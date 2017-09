Kad sēņu tik daudz, ka nezina, kur likt 22.09.2017

Ja lauksaimnieki bažās rauc pieri, sēņotāji priecājas un gavilē — ilgstošās lietavas un siltais laiks šogad parūpējies par lielisku sēņu ražu.

Zināms, ka labās sēņu vietas katrs patur noslēpumā. «Talsu Vēstis» devās uz vienu no šādām vietām Spāres mežos kopā ar diviem sēņošanas entuziastiem — Egonu Fromu un viņa māsu Annu Rozenbergu. Līst aumaļām, tāpēc kāds apjozis lietus mēteli, cits paķēris lietussargu, bet vēl kāds vienkārši ierauj galvu dziļāk plecos un uzmauc kapuci. Elkonī spainis, tajā zib nazis, un klasiskais sēņotāja ekipējums gatavs, lai dotos izlūkos. Saruna mežā raisās ļoti saraustīti. Kā gan citādi, ja ik uz soļa pretī gaida kāda slaidāka vai druknāka sēne ar spīdošu mici! Tik daudz baraviku vienviet raksta autore redzēja pirmo reizi mūžā. Rekordskaitlis — aptuveni viena kvadrātmetra laukumā desmit baravikas! Šķita, kāds tās speciāli iedēstījis, veidojot muzeja cienīgu ekspozīciju.

«Katru gadu jau nav tik daudz sēņu. Šāds baraviku bums bija aptuveni pirms pieciem gadiem. Viss atkarīgs no laikapstākļiem. Kad krīt azartā, nevar vien beigt lasīt!» teic Anna. Vienā no šādām reizēm sēņu bijis tik daudz, ka nav pieticis ar spaiņiem. Tam sekoja lakata, jakas un pat T krekla piepildīšana! Vaicāta, kā tiek galā ar tik lielu sēņu apjoma realizāciju, viņa smejot teic, ka šī iemesla dēļ vairs nevarot iet uz mežu, jo brangais daudzums nomoka ar tīrīšanu un pārstrādi. Vairākus spaiņus viņa atdevusi draugiem un radiem.

Dabas mīļi kopš bērnības

Brālis un māsa sēņo jau kopš mazotnes, kad to darīja kopā ar vecmāmiņu. Viņa ir galvenā dabaszinību skolotāja, no kuras aizgūtas pamata zināšanas. Egons spriež, ka pazīst aptuveni 55 procentus sēņu sugu. Anna dod priekšroku bekām un gailenēm. Pēdējās, viņasprāt, ir gardākas par baravikām.

Egons parasti dodas sēņot kopā ar sievu vai viens. Tīrīšana un gatavošana gulst uz abu pleciem. Ziemā būs ko ēst — daļa marinētas, daļa saceptas eļļā un akurāti gaida savu kārtu saldētavā. Ja esot jāizvēlas, kas patīk vairāk — lasīt vai ēst, vīram grūti izšķirties, jo, lai arī cik ļoti patīk lasīt, arī to baudīšana dikti iet pie sirds.

«Tagad, baraviku laikā, braucu uz mežu ik pa divām trīs dienām. Jāļauj izaugt. Mājās nevar nosēdēt tādā laikā, liekas, ka blusas kož un neliek mieru! Apmaldīties nav gadījies, bet vienmēr ņemu līdzi telefonu. Katram gadījumam,» stāsta Egons. Galvenais, kas esot jāievēro, dodoties mežā, — nedarīt pāri dabai. Būtiski esot arī nebaidīties, piemēram, no ērcēm. «Ieej mežā, sasveicinies ar visiem. Ar mīlestību! Tāpat viņi arī atbildēs, nekodīs. Zinātnieki izpētījuši, ka baiļu vibrācijas ir tādas pašas kā draudu vibrācijas. Tāpēc dzīvnieki nereti domā, ka viņiem plāno uzbrukt,» skaidro spārenieks. Vēl kāda būtiska lieta, ko pieredzējušais sēņotājs uzsver — nespārdīt nepazīstamās sēnes, jo tādā veidā tās tikai vairojas.

