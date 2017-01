«Kamparkalnā» ziemas prieki turpinās 12.01.2017

Kā jau bija paredzēts, 7. janvārī ziemas prieku baudītājiem tika atvērta sporta un atpūtas kompleksa «Kamparkalns» lēzenākā slēpošanas un snovošanas trase. Lai gan bija auksts un pūta ass vējš, ļaužu bija daudz.

«Kamparkalna» līdzīpašnieks

Almants Kalniņš «Talsu Vēstīm» sestdien sacīja, ka ar mazu nokavēšanos, bet trase tikusi atvērta. Un tā ir 280 metru gara. Divi sniega lielgabali darbu sāka jau 3. janvārī, kad iestājās aukstāks laiks, tie darbojas nepārtraukti nedēļu vai pusotras, kamēr abas trases būs noklājis gandrīz metru biezs blietēta sniega slānis. Lēzenākajā trasē tāds jau ir. Tā ka atliek doties uz «Kamparkalnu» un baudīt ziemas priekus. Ceļš, pa kuru te var nokļūt, ir notīrīts tā, lai automašīnas var izmainīties, kalnā ceļš ir arī nokaisīts, lai braucamie neslīdētu. To darījuši «Kamparkalna» ļaudis paši. Almants piebilst, ka vasarā uzlabota arī brauktuve pie karjera — tur vairs ceļš nav tik stāvs, kāds bija agrāk. Un tas bija vajadzīgs, jo uz «Kamparkalnu» brauc ne tikai talsenieki, bet slēpotāji un snovotāji no Liepājas, Ventspils, Jelgavas un citām Latvijas vietām. Almants atzina, ka ar pirmo darba dienu bija ļoti apmierināts, jo, neskatoties uz aukstumu un aso vēju, cilvēku netrūka. Viņš gan piebilda, ka turpmāk tiek solīti gaisa temperatūras plusi, bet tas netraucēs, sniega prieki mierīgi varēs turpināties tāpat. Darbosies arī stāvais kalns, kam sniega lielgabali ražo biezu sniega slāni. Sestdien tas varētu būt braucams. Tā ir 330 metru gara trase.

Joprojām te darbojas

slēpju, zābaku un snovborda dēļu noma, tā ka tikai jābrauc šurp. Protams, vajadzētu gan apģērbties atbilstoši laika apstākļiem, lai nav auksts. Almants uzsver, ka tiek piedāvātas arī ķiveres, lai gadījumā, ja nokrīt, vismaz galva vesela. Kalnā nav oficiāla slēpošanas instruktora, bet padomu, ko un kā darīt, vienmēr var saņemt no pieredzējušā Almanta Kalniņa. Viņš ir arī apguvis zināšanas pirmās medicīniskās palīdzības kursos. Tā kā viņš ir arī ugunsdzēsējs un glābējs, vīrs par pirmo palīdzību zina gandrīz tikpat daudz kā ātrās medicīniskās palīdzības brigāde, jo ir pamatīgi to mācījies. Visiem kalna apmeklētājiem viņš novēl no sirds izbaudīt ziemas priekus, tomēr nebraukt pārgalvīgi.

«Talsu Vēstis» aprunājās arī ar dažiem apmeklētājiem. Andris Grīnbergs, slēpotājs: «Kā es zināju, ka kalns vaļā? Es jau visu laiku sekoju informācijai un jau pirmajā dienā biju klāt. Slēpošana ir mans sens vaļasprieks, jau gadus 25. Kā izveidojās trase, tā biju te. «Kamparkalns» man ļoti patīk. Auksts nav, tikai tāds vējelis pūš, taču tas nekas. Kalns ir labs, un Almants ir strādājis ļoti cītīgi, lai tas tāds būtu. Tagad gaidu lielo kalnu, tur rodas asākas emocijas un pārbaudījumi ir grūtāki. Ziema varētu pastāvēt tā ilgāk, tāpat jau vēlu tā atnāca.»

Laima Eglīte: «Šogad pirmo dienu esam kalnā. Mums visai ģimenei patīk slēpot. Visi to darām, izņemot pusotrgadīgo mazmeitu. «Kamparkalns» ir mīļākais kalns — tas ir mūsējais, kas ir mājās. Kalna kvalitāte ir laba, mums patīk. Baudām piedāvājumu. Lai nav auksts, ir pietiekami labi jāsaģērbjas un jākustas.» Betija Santa Oša: «Esmu no Talsiem un kalnā pirmo dienu. Sniegu gaidīju jau sen. Īsti snovbordiste neesmu, bet cītīgi mācos. Man nav bail, ka kaut ko nevarēšu. Slēpot man tik ļoti negribas, labāk braukt ar dēli. Man patīk gan ziema, gan tās prieki, gan «Kamparkalns».»

