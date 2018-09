Karatē — cīņas sporta veids, kurā jāspēj ieraudzīt visas nianses 05.09.2018

Agrita Blumberga

agritablumberga@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

«Karatē attīsta koordināciju, telpisko izjūtu un praktiski visas muskuļu grupas,» uzsver Talsu novada bērnu un jauniešu centra karatē pašaizsardzības kluba «Baltais drakons» vadītājs un treneris Oskars Kiseļevs. Viņš pašaizsardzības kluba vadības stūri savās rokās tur jau 23 gadus un ir pārliecināts, ka atpakaļceļa nav. Treneris tic, ka nākotnē karatē tiks ieviests arī izglītības sistēmā.

Klubu «Baltais drakons» Oskars Kiseļevs nodibināja 1996. gadā, taču neoficiāli tas darbojās jau iepriekš. «Talsu filiāli vadu 23 gadus. Praktiski tas, kas Talsos ir saistīts ar karatē, ir saistīts ar manu darbību. Ideja par kluba dibināšanu radās likumsakarīgi — savā laikā Austrumu cīņas bija ļoti populāras, līdz ar to savācās interesentu pulciņš, kas pasniedza nodarbības dažādos Latvijas novados — Tukumā, Talsos, Jelgavā, Dobelē un citur. Ar laiku man radās doma nodibināt klubu un izveidot filiāli Talsos.

Ar cīņas sporta veidiem nodarbojos jau no mazotnes. Mans vecaistēvs bija trīskārtējs Baltijas apgabala čempions boksā vieglajā svarā. Tajā laikā Austrumu cīņas bija aizliegtas, tāpēc trenējos boksā. Pēc kāda laika sāku apmeklēt grieķu un romiešu cīņu pulciņus. Pēc tam radās iespēja patrenēties džudo un parādījās grāmatas, no kurām varēja mācīties kustības. No 1983. gada daudz ko apguvu pašmācības ceļā. Reiz zaudēju boksa mačā un nevarēju saprast, kas notika. Atverot karatē grāmatu un ieraugot pirmās bildītes, uzreiz sapratu, kāpēc man neizdevās,» piedzīvotajā dalās O. Kiseļevs.

23 gadu laikā kluba «Baltais drakons» audzēkņi trenējušies dažādos cīņas veidos un tehnikās, bet, apkopojot visas zināšanas, pirms septiņiem gadiem spēkā stājās oficiāla, licencēta pašaizsardzības programma, kas izstrādāta, balstoties uz visām tehnikām. Tās pamatā ir vispusīga fiziskā sagatavotība, kas Austrumu cīņās ir savdabīga — tiek attīstītas praktiski visas muskuļu grupas. Iegūstot labu fizisko formu un attīstot reakciju, audzēkņi var būt labi sportisti jebkurā nozarē. Tādējādi viņi iemācās izmantot savas iekšējās rezerves. O. Kiseļevs Austrumu cīņas sauc par progresīvāko cīņas sporta veidu. Tā neatņemama sastāvdaļa ir kata jeb formāls cīņas vingrinājumu komplekss, kura laikā tiek pilnveidota kustību tehnika, līdzsvars, koordinācija un telpiskā izjūta. Cilvēks kļūst vispusīgs, taču tas nav vienas dienas jautājums, izaugsme nāk ar gadiem.

Liela nozīme ir arī pasniegšanas metodēm. Pastāv trīs pasniegšanas metodes — liberālā, demokrātiskā un autoritārā. O. Kiseļevs ir pārliecināts, ka jāmāk sabalansēt visas trīs mācību metodikas. Tikai tā iespējams iegūt labus rezultātus. Pareizi apmācot audzēkņus, pusotra gada laikā viņi apgūst to, ko citur māca piecus, sešus gadus. Ir jājūt īstie momenti un jāspēj ieraudzīt visas nianses. Kad bērnam rodas interese, pareizajā laikā tā jāievirza dziļāk. Kad tas notiek, rodas izaugsme. Tālāk seko pilnveidošanās. Ja audzēknis uz klubu atnāk rudenī un gadu trenējas, drīz vien rezultāti parādās arī sacensībās.

