

Kopā ar rūķīti Adrianu bērni iepazina vēl virkni situāciju, tostarp iemācoties, ka ielas tuvumā spēlēties ir bīstami («Jo var sasprāgt bumba!» piekrita bērni, nemaz neiedomājoties, ka arī pašiem varētu gadīties pakļūt zem automašīnas) un ka tumšā laikā jānēsā atstarotājs.

Vecāko grupiņu audzēkņi katrs no Valsts policijas dāvanā saņēma grāmatu «Veiklā zaķēna dzimšanas diena», kas veidota, lai rosinātu vecākus ar bērniem runāt par drošību, izmantojot veiklā zaķēna jautājumu un atbilžu spēli. Starp citu, grāmatu var lejuplādēt internetā, Valsts policijas mājaslapā!

Prātā paliekoša droši vien bērniem bija policijas automašīnas apskate pie bērnudārza durvīm. J. Feldmane «Zvaniņa» audzēkņiem parādīja roku dzelžus, lukturi, rāciju un nodemonstrēja bāk­ugunis, uz mirkli ieslēdzot arī sirēnas — tik skaļas, ka mazie spieda ausis ciet, sajūsmā spiegdami.

Aizkustinošs bija tikšanās noslēgums — nofotografējušies pie policijas automašīnas, bērni metās apskaut E. Alksnīti, ļaujot policistēm secināt, ka šo jauno pilsoņu vecāki paveikuši svētīgu darbu, nebūdami tādi, kas ar nepārdomātu biedēšanu ieaudzina savās atvasēs liekas bailes no kārtības sargiem, kuru galvenais pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības, brīvību, īpašumu un tā tālāk.

