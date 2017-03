Kad svešas varas šķir no tuvākajiem cilvēkiem 22.03.2017

Aiga Naudiņa

Martā, kad pieminam leģionārus un komunistiskā genocīda upurus, talseniece Antonija Tāse dalās atmiņās par bērnībā piedzīvoto un atzīst — svešas varas šķīrušas arī viņas ģimeni.

Antonija Tāse dzimusi 1927. gada decembrī Kandavas pagasta «Airu» mājās. Vēlāk ģimene pārcēlusies uz Laucienes «Stūrniekiem». Vecākiem bija jaunsaimniecība. Turēti lopi, audzēts nepieciešamais iztikšanai, jo ģimenē auguši astoņi bērni. Antonijai Tāsei tolaik bija 14 gadu, un spilgti atmiņā palicis brīdis, kad vācieši ienākuši mājās:

«Tas bija 1941. gads. Kādā svētdienas rītā, kad ģimene brokastoja, māju ielenca vācieši. Piegāja pie mammas un prasīja, kur ir mans brālis Jānis. Tolaik brālim bija 18 gadi. Netālu no mūsu mājām mežā bija bunkurs, jo viņš un vēl vairāki bēguļoja, nevēlēdamies tikt iesaukti pie vāciešiem. Atminos, ka nesu viņiem uz bunkuru pat ēdienu. Kāds kaimiņu puika spīdzināts nodeva šo vietu. Mammu svešie ienācēji iepļaukāja, tēvu aizveda uz šķūni. Ar durkļiem izbakstīja visu sienu, domādami, vai kāds tajā nav paslēpies. Tēvu spārdīja ar kājām. Man bija jāparāda paslēptuve mežā, lai gan nezināju, vai dzīva atnākšu mājās. Palaimējās, ka tajā neviens tobrīd nebija. Jāni tā arī viņi nedabūja rokā. Atņēma pēc tam mums visu, kas tolaik saimniecībā bija, atstājot ģimeni bez pārtikas. Graudus no apcirkņiem, lopus… Pēc tam tēva brālis mūs pabalstīja, jo pašiem vairs nebija nekā. Labi, ka vēl dzīvi palikām.

Pēc tam tēvu apcietināja un aizveda uz cietumu Tukumā. Vēlāk palaida vaļā, taču veselība bija sabojāta. Brālis Jānis bēguļoja, bet otru brāli Bruno gan vēlāk aizsūtīja uz Vāciju. Sākumā kā gūstekni, bet vēlāk atbrīvoja. Brālim bija bail braukt atpakaļ uz Latviju, jo šeit jau bija ienākuši krievi. Aizbrauca uz Austrāliju, kur sāka savu dzīvi no nulles. Smagi strādāja, lai nopelnītu to, kas vēlāk viņam bija. Arī ziņu par sevi ilgi nedeva, jo baidījās par mums. 1978. gadā viņš beidzot atrakstīja vēstuli. Vēlāk uzaicināja mūs ciemos uz Austrāliju. Pie brāļa nodzīvojām divus mēnešus. Tā bija mūsu abu tikšanās pēc 45 šķirtības gadiem. Toreiz šķita, ka tā ir cita pasaule, ne tā, kas valdīja šeit padomju gados. Brālis pēc tam viesojās arī Latvijā, bet Austrālija tā arī palika viņa vienīgās mājas. Tālajā zemē tagad dzīvo viņa bērni, kuri latviešu valodu vairs nepārvalda.

Karš un sveša vara izpostīja mūsu ģimeni, tāpat kā daudzas citas. Tāpēc šīs piemiņas un atceres dienas par tiem, kas krituši zem svešajām varām, arī mani mudina domāt un gadu no gada atcerēties, kā viss tolaik notika. Daudzi brauc uz Lesteni pieminēt kritušos. Es nevaru, jo sāp sirds, iedomājoties par tiem, kas jauni gāja bojā.»

