Ceturtdien, 26. oktobrī, Talsu tautas namā viesojās pieredzes bagātais kustību ārsts Visvaldis Bebrišs. Viņš dalījās atziņās un sniedza praktiskus padomus spriedzes novēršanai. Klātesošie varēja pārliecināties, ka enerģija dakterim plūst pāri malām. Viņa izaicinošie joki un brīvdomīgās izdarības šoreiz lai paliek starp pasākuma apmeklētājiem, kurus viesim izdevās gan pamatīgi samulsināt, gan sasmīdināt līdz asarām. Taču speciālista ieteikumus vērts dzirdēt ikvienam.

«Esmu visparastākais dakteris.

Talsos esmu bijis vairākkārt, taču ikdienā strādāju Rīgā un Jelgavā. Kad kaut kur izārstēju cilvēku, visi pie manis skrien kā traki, jo domā, ka esmu baigi gudrais. Bet esmu visparastākais, visnormālākais dakteris! Esmu beidzis Tartu Universitāti. Latvijā medicīnu neesmu mācījies nevienu dienu. Esmu medicīnas zinātņu kandidāts un arī pedagoģijā uztaisīju grādu, lai varētu tā forši runāt. Treškārt, esmu sporta meistara kandidāts,» tikšanās sākumā par sevi sacīja Visvaldis Bebrišs.

Viņš ir piecu grāmatu autors. To centrālā tēma — spriedzes novēršana. «Spriedze ir visa sākums. Kamēr tā nav noņemta, nav jēgas neko ārstēt. Ir trīs veidu spriedze. Visvienkāršākā ir mehāniskā. Kad nesu somu vienā rokā, man sašķobās ķermenis, un tā ir spriedze! Labāk somu panēsāt vienā rokā, tad otrā. Mehāniskā spriedze ir visiem cilvēkiem. Audi saspiežas, un rodas vesela kaudze slimību. Otrs veids ir ķīmiskā spriedze. Ja visu laiku ēdīsi kartupeļus, par kartupeli arī paliksi. Ja ēdīsi tikai skābus kāpostus, pats par kāpostu paliksi. Arī tā ir spriedze! Ķermenis grib ēst visu. Jāēd kā lācim — i saldu, i rūgtu, i zivi, i gaļu, i pētersīļus. Tas, kurš sāk kaut ko neēst, jau ir spriedzē,» ir pārliecināts ārsts.

Dažs gan iebilda, ka noraidošā attieksme pret gaļas neēšanu ir tikai viena no daudzām uztura teorijām, taču viesis palika pie sava. «Sistēma ir ļoti vienkārša — ķermenim vajag aminoskābes. Gaļā viss ir, bet jāapēd 15 kilogrami augu, lai dabūtu nepieciešamās izejvielas. Tas ir patiesums. Līdzīgi kā tas, ka cilvēkam ir divas rokas un divas kājas. Patiesums ir viens, bet katram cilvēkam ir sava taisnība, un es par to nestrīdēšos,» uzsvēra V. Bebrišs.

Trešais spriedzes veids — emocionālā spriedze. «Ja cilvēks ir dusmīgs un sakož zobus, sejas muskuļi ir cieti, un tā ir spriedze. Kad pasmaidām, visa spriedze pazūd. Ja patīk, cilvēks smaida un muskuļi ir brīvi. Ja nepatīk, tie paliek cieti. Tik vienkārši! Tas darbojas visā pasaulē. Kad muskulis ir sasprindzis, tajā iestājas nepatika, rokas un kājas kļūst ļenganas,» skaidroja ārsts.

Lai varētu labāk pārliecināties

par viņa sacīto, V. Bebrišs ar vairākiem tikšanās dalībniekiem veica eksperimentu, mākslīgi radot dažāda veida spriedzi. Par vislabāko lakmusa papīrīti kalpo lielie kāju muskuļi. Ja organismā ir spriedze, tie kļūst ļengani, zūd enerģija jeb, kā dakteris sacīja: «Mīkstais!»

To apliecināja eksperiments ar dzīvsudraba termometru. Kamēr tas neatradās cilvēka tiešā tuvumā, ar muskuļu spēku viss bija kārtībā. Taču, pielikts pie vēdera, pat cilvēkam nezinot, tas atņēma jebkādu varēšanu. «Dzīvsudrabs kā radioviļņi iet cauri sienām ar ātrumu 300 000 kilometru sekundē. Vienalga, vai tas ir iekšā stiklā vai nav. Kad ir nepatika, iestājas vājums,» norādīja ārsts.

