Sestdien, 29. septembrī, Talsu novada muzejā notika sarīkojums «Karalienei Latvijai caur mūžiem», kurā piedalījās vairāki desmiti Latvijas Tautas frontes Talsu nodaļas un bijušā Talsu rajona lauku nodaļas veidotāju. Viņi atcerējās notikumus pirms 30 gadiem.

Tālaika gaisotni

klātesošajiem atmiņā atsauca komponista Zigmara Liepiņa «Sena kalpu dziesma» ar Kaspara Dimitera vārdiem, ko 1987. gada Latvijas Radio «Mikrofona» aptaujas koncertā dziedāja paša autora vadītā grupa «Opus» ar tādiem izpildītājiem kā Imants Vanzovičs, Mirdza Zīvere un Zigfrīds Muktupāvels. Pēc dziesmas sekoja Talsu novada muzeja darbinieka Alfrēda Moseičuka nolasītais Zigmunda Skujiņa grāmatas «Sarunas ar jāņtārpiņiem» fragments, kas stāstīja par šīs dziesmas un citu notikumu ietekmi uz Trešās Atmodas sākumu. Talsu novada muzeja vēstures nodaļas vadītāja Inese Vempere minēja Andreja Cīruļa, laikraksta «Padomju Jaunatne» redaktora, savulaik teikto, ka 1988. bijis visskaistākais, vislatviskākais un visiedvesmojošākais gads, kopš padomju okupācijas sākuma tālajā 1940. gadā. Viņa nosauca četrus galvenos abu Tautas frontes grupu darbības virzienus, kuri bija iesākumā, — dabas aizsardzība, latviešu valodas saglabāšana, preču vienlīdzīga sadale un migrācijas jautājumi. Šīs būtībā ir arī mūsdienās aktuālas tēmas, piebilda I. Vempere. Bez bijušo tautfrontiešu aktīvās darbības mums šodien nebūtu ne sava karoga, nedz arī valsts.

«Viss tiešām sākās 1988. gadā, kad PSRS Komunistiskajā partijā turpinājās reformas,» sacīja pasākuma vadītājs Eduards Juhņevičs. «Notika Radošo savienību plēnums un PSKP 19. konference, kurā staļinisti krustoja šķēpus ar reformkomunistiem. Savukārt Talsos sakustēšanos raisīja Jaunatnes svētki 1988. gada augustā,» tā par Trešās Atmodas plašo sākumu bilda Eduards Juhņevičs, neslēpjot sajūsmu, ka šodien šeit ieradušās daudzas izcilas tālaika personības.

Lūk, daži izteikumi no bijušo tautfrontiešu sacītā:

Pēteris Simsons: «Visa sākums Talsos bija pasākums sporta namā, uz kuru ieradās ļaudis, kas sabiedrībā jau bija pazīstami, piemēram Elita Veidemane un Pēteris Blūms. Vēlāk, 25. augustā, notāres Martas Matules dzīvoklī nodibinājām Talsu Tautas frontes atbalsta grupu. Šo iespēju nedrīkstējām palaist garām, un tieši tāpēc mēs arī uzvarējām.»

Ivans Cupruns: «Valdemārpilī mums bija LTF nodaļa ar 200 biedriem. Mēs visi zinājām, kas jādara, un sapulcējamies, lai izteiktu savas domas. Tās pārsvarā bija tādas pašas kā citur, jo faktori, kas satrauca sabiedrību, visur bija līdzīgi. Jāteic, ka mēs toreiz bijām stipri lētticīgi, domājot, ka viss norisinās haotiski, taču divas nedēļas pirms dramatiskajiem janvāra notikumiem Rīgā Valdemārpils nodaļā ieradās cilvēki, kas vēlējās sevi izdzēst no LTF sarakstiem. Izrādās, ka tas viss bija iepriekš plānots. Daži to zināja un tāpēc nāca dzēst pēdas.»

Andris Ozols: «Sabilnieki šajos notikumos malā nestāvēja, tomēr bija samērā piesardzīgi. Nevis sabiedriskajās aktivitātēs, bet šur tur saskatot dažādu dienestu organizatorisku iejaukšanos.»