Egons dabā, mežā pozitīvi uzlādējas, tur katru reizi viņš pavada vairākas stundas.

Laucienes sēņotāja pieredze

Lai arī nedodos kopīgā sēņošanā ar Mārtiņu Aini Rogu no Laucienes, viņš dalās ar savu pieredzi. Viņa brangos lomus šogad sociālajā tīklā Facebook nevar nepamanīt.

«Pēdējās divas nedēļas ar sievu sēņojam gandrīz katru dienu, neskatoties uz lietu. Šis ir labs baraviku gads, bet tas ir, pateicoties krasajai klimata maiņai. Rudens sēnes šogad ir nedaudz vēlāk, bet sūdzēties nevar. Daudzas sēnes cilvēki nelasa, lai arī tās ir ēdamas. Ar sievu pazīstam aptuveni 30 ēdamo sēņu sugas, bet daudzas ir mazvērtīgas vai to gatavošana prasa ilgu laiku. Līdz ar to mūsu lasāmo sugu sarakstā ir aptuveni 15. Sēņojam Laucienes pusē. Daudzi iedomājas, ka sēnes aug tikai meža malās. Mēs brienam diezgan dziļi, kur pilsētnieki baidās doties.

Sēnes neaug visur, un ar gadiem to kļūst mazāk vai pazūd. Baravikas parasti aug skaisti pārredzamos egļu mežos, vislabāk ap 10—12 gadus vecās egļu audzēs, kur lasīšana notiek teju četrrāpus, tomēr guvums ir tā vērts! Lielākais šī gada baraviku atradums jeb baraviku vecmāmiņa svēra 1,3 kilogramus! Tā bija tīra, un izmantoju reklāmai tirgū,» atklāj Mārtiņš. Viņš sēņo jau kopš bērnības. Lai arī nereti gadījies apmaldīties, vienmēr veiksmīgi atrasts mājupceļš.

Laucieniekam sēņošanā visvairāk patīk process, kad tiek atrasta sēne un meklēta jau nākamā. «Tas ir kā atrast dārgumu lādi, bet gribas atrast vēl! Izej vienu egļu jaunaudzi, meklē jau nākamo, kaut kājas knapi velkas. Un tad vēl garās vakara stundas, jo viss ir jāsašķiro un jānotīra…» par divējādajām izjūtām stāsta Mārtiņš.

Sēnes viņa ģimenē realizē dažādi — gatavo ziemas krājumus (marinē, saldē, iesāla, skābē, žāvē un citos veidos) un pārdod Jūrmalas tirgū. Cenas ir dažādas, atkarīgs no kategorijām: no pieciem līdz 15 eiro kilogramā. «Tirgū nākas konstatēt, ka cilvēki maz pazīst rudens sēnes. Piemēram, čigānenes jeb baltie meža šampinjoni ir ļoti garda sēne marinēšanai, bet nezinātājs to var sajaukt ar mušmiri. Tāpat ir ar priežu sviesta beku — ļoti garšīga, bet cilvēks iet garām un vienkārši saspārda. Arī dižo saulsardzeni,» novērojis M. A. Roga.

Kuriozs

«Ir gadījies no meža iziet ārā tikai apakšbiksēs. Parasti ar sievu katrs līdzi ņemam pa diviem pēc iespējas lielākiem spaiņiem un maisiņus. Kādā no reizēm salasījām tik daudz, ka nācās vilkt nost apģērba gabalus, lai būtu, kur salikt sēnes. Viss jau būtu labi, bet sēņu bija tik daudz, ka apģērba gabali ātri vien piepildījās ar bekām un krāmējām mežā tās kaudzītēs, lai dotos tām vēlāk pakaļ. Līdz mašīnai bija jāmēro gandrīz divi kilometri, bet visu iznesām. Ar sēnēm bija pilns ne tikai bagāžnieks, bet arī salons! Ir nācies lasīt baravikas, kad sajūta ir tik nereāla… Kur griezies, tur baravikas! Sēdi, griez sēnes, un jāsmejas, jo nesaproti, kuru ņemt nākamo un kuru atstāt mežā,» ar savu pieredzi dalās M. A. Roga.

