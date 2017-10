Kad bute nāk, īstam makšķerniekam sirds ir jūrkantē 27.10.2017

Sestdien, 21. oktobrī, Kolkas makšķernieku klubs rīkoja sava kausa izcīņu bušu makšķerēšanā no krasta. Neskatoties uz dabā krasi iestājušos aukstumu, makšķerniekiem šis ir labs jūras copes laiks.

Atbilstoši nolikumam, sacensības notika no deviņiem rītā līdz četriem pēcpusdienā. Tādu ļaužu biezumu Kolkasraga piekraste Dižjūras pusē reti piedzīvo. Satuntulējušies kārtu kārtām kā biezas kūniņas, mazrunīgi un mērķtiecīgi sacensību dalībnieki gaidīja katrs savu lielo veiksmi. Neskanēja skaļas gaviles par pilniem āķiem, arī šķendēšanos par untumainu zivi, kas neķeras ne lūdzama, nedzirdējām. Toties sacensību omulīgo garu un makšķernieku saimes īpašo brālību gan varēja izjust nepārprotami.

Hronika liecina, ka šāda cīņa Ziemeļkurzemes spicē notiek jau sesto gadu pēc kārtas. Notikuma vaininieku, Kolkas makšķernieku kluba vadītāju Oskaru Sproģi, jūrkantē nebija viegli notvert. Viņš atradās nemitīgā kustībā un enerģiskā darbībā visai plašā piekrastes teritorijā, lai gādātu par sacensību nevainojamu norisi. Oskars «Talsu Vēstīm» neslēpa prieku par izdevušos dienu: «Sākās viss ar gribu sarīkot pie mums šādus makšķernieku svētkus. Kopā ar domubiedru Māri pirms septiņiem gadiem bijām aizbraukuši uz Latvijā pirmo jūras makšķerēšanas čempionātu tautas klasē Jūrkalnē. Tur sapratu, ka tā ir tāda ļoti laba «jūras arāju» (tā mēs savā vidē sevi jokojot saucam) satikšanās, atkalredzēšanās. Nu ļoti jau nopietni skanēja: Latvijas čempionāts utt.! Mājās pārbraukuši, runājām — kas ir, vai tad mēs tepat ko tādu nevaram? Nodibinājām Kolkā organizāciju — makšķernieku klubu, drusku dabūjām Eiropas naudu dīķa labiekārtošanai un… tas būtu viss ko spējam izdarīt?! Jūra taču mums tepat pie kājām… Iedibinājām šīs sacensības, un tagad katru gadu tām ir ļoti liela atsaucība. Pulcējam vairāk nekā 100 dalībnieku, un tās ir otras lielākās sacensības aiz Latvijas čempionāta.»

Tiesnešu protokols liecina, ka pavisam no jūras izvilkts 107,188 kilogrami zivju. Līdz galam izturēja 36 komandas (katrā divi dalībnieki), bet 12 komandas izstājās. Raibu raibie, sacenšoties izdomā un asprātībā, bija komandu nosaukumi. Pirmo vietu un kluba kausu ar 11,220 kilogramu smagu lomu ieguva «Resnie putni» no Tukuma. Makšķernieka lepno un spītīgo dabu apliecināja komanda, kuras spainī bija visniecīgākais — 0,198 gramus smagais ķēriens.

Protams, ziņa par Kolkas notikuma tradicionāli labo organizāciju jau Latvijā plaši izplatījusies, tāpēc šo iespēju saturīgi piepildīt brīvo laiku svaigā gaisā ar prieku izmanto dažāda vecuma un profesiju makšķernieki un makšķernieces no dažādiem mūsu valsts novadiem un pilsētām.