Imants Grosbergs: «Tautas fronti veidoja komunisti, okupācijas ideoloģijas nesēji, ar kuriem mums nebija pa ceļam. Viņi bija kušinātāji, mierinātāji, bet Svētajos Rakstos teikts: esi vai nu auksts, vai karsts. Kāda komjaunatnes sekretāre vienā kopsapulcē teica: «Jūs droši vien gribētu visus komunistus nošaut.» Mans brālis piecēlās un viņai atbildēja: «Ja vajadzēs, mēs arī nošausim.» LTF pārsvarā bija remdenie, bet bija nepieciešama stingra rīcība. Šodien mēs redzam šīs locīšanās sekas — rūpniecība un lauksaimniecība ir sagrautas, cenas kāp brīnumainos augstumos, cilvēki nemitīgi izbrauc. Tā ir brīvā Latvija, kuru mēs dabūjām.»

Zigurds Kalmanis: «Man liekas, ka situācijai, kādā mēs šodien atrodamies, pirmsākums jāmeklē toreiz. Tas, kā esam attīstījušies, ir gan LTF, gan LNNK, gan citu organizāciju darbības nopelns, mūsu visu kopējā darba rezultāts. Mēs esam ļoti dažādi, bet liels mīnuss ir tas, ka necenšamies papētīt cilvēku psiholoģiju un pārāk maz vēlamies izprast konkrētas rīcības argumentāciju, to, kā veidojas sabiedrības struktūra, kas šobrīd ir pats būtiskākais. Ja mēs to neņemsim vērā, mēs vēl ilgi un smagi kļūdīsimies.»

Verners Brāķeris: «Man bija milzīgs pārdzīvojums, pirmo reizi mūžā dziedot «Dievs, svētī Latviju!», kad acīs saskrēja asaras. Atceros arī vēl otru saviļņojošu brīdi, kad Talsos tautas nama tornī tika uzvilkts sarkanbaltsarkanais karogs. Mūs visus vienoja viena ideja — mēs gribam brīvu Latviju, un tā tika izcīnīta. Ir vajadzīga ideja, kas nevar būt tikai materiāla, bet tāda, kāda bija toreiz. Ja mums šāda ideja būtu un atrastos kāds, kas spētu to pasludināt un ar to aizraut, varētu izveidoties spēcīga partija.»

Inese Makstniece: «Talsu pilsētas izpildkomitejā mums bija sava Tautas frontes atbalsta grupa, vairāk nekā 50 cilvēku, pārsvarā no izglītības un finanšu nodaļas. Likumus vēl rakstīja vecā vara, un vēlēšanu likums bija sastādīts tā, lai maksimāli apgrūtinātu Tautas frontes dalību vēlēšanās. 1988. gada pavasarī mani uzņēma partijā, un varēju piedalīties kā partijas sapulcēs, kur par šiem likumiem sprieda, tā Tautas frontes saietos, kur es šos likumus izskaidroju. Tas arī bija mans lielākais pienesums Tautas frontes darbībā Talsos.»

Aivars Šķuburs: «Sapulce notika Remontu celtniecības pārvaldes kluba zālē. Runājām par to, ka dibināsim valsti, bet es pajautāju — kā tad dibināšanas brīdī būs ar Latvijas himnu? Vai to pratīs nodziedāt? Es to jautāju tāpēc, ka vēl pirms šīs sapulces bijām to vairākkārt dziedājuši. Mēs tiešām to himnu nodziedājām. Tas bija brīnišķīgi. Man trīcēja balss, un vēl vienam otram tā drebēja. Mēs dziedājām nedaudz ar bailēm, bet ar pārliecību un sajūsmu. Bija neaizmirstams brīdis, kad 18. novembrī tornī pacēla Latvijas karogu un mums, mācītājiem, bija jārunā. Mācītājs Brālis runāja ļoti agresīvi, tāpēc man iznāca viņu nedaudz kušināt, jo reliģija tomēr prasa vairāk miera un saticības. Biju domājis runāt citādi, bet Brāļa dēļ iznāca runu mainīt. Tāpēc mani uzaicināja iesvētīt karogu, kas man bija liels pagodinājums.»

Maija Brūvere: «Man jāsaka paldies «Talsu Vēstīm», kur bija publicēta intervija ar Agri Bērziņu un Andri Vītolu. Lasīju un apraudājos — es to visu atceros, jo pati tur biju. Mēs gājām ar lukturīšiem uz Villām. Tas bija brīnišķīgs pasākums, ko organizēja komjaunieši. Esmu bijusi pionieros, komjaunatnē, partijā un Tautas frontē. Tas bija tāds laiks. Bet paldies Dievam, manai paaudzei to bija lemts piedzīvot, jo cik daudzi aizgāja, to nepiedzīvojuši.»

