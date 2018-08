Kaltenei netrūkst, ar ko lepoties 30.07.2018

Lācis Edgars Tweet

20. jūlijā garākajā Latvijas ciematā, ar skanīgām dziesmām jūras šalkoņas pavadījumā, tika aizvadīti ceturtie Kaltenes svētki. Pēc sportiskām aktivitātēm zem karstās jūlija saules Čībiņkalnā un atvēsināšanās Kaltenes baznīcā, klausoties arfas un vijoles koncertu, vietējie un ciemiņi pulcējās pie skaisti atjaunotā Kaltenes kluba. Tur varēja gremdēties atmiņās par dižiem kalteniešiem, novērtēt mūsdienu diždarbus un klausīties dziesmās par jūru un dzīvi.

Koncerta ieskaņā sanākušos uzrunāja Rojas Jūras zvejniecības muzeja krājuma glabātāja Gundega Balode, ievedot klausītājus stāstos par Kaltenes maz zināmo pagātni. «Dažādi valodnieki minējuši, no kurienes radies šis nosaukums. Rodams stāsts par izkaltušu zemi, par kalvi, kur akmeņi kaļas. Tomēr ir dažas, skaidri zināmas vēstures lapaspuses. Mūsu ciemā dzīvo ļaudis, kuriem ir stipras saknes, kuru senči piedalījušies lielajā darbā, lai taptu Latvija. Tikai Kaltenē ir būvēti stalti burinieki. Protams, arī Rojā, Upesgrīvā un Valgalciemā, bet šajā krastā visvairāk. Jāatceras skaistais stāsts par Dambekalnu ģimeni, kas uzbūvēja burinieku un jau 1884. gadā nosauca to vārdā «Latvija»! Vai daudz bija cilvēku, kuri spēja iedomāties, ka cariskās Krievijas guberņas reiz taps par brīvu valsti? Bet tas notika! Pateicoties šiem gaišajiem cilvēkiem, kuri paklausīja K. Valdemāra aicinājumam un gāja jūras skolās, būvēja buriniekus un, kā mīlam teikt, ara jūru ar saviem skaistajiem buriniekiem. Kādam šķiet — kas tur liels? Tagad arī netrūkst kuģu. Tas bija citāds laiks, kad bija vajadzīga liela uzņēmība, finanses un zināšanas, lai uzbūvētu burinieku,» viņa atgādināja.

Uz svētkiem bija ieradusies arī kādreiz slavenās kuģu būvētāju Štālu dzimtas atvase Lilita Freiberga ar dāvanu — sava tēva Eduarda Štāla portretu gleznā. Lilita dalījās atmiņās par bērnības dienām Kaltenes piekrastē un savu tēvu. «Mans paps arī gāja jūrasskolā, savā dzīves ceļā izbraucis vairākas valstis un, atgriežoties mājās, būvēja kuģus. Biju maza meitene un arī pieredzēju, kā pēdējo kuģi ielaida jūrā. Atminos, kāda bija jūrmala — tā ir pilnībā mainījusies. Nekā vairs nav no tā, kas bija. Gar piekrasti, kur gāja ceļš, tagad niknas bangas elš. Nav vairs kāpu, tīklu un zvejnieku būdu, tik palikuši pie lielajām mājām sedumi (kādreizējās zvejas laivu piestātnes — aut.). Tik šauri, tik mazi, ka jābrīnās, kā no tiem varēja braukt jūrā. Toreiz jau motorlaivu nebija,» atminas L. Freiberga. «Cik ilgi paps varēja, tik ilgi arī gāja jūrā, nodarbojās ar biškopību, augļkopību un līdz 92 gadu vecumam bija ļoti stiprs un izturīgs. Gids Sigurds Rusmanis, bieži iegriežoties viņa mājās «Maizītēs» ar savu ekskursantu grupu, reiz jautājis opapam: «Sakiet, lūdzu, kā jūs saglabājat savu veselību?» Paps saka viņam: «Kas tad tur sevišķs vajadzīgs? Dzer pien’, ēd med’ un, galvenais, nepinas ar sievišķiem!»

Turpinājumā stāsts par

lieliskajiem un spējīgajiem kalteniešiem tika ievirzīts mūsdienu gultnē — tika atvērta profesionālā fotogrāfa, Kaltenes patriota Georga Avetisjana fotogrāmata «Dzimtene». Grāmata, kas veltīta Kaltenei un tās iedzīvotājiem, tapusi trīs gadu laikā. Oficiālā fotogrāmatas atvēršana paredzēta novembrī Fotogrāfijas muzejā Rīgā, bet šajā reizē Georgs vēlējies to dāvāt cilvēkiem, kuri no Kaltenes nākuši un kuri to radījuši.

«Esmu šeit dzimis un uzaudzis. Man šī ir ļoti silta vieta, tādēļ vēlējos īstenot kādu ar to saistītu projektu. Mani vienmēr ir interesējuši identitātes meklējumi, sevis izzināšana. Esot ārpus Latvijas, aiz horizonta tālumā, sāc saprast, kas ir īstās, patiesās vērtības. Cik daudz siltuma spēj atgriezt atmiņas! Šajā projektā piesaistīju vairākus cilvēkus, atspoguļoju viņu piedzīvoto un dažādus atmiņu stāstus,» par projekta aizsākumu teica Georgs. «Man šķiet, Kaltenē dzīvojušas ļoti spēcīgas personības un dzimtas, un tas redzams līdz pat mūsdienām. Iespējams, tā ir ģenētika, arī kuģu būvniecība un meklējumu gars, vēlme doties tālāk, tomēr šeit atgriezties. Interesanti, ka šeit, Kurzemes piekrastē, Kaltenē, cilvēki dzīvo pie jūras, kur ir skarbums un vēji, kas padara cilvēku stiprāku un, jāsaka, arī noslēgtāku. Tomēr, ja pieņem otru, tad pieņem līdz galam. Lai gan tas ir ilgstošs process. Citās Latvijas daļās cilvēki ir atvērtāki un impulsīvāki, bet šeit ir jānogaida,» par projektā atklāto un piedzīvoto pauda autors.

Pēc koncerta visi tika aicināti doties uz krastmalu, lai jūrā ielaistu krāšņu ozollapu vainagu seno jūrnieku un zvejnieku piemiņai. Vakara turpinājumā svētku dalībniekiem bija iespēja noskatīties Ādolfa Alunāna dziesmu spēli «Šneiderienes» Vārmes amatierteātra «Es un Tu» izpildījumā vai doties uz pasaulslavenā flamenko ģitārista Andres el Leton jeb Andra Kārkliņa mājām «Zuši», lai apskatītu par godu mūžībā aizgājušajam māksliniekam izveidoto muzeju un gremdētos muzikālā flamenko ģitārspēles koncerta sniegtajā baudījumā A. Kārkliņa bijušā audzēkņa Ērika Tīsa izpildījumā.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība, Kaltene

Komentāri