«Principā ar karatē

var sākt nodarboties diezgan agrā vecumā. Ja vecāks trenējas, viņš droši var ņemt līdzi bērnu. Mazajam pats pirmais ir vizualizācija — viņš atnāk, iejūtas un pavēro, kas notiek. Sākumā viņš uztaisa vienu pakāpienu pa zviedru sienu, nākamajā reizē — trīs, un jau pēc nedēļas bērns pats prot pārvietoties. Patstāvīgi pie mums nāk bērni no četru gadu vecuma. Četri līdz seši gadi ir vecumposms, kurā bērni mainās. Šajā laikā jāskatās, vai bērns grib trenēties. Uzspiest neko nevajag. Viņam jābūt pārliecinātam. Ir bijis tā, ka bērns atnāk uz treniņu un divas, trīs nedēļas vēro pārējos. Vecāki ir neapmierināti, bet jāsaprot, ka viņš piedalās procesā. Paiet laika periods, bērns pasākumā iznāk priekšā un visu izdara labāk nekā pieaugušie. Ir jāredz visas nianses. Vecāki to bieži vien neredz, tāpēc mums katram ir savs darbs. Ja vecāks uz klubu atved savu atvasi, viņam jāuzticas trenerim. Katrā vietā ir savi profesionāļi. Ja vecāks grib iejaukties treniņu procesā, viņš savu bērnu var turpināt pilnveidot pats. Protams, ir uzdevumi, ko iespējams veikt mājās. Ja ir tāda vēlēšanās, vecākiem tiek iedota programma un parādīts, kas bērnam jādara.

Mums ir bijušas tādas situācijas, kad labs sportists brauc uz sacensībām, gūst godalgotas vietas, bet vienā brīdī viss mainās un nevar saprast, kas ar viņu noticis. Noteiktā cīņas veidā ir noteikta tehnika. Braucot uz karatē sacensībām, nedrīkst izmantot cita veida tehniku, bet pēkšņi sacensībās parādās boksa tehnika, kas karatē ir aizliegta. Izrādās — vecāks mājās ir centies apmācīt bērnu. Ja mācību procesā ienāk cilvēks no malas un nekvalitatīvi to pasniedz, izaugsme apstājas,» skaidro O. Kiseļevs.

Par kluba lielāko panākumu viņš sauc iespēju pārstāvēt Talsu novada bērnu un jaunieša centru. Lai līdz tam nokļūtu, nācās pierādīt sevi un ieguldīt smagu darbu. Tas ir neliels solis uz priekšu, taču treneris pie sasniegtā netaisās apstāties. Viņš tic, ka nākotnē karatē tiks ieviests arī izglītības sistēmā.

«Darbojamies ar slimiem, grūti audzināmiem un trūcīgiem bērniem. Karatē stiprina veselību un attīsta vispusīgu fizisko sagatavotību. Bērniem ar dažādām traumām tas ir labs reabilitācijas process. Mēs viņiem iedodam pozitīvu skatu uz nākotni. Esam piedalījušies četros Eiropas projektos, un ir bērni, kuri mums joprojām raksta, sūta pateicības un interesējas. Jaunieši, kuri bija septiņus gadus nodzīvojuši Zviedrijā, atgriezās Latvijā un uzreiz brauca pie manis. Viņi teica — pirms mēs dodamies uz mājām, gribējām atbraukt pie tevis un paskatīties, kas šeit notiek. Viņi atcerējās vecos laikus un izteica pateicību par visu, ko šeit apguvuši. Ja audzēknis nodarbojas ar karatē septiņus gadus, viņš akumulējas un pēc septiņiem gadiem notiek sprādziens,» skaidro treneris.