Tikšanās noslēgumā

vairāki bijušie Augstākās Padomes un Saeimas deputāti tika aicināti paust viedokli sakarā ar tuvajām 13. Saeimas vēlēšanām.

Pēteris Simsons: «Es vēl aizvien nespēju saprast, kāpēc Latvijas vēlētājs nespēj atpazīt partiju, kura pārstāvēs viņa intereses Saeimā. Es, runājot padomju terminoloģijā, nesaprotu, kāpēc «proletariāts» balso par «buržuju» partijām. Es nevienam nevaru pateikt priekšā, par ko jābalso, jo nezinu viņa vajadzības.

Mums māca, lai nebalsojam par mazajām partijām, jo tad mūsu balss aizies miskastē. Bet vai tāpēc, ka bandītu ir vairāk, mums jābalso par viņu partijām? Ja redzu, ka radusies jauna grupa, kas pēc personālijām, programmas, izglītības un kompetences spēs pārstāvēt manas intereses un īstenot manas vajadzības, es par to balsošu. Partija nav maza tāpēc, ka tai ir maz biedru, bet gan atkarībā no atbalstītāju skaita. Dīvaini, ka 28 gados mēs vēl neesam apguvuši elementāru politikas ābeci.»

Ivans Cupruns: «Esmu praktiķis politikā un tāpēc teikšu tā: partijas, kas sevi par tādām sauc, nemaz nav partijas, bet gan interešu grupas. Tāpēc nav pareizs apgalvojums, ka mums ir proporcionālā partiju sistēma. Partijas ir Latvijas posts. Ko var pārstāvēt 200 cilvēki? Ir nepieciešama mažoritārā vēlēšanu sistēma, kur ievēlētais deputāts ir atbildīgs vēlētāju priekšā. Šobrīd šādas saistības nav, un pēc vēlēšanām visi visu aizmirst. Neviens nevar zināt labāk, kas vajadzīgs talseniekiem, kā cilvēks, kas nācis no Talsiem. Šobrīd šīs vajadzības līdz turienei nenonāk, bet, ja nonāk, neliekas svarīgas. Ja tiek ievēlēta konkrēta partija, tā dara to, kas vajadzīgs tai, nevis mums.»

Anna Seile: «Mēs šodien atrodamies vēlēšanu priekšvakarā, kas, iespējams, būs vissvarīgākās kopš 90. gadiem. Ir pienācis izšķirīgs brīdis — vai Latvija turpmāk būs tāda, kādu to vēlējāmies, kad uzticējāmies Tautas frontei un panācām savu neatkarīgu valsti. Mēs tagad atrodamies citos apstākļos, esam Eiropas Savienībā, bet mums jādomā par to, kāda būs Latvija turpmāk, kā dzīvos nākamās paaudzes. Jo, izdarot kļūdu izvēlē, varam pazaudēt savu Latviju. Savu mandātu «Vienotībā» es noliku tobrīd, kad Sandra Kalniete mums lika balsot par Solvitu Āboltiņu kā partijas priekšsēdētāju. Uzrakstīju atlūgumu, lai nebojātu partijai tālāko ceļu. Bet katrā ziņā — vai tā būtu liela vai maza partija, jāskatās, kāda tai programma. Jāizvēlas labākie no labākajiem, jo tie, kas līdz šim pārāk daudz solījuši, nekā nav panākuši. Bet visvairāk jābaidās no tiem, kas skaļi kladzina reklāmās, ka pēc reitingiem ir otrā vai trešā partija. Viņi par tautu nedomā, viņi domā tikai par iekļūšanu Saeimā. Viņiem vienalga, latvietis vai krievs, galvenais ir nokļūt pie varas. Taču viņi to nedabūs, ja latvieši sapratīs, ka tie, kas pārāk uzstājīgi sevi piedāvā reklāmās, var mūs piemānīt. Manuprāt, jābalso par tiem, kuriem ir kaut cik saprātīgas idejas, jo diezin vai viena partija uzvarēs, tās, visticamāk, būs divas vai trīs. Tālab es aicinu neuzticēties pārāk skaļiem aicinājumiem un kliedzējiem.

Pasākuma izskaņā apmeklētājiem bija iespēja noklausīties jaunās pianistes Zuzannas Miķelsones nelielo koncertu, kurā izskanēja vairāki latviešu klasiskās mūzikas skaņdarbi.

* Kaspara Dimitera vārdi no Zigmara Liepiņa «Senas kalpu dziesmas».

