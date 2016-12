Kāpj piena iepirkumu cena, brīdina par «burbuļa» veidošanos tirgū 14.12.2016

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības vadītājs Jānis Šolks izplatījis ziņu, ka Latvijā strauji pieaug piena iepirkumu cenas. Ir pazīmes par «burbuļa» veidošanos tirgū. Arī mūsu puses lauksaimnieki šo situāciju vērtē piesardzīgi.

Paziņojumā presei viņš raksta, ka piena cenas Latvijā aug ļoti strauji. Pēdējo trīs mēnešu laikā, kopš piena tirgus sāka atdzīvoties un piedzīvot cenu pieaugumu, vidējā piena iepirkumu cena augusi par 40 procentiem, kas ir nepieredzēti straujš kāpums, salīdzinot ar iepriekšējām piena krīzēm. «Vidējā piena iepirkumu cena Latvijā šī gada oktobrī bija 248,90 eiro par tonnu, bet šī gada jūlijā tā bija vien 177,25 eiro par tonnu. Iepirkumu cenu pieaugums ir saistīts ar notikumiem globālajā piena tirgū, kurā pieauga pieprasījums, un tā rezultātā arī cena tādiem industriālajiem produktiem kā sviestam un saldajam krējumam. Taču pašlaik novērojama šo produktu cenu stabilizācija, bet Latvijā piena iepirkumu cena turpina pieaugt katru mēnesi par desmit līdz 20 procentiem salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi. Tik straujš iepirkumu cenu kāpums nav attaisnojums ar ekonomiskiem pamatojumiem. Tieši pretēji, to veicina kaimiņvalstu piena iepircēji, kuri ir gatavi iepirkt lielu apjomu Latvijas pienu par īpaši augstām cenām… Poļu un Lietuvas piena iepircēji ir gatavi maksāt pat 330 eiro par tonnu. (..) Mākslīgi kāpinot piena iepirkumu cenas un ar tām pievilinot Latvijas zemniekus, tiek radīts «burbulis» Latvijas piena nozarē, kas drīzumā var plīst, jo ārvalstu iepircējiem ilgtermiņā Latvijas piens nav nepieciešams,» raksta Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības vadītājs Jānis Šolks.

Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība uzskata, ka lielākā daļa vietējo piena pārstrādātāju nevar konkurēt ar ārvalstu iepircējiem par cenām, jo gala produkcija paliek mūsu pašu tirgū. Taču tendencei turpinoties un «burbulim» augot augumā, piena pārstrādātājiem nebūs citas izvēles kā būtiski kāpināt produkcijas cenas. Viņš Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības biedru vārdā aicina zemniekus izvērtēt, vai ir vērts apdraudēt attiecības ar ilgstošiem vietējiem partneriem īstermiņa peļņas dēļ, jo neatkarīgi no piena cenu svārstībām, vienīgais ilgtermiņa tirgus vietējiem zemniekiem ir un paliks Latvija.

Cena dzīvošanai,

atzīst zemnieku saimniecības «Vai­variņi» saimniece Olita Riekstiņa no Vandzenes pagasta. Viņas saimniecībā pašlaik ir 70 slaucamās govis. Par Eiropas Savienības atbalstu uzceltā lauksaimniecības dzīvnieku novietne un iegādātais aprīkojums, kā arī citas vajadzīgās lietas piena ražošanai, paaugstinājušas piena pašizmaksu. Olita teic: «Krīzes brīdī samazinājām visu, ko varējām, skatījāmies, kur ietaupīt. Ar tādu piena cenu, kāda bija pavasarī un vasarā, zemnieks ilgi par velti strādāt nevar. Pašlaik notiekošo mēs maz izprotam, jo neviens nevar pateikt, kur ir taisnība. Runā, ka Polijā atvērta rūpnīca un viņiem vajadzīgs piens. Ja oktobrī piena iepirkumu cena bija virs 24 eiro centiem par litru, tagad tā ir 27 eiro centi un vairāk. Teikšu godīgi, par veiktajām investīcijām par 18 eiro centiem litrā mēs nevaram atļauties ilglaicīgi ražot pienu. Par minēto «burbuli» arī baidāmies. Saprotu arī pienotavas, kas pašlaik ir neapmierinātas, jo nav citas izejas, kā paaugstināt piena iepirkumu cenu. Krīzes laikā mēs slaucamo govju skaitu nesamazinājām, bet palielinājām, jo gali kaut kā bija jāsavelk kopā. Piedzīvoti visādi laiki, — gājis labi, bijušas krīzes. Ja cena turas ap 27, 28 eiro centiem par saražoto litru, tā jau ir diezgan laba, lai varētu strādāt.»

Talsu novada lauku attīstības speciāliste Lita Jēce novērojusi — lai gan piena iepirkumu cena ir paaugstinājusies, situācija piena lopkopībā mūsu pusē nav iepriecinoša. Viņa min, ka laukos maz ir jauno cilvēku, kuri būtu gatavi un viņiem tiktu dotas iespējas pārņemt vecāku saimniecības vai veidot pašiem savas. Ir saimniecības, kurās bija ap desmit govīm, un tās tiek likvidētas, jo saimnieki ir jau gados, bet jauno, kuriem nodot saimniekošanu, nav. Zināma arī viena saimniecība, kur turētas 30 slaucamās govis, un saimnieki izlēmuši darbu vairs neturpināt. L. Jēce saka: «Vasarā pienam cena bija 17, citiem pat 14 eiro centi par litru. Tagad tā ir paaugstināta, jo pienam brauc pakaļ poļi. Arī piena produkti veikalos palikuši dārgāki. Piensaimnieki par iepirkumu cenu kāpumu ir priecīgi, jo par piena litru tiek maksāts 27, 28 eiro centi. Tas ļauj viņiem mazliet uzelpot, jo kredīti ir jāturpina maksāt, lētāks arī nekas nav kļuvis. Cik esmu runājusi ar piensaimniekiem, cilvēki tomēr ir piesardzīgi, jo uzskata, ka ilgi šāda augsta cena nebūs. Tā nepārtraukti svārstās — tad augšā, tad lejā. Otra problēma, ko man teikuši piena lopkopji, ka laukos nav cilvēku, kas būtu gatavi palīdzēt saimniecības darbos, piemēram, ir grūtības atrast labas un uzticamas slaucējas vai fermas strādniekus. Tas vairākiem ir būtisks šķērslis, lai turpinātu saimniekot.»

Atslēgvārdi Lauksaimniecība

Komentāri