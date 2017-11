Kāpēc sakām «stop» ģimenes pieaugumam? 24.11.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

Jana Biezā, dūla: — Gatavojoties sarunai, veicu aptauju interneta vidē, māmiņu forumā. Jautāju: kāpēc ģimenes, kurās ir viens vai vairāki bērniņi, vairāk neplāno pieaugumu? Saņēmu simtiem atbilžu. Izbrīnīja, ka rakstīja daudz māmiņu, kurām ir trīs bērni. Tas nozīmē, ka daļa ģimeņu ar vienu, divām atvasēm domā par pieaugumu.

Situāciju un iemeslu, kāpēc nevēlas vairāk, ir daudz, un tie ir dažādi. Piemēram, kādai sievietei pietiek ar ļoti smagu grūtniecību (gaidīšanas laiks līdz dzemdībām). Otrs iemesls — smagas dzemdības. Lai veiktu ķeizargriezienu, vajadzīgi ļoti lieli līdzekļi, ko reti kurš var atļauties. Arī sabiedrība mēdz nosodīt ķeizargrieziena veikšanu. Iespējams, sieviete piedzīvojusi ļoti traumatiskas, vardarbīgas (gan emocionāli, gan fiziski) dzemdības. Nākamais iemesls — pēcdzemdību periods. Aptaujā parādījās, ka tieši agrīnais pēcdzemdību periods, jo nekas nav tā, kā šķitis. Ir skumjas, dusmas, bezspēcība, vientulība. Nereti mammai slikti liek justies sociālie tīkli internetā. Tur redzamas laimīgas ģimenes kā no žurnālu vākiem. Kad kā zīdīšanas konsultante dodos pie jaunās māmiņas, viņa izskatās šādi (rāda uz attēlu ar sievieti, kurai izspūruši mati, tajos daudz kas salipis, bardaks mājvietā, nogurusi seja, apģērbts halāts utt. — M. J.). Šādas bildes nekur neredzam, jo jaunajai māmiņai tas ir sāpīgi. Kad sieviete iziet cauri šim «murgam», viņa saprot, ka to vairs negrib atkārtot: negulētas naktis, slimošana…

Bieži vien sieviete arī saprot, ka, ģimenē ienākot bērniņam, būtiski mainās partnerattiecības. Mazulis paņem mammu sev, un tētis paliek viens ar saviem darbiem, un katrs dzīvo savu dzīvi. Lomu sadalījums mainās no pāra attiecībām uz ģimeni. Jābūt ļoti stiprām attiecībām, lai pāris spētu izturēt bērna ienākšanu ģimenē. Nereti sieviete baidās — ja ģimenē ir viens bērns, un tas ir «sašūpojis» attiecības, kas notiks, ja būs vēl otra atvase.

Tās mammas, kurām ir trīs bērni, aptaujā sacīja: pietiek, gribu dzīvot arī sev, gribu pabūt mājās viena, gribu pabūt ar vīru, gribu mācīties un pilnveidoties, gribu beidzot strādāt un satikties ar citiem cilvēkiem, lai runātu ne tikai par bērnudārzu, skolu, vīrusiem, izsitumiem utt. Ir mammas, kuras atzīst, ka vairs nemāk komunicēt. Sievietes bieži pazūd šajā «mammu būšanā», un viņas kā individualitātes, kas pilnveidojas, apstājas. Ne visām ir gana ar to, ka viņas ir tikai mammas.