Līdzīgi muskuļi reaģē arī uz emocionālo spriedzi. Cilvēkam skaļi izsakot melus vai nevarīgi lūdzot palīdzību, organisms sāk halturēt. «Meli ir spriedzes sākums. Prezidents saka vienu, bet tauta netic. Tas patiešām strādā! Tas ir pārbaudīts ar elektromikroskopu! Kad melo, katra šūna tevi ignorē. Labāk teikt patiesumu nekā melot. Turklāt taisnība bieži ir meli, bet patiesums vienmēr ir patiess. Ir šāds gadījums: satiekas vairāki akli profesori un pēta ziloni. Viens tausta ausi un saka: zilonis ir auss. Otrs tausta snuķi un saka: zilonis ir snuķis. Trešais tausta asti un saka: zilonis ir aste. Visiem ir taisnība, bet nevienam nav kopējā redzējuma. Patiesums ir tad, ja melojot iestājas mīkstais. Muskuļu vājums ir spriedze, nekārtība manā valstī,» līdzībās runāja dakteris Bebrišs. Tāda pati ir ķermeņa reakcija uz vārdu «palīdzi». To izrunājot, palīdzību prasa aknas, nieres un citi orgāni, kā rezultātā ķermenis vairs nestrādā, kā pienākas.

Runājot par dažādām kaitēm, V. Bebrišs uzsvēra, ka cilvēks ir vienots veselums, un klātesošajiem parādīja vairākus vingrinājumus, ko bez speciālista palīdzības izmantot spriedzes mazināšanai. Dodoties prom no skatuves, vairāki atzina, ka smeldzošais plecs pēc pāris veiklām daktera kustībām pierimis. Dažādas locītavu un muskuļu sāpes var novērst, regulāri veicot vingrojumus, kas pagarina locītavas, lai «durvis nestrīķētos pret grīdu». «Daudziem ir savilkta ķermeņa kreisā puse. Kakls jāārstē pie viena daktera, plecs pie otra, un ar ceļgalu jāiet pie daktera Zatlera. Viens ārstē ziloņa asti, otrs snuķi. Paskatieties, cik viegli to visu var izārstēt! Nevajadzēs iet pie astoņiem dakteriem! Tie dakteri ir dusmīgi uz Bebrišu — maizīti ņemu nost. Taču neesmu Latvijā mācījies, man ir sertifikāts Tartu, un neko nevar padarīt!» sev raksturīgajā manierē klāstīja dakteris Bebrišs.

Tiesa, paša spēkiem grūti noteikt, kurš muskulis vai locītava vainojama pie sāpēm un spriedzes un kuru īsti vajag vingrināt. Taču daktera ieteikums bija pavisam vienkāršs: «Ja kaut kur sāp, labāk izvingrināt visas locītavas. Jums nav jātausta, jums ir jāstrādā! Lētāk ir darīt, nekā čamdīties.»

Ārsta Visvalža Bebriša domu graudi:

«Nevajag mēģināt, vajag darīt! Kas tas ir — daļēji pieņemts likums? Vai tad sieviete var daļēji būt stāvoklī?»

«Ārstnieciskā fizkultūra var aizvietot medikamentus, bet medikamenti nevar aizvietot ārstniecisko vingrošanu.»

«Vai var savienot dzīvsudrabu ar ūdeni? Nekad. Tā ir inde, bet ūdens ir dzīvība. Tāpat vienojas zagļi un vienojas arī godīgi profesori. Zaglis nekad neies pie tāda, kurš nezog.»

«Ko nozīmē vārds «maz»? Man tas nozīmē ļoti daudz. Maz ir būt ārstam. Jābūt visiem trim: M — māksla pasniegt savu medicīnu, A — amats, prasme nopelnīt naudiņu, Z — zinātne. Tas attiecas ne tikai uz medicīnu, bet uz jebkuru profesiju.»

«Visi saka «paldies», bet es saku, ka jālieto vārds «pateicos». Ko nozīmē vārda «paldies» pirmā daļa? Palīdzi! Ar to arī pietiek. Nav nozīmes, kam prasi palīdzību. Tas rada vājumu!»

«Ja cilvēks runājot nevirina muti, viņš ir slims, muskuļi ir spazmās. Ja cilvēks ir zaglis vai dusmīgs, tad taču muti nevirinās! Uz Zemeslodes ir tikai divi vārdi — zaglis vai godīgs. Citu nav!»

«Jebkurš darbs ir labs, ja to dara no sirds. Man jautā: «Bebriš, kur tu ņem enerģiju?» Ja esi uz skatuves, nav tiesību rādīt nogurumu. Enerģiju dod gandarījums — kad ir gana darīts.»

«Vislabāk ir dzīvot bez spriedzes. To rada meli, piepūšanās, ķīmija un cepšanās.»

«Smēķēšana dod trīs labumus. Tiem, kuri kārtīgi smēķē desmit vai 20 gadus, naktī nekad neapzog dzīvokļus. Tāpēc, ka smēķētājs visu nakti skaļi klepo un rīstās. Neviens zaglis pie tāda neies! Otrs labums — smēķētājiem ar stāžu nekož suņi. Viņiem kājas ir slimas, asinsrite čupā un jāstaigā ar spieķi. Bet suņi taču baidās no spieķa! Treškārt, tie, kuri, kārtīgi smēķē, nekad nenoveco. Viņi nomirst, nesasnieguši sirmu vecumu.»

«Kad cilvēks guļ, viņš ir patiess. Kad stāv, cīnās ar gravitāciju.»

«Patiesums ir viens, bet taisnība katram sava. Ir tik labi dzīvot, kad patiesums saskan ar taisnību!»