Sezonas sākumā klubā

ierodas jauni audzēkņi un aptuveni divu mēnešu laikā izlemj, vai karatē ir tas, ar ko viņi vēlas nodarboties. Citreiz jaunietis izvēlas kādu citu sporta veidu, bet, neskatoties uz to, viņš ir ieguvis priekšstatu un zināmas prasmes. O. Kiseļevs norāda, ka ir daudz faktoru, kāpēc bērni pārstāj nākt uz treniņiem. Viens no tiem ir transporta izmaksas. Klubā trenējas bērni no Rojas un Mērsraga, taču ne katrs gribētājs var mērot tik lielu attālumu. Reizēm bērni pārtrauc apmeklēt treniņus, jo vecākiem mainās darba laiks vai finansiālie apstākļi. Nozīmīga problēma ir arī tā, ka liela daļa jauniešu brauc uz ārzemēm. Daļa no aizbraucējiem Latvijā nevar atrast darbu, bet otra daļa nesaskata izaugsmi. Starptautiskas sacensības prasa lielus finansiālus izdevumus, tāpēc klubā reizi mēnesī tiek rīkotas vietējā mēroga sacensības. Lielākās sacensībās jāsedz dalības maksa, transporta un ēdināšanas izdevumi, un ne katrs to var atļauties. «Mana meita nodarbojas ar karatē, bet aizvest viņu uz lielām, starptautiskām sacensībām varu vienu vai divas reizes gadā. Labs sportists var neaizbraukt uz sacensībām tikai tāpēc, ka viņam nav finansiālā nodrošinājuma. Ja Mārcim Červoņikovam, kurš kļuva par Latvijas, Eiropas un pasaules čempionu, pēdējos piecus gadus nebūtu bijis ģenerālsponsors, mēs šos mērķus nesasniegtu. Vienu gadu apmeklējām 11 starptautiskas sacensības, un katrā no tām ieguvām godalgotas vietas, bet visam apakšā ir finansējums. Protams, svarīgs ir arī trenera un audzēkņa kopdarbs. Kad mēs ar Mārci braucām uz pasaules čempionātu, saskatījāmies, un viņš uzreiz saprata, kas jādara. Eiropas čempionātā zaudējām 7:1, bija palikušas desmit sekundes, neviens neko nesaprata, bet mēs vinnējām ar 8:7. Tas ir augsta līmeņa sports, taču mūsu galvenais mērķis ir stiprināt veselību, iemācīt aizstāvēt sevi un radīt interesi par Austrumu cīņām,» uzsver treneris.

23 gadu laikā «Baltajā drakonā»

darbojušies ap 8000 audzēkņu. Jaunākais no tiem bija divus gadus vecs, bet vecākais — 67 gadus vecs. «Viņš pierādīja, ka var izpildīt programmu un pat pārspēt jauniešus. Apbrīnojami ir arī tas, ka viņš vairāk nekā pusgadu no Sabiles uz treniņiem nāca kājām. Cilvēkam bija interese. Pie mums nāk arī vecāki, kuri strādā ar saviem bērniem. No sākuma vecāki zināšanu līmenī aiziet tālāk, bet pēc laika mazajam rodas azarts un viņš pietuvojas. Ja pieaugušajam un bērnam ir vienādas jostas, līmeņi ir vienādi un viņi var konkurēt savā starpā. Sacensībās viss tiek vērtēts pēc līmeņiem un katram tiek iedots savs objektīvais vērtējums.

Lai trenētu audzēkņu raksturu, dodam viņiem iespēju vadīt iesildīšanos. Ir tādi, kuri nejūtas droši un to dara nelabprāt, bet cits atnāk un pats pajautā, vai drīkst vadīt nodarbību. Ar audzēkņiem jāatrod kopēja valoda, un tad tu esi savējais,» atklāj O. Kiseļevs.

Talsu novada bērnu un jauniešu centra pašaizsardzības karatē klubā «Baltais drakons» iespējams pieteikties Talsos, Kareivju ielā 12. Kontakttālrunis: 29467972.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sports

Komentāri