Ir sievietes, kurām ir viens, divi, trīs vai vairāk bērnu, un viņas teic, ka ģimenē varētu ienākt vēl kāds mazulītis. Viņas nebiedē grūtniecība, dzemdības vai agrīnais pēcdzemdību periods, bet viņām nav drošības, pārliecības un finansiālās stabilitātes izjūtas. Nav pārliecības, ka nākotnē pietiks līdzekļu, lai bērnus izskolotu, apģērbtu, izmitinātu (ja ir nelieli dzīvokļi), nepieciešams lielāks transportlīdzeklis, ja ir vairāk nekā trīs atvases. Jādomā arī par studiju laiku: daudzi vecāki grib atļauties apmaksāt sava bērna augstskolas izdevumus, nevis «iegrūst» viņu kredītos. Daudzi aptaujā minēja, ka viņiem ir būtiska bērna ievadīšana dzīvē. Liela daļa vecāku mūsu valstī nejūtas finansiāli droši, nav paļāvības uz valsti. Situācija mūsu valstī izskatās pēc «mērkaķa», kas skraida apkārt ar aizdegtu granātu, bet saka sievietēm, lai nebaidās un dzemdē bērnus. Nemitīgās izmaiņas un reformas rada nedrošību. Ja šogad paliksi stāvoklī, nevari zināt, kādu nākamgad saņemsi «māmiņalgu». Cilvēki arī nejūtas droši par savām darba vietām. Vai māmiņa var būt pārliecināta, ka pēc pusotra, diviem gadiem viņai vēl būs darbs? Ir gadījumi, kad vairs nav, kur atgriezties. Tomēr, ja darbs ir, sākas nākamās problēmas. Bērns apmeklē bērnudārzu, un mēs zinām, cik bieži mazie slimo. Ko lai dara mamma, kura strādā, piemēram, lielveikalā un nav vecāku, kas varētu palīdzēt? Darba devēji nelabprāt pieņem jaunās māmiņas. Saprotu arī uzņēmēja skatupunktu, jo viņam nav, kas strādā. Tas viss kopā nozīmē, ka ģimenei nākas ilgi dzīvot ar viena naudas pelnītāja līdzekļiem. Tātad, vēl viens iemesls, kāpēc negrib ģimenes pieaugumu — nevēlas pazaudēt esošo finansiālo līmeni ģimenē, jo ar bērna ienākšanu tas būtiski krītas. Sākotnēji ne tik ļoti, bet vēlāk.

Ir retums tādu vīriešu, kuri teiktu: ejam precēties, dibināsim ģimeni, radīsim bērnus! Mūsdienās vīriešiem bieži vien pietrūkst drosmes, kā arī stabilitātes izjūtas. Vīrietis ir naudas pelnītājs, viņam jānes mājās «briedis». Ir jauni vīrieši, kuri atzīst: viņi baidās no atbildības, jo, ja ir ģimene, jādomā, cik stabils ir darbs, cik tiek nopelnīts, lai nodrošinātu visas vajadzības.

Ko darīt?

Grūtniecības, dzemdību, agrīnajā pēcdzemdību periodā jāmeklē atbalsts. Diemžēl ļoti bieži šajos etapos sieviete ir viena, esot nenormālam atbalsta trūkumam. Palīdzēt var psihologs, psihoterapeits, dūla un citi. Viņai ir vajadzīgs kāds, ar ko izrunāt savas emocijas. Vislabāk — ar cilvēku no malas. Ja runājam par dzemdībām, ir iespēja pirms tam apmeklēt dažādus kursus, meklēt vecmāti vai dūlu. Kas grib un meklē, atrod. Ir jābūt drosmīgam un stipram, lai lūgtu atbalstu un palīdzību. Tas ir ļoti grūti, arī mūsdienās. Nelūgt nav lepnums, bet vājums.

Savukārt pēcdzemdību periodā ir vajadzīgs fizisks atbalsts. Kāds, kurš ir pie jaunās māmiņas pirmo nedēļu vai mēnesi. Kaut lai uzturas blakus istabā, jo sieviete pēcdzemdību periodā jūtas ļoti neomulīgi, esot mājās viena ar bērnu.

Nākamais, kas jāievēro, — rūpes par sevi. Mēs to nemākam, jo nez kāpēc domājam, ka laba mamma ir tā, kas pavada ar bērnu 24 stundas diennaktī. Nē! Mammai ir jārūpējas par sevi. Jāiet uz frizētavu, pastaigāties, vajag palasīt grāmatu, jāsatiekas ar draudzenēm, vienalga ko! Ir ļoti būtiski pavadīt laiku bez bērniem, jo pēc tam ieguvēji būs visa ģimene.

Kad bērns paaudzies lielāks, bieži dzirdu no mammām, ka viņas sevi pārāk asi kritizē. Līdz šim vēl nekad nav bijis tik grūti būt par mammu kā šobrīd. Interneta vide ir pilna ar dažādiem rakstiem, piemēram, ko nekad neteikt savam bērnam, kā izaudzināt labu un pašpārliecinātu cilvēku… Mammas to visu lasa un sāk sevi kritizēt. Tas nav pareizi. Par sevi jādomā kā par labu mammu. Nevajag barot iekšējo kritiķi lielu un resnu. Sevi ir jāmīl, un nevajag pārāk uztraukties par dažādiem sīkumiem!

