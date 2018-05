Kā veicas jaunajiem atkritumu apsaimniekotājiem? 24.04.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

«Talsu Vēstis» jau vairākkārt informējušas, ka marta beigās vairākām pašvaldībām (tajā skaitā Talsu, Mērsraga, Rojas un Dundagas novada) beidzās līguma termiņš ar atkritumu apsaimniekotāju SIA «Eco Baltia vide». Pašvaldības nolēma, ka turpmāk šo uzdevumu veiks SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»». Daudzi iedzīvotāji, kuri līgumus jau savlaicīgi pārslēguši, joprojām gaida, kad viņiem tiks izvesti atkritumi. Uzņēmums uzsver, ka aprīlis ir pārejas periods, tāpēc mudina cilvēkus būt iecietīgiem un saprotošiem. Uz jautājumiem atbild SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Ilmane.

— Līdz kuram datumam cilvēki vēl var pārslēgt līgumu?

— Līgumu pārslēgšanai nav ierobežots periods, tomēr, jo ātrāk tas būs izdarīts, jo ātrāk jauno klientu adreses varēs iekļaut maršrutā.

— Vai lielākā daļa iedzīvotāju līgumu pārslēguši? Kādi ir rādītāji novados?

— Pēc mums pieejamās informācijas par kopējo iedzīvotāju skaitu, kam būtu jānoslēdz līgumi, varam secināt, ka lielākā daļa to ir izdarījuši. Šobrīd Talsu novadā ir noslēgti 3393, Mērsraga novadā — 287, Rojas novadā — 612 un Dundagas novadā — 393 līgumi.

— Kādi ir galvenie jautājumi, ko iedzīvotāji vēlas noskaidrot?

— Šobrīd visvairāk jautājumu tiek uzdots par izvešanas grafikiem. Šīs nedēļas laikā iedzīvotājiem tika izsūtīti gan izvešanas grafiki, gan arī plānotie maksājumu grafiki. Ja, slēdzot līgumu, iedzīvotājs norādīja, ka vēlas, lai šie grafiki tiktu nosūtīti ar pasta starpniecību, saņemšana prasīs nedaudz ilgāku laiku.

Jautā arī par konteineru nomaiņu. Šobrīd iedzīvotāji izmanto tos pašus konteinerus, kuri viņiem ir. Pakāpeniski tos nomainīs pret jauniem mūsu uzņēmuma konteineriem. Iedzīvotājiem par to nav jāuztraucas, jo ar katru iepriekš sazināsimies, vienojoties par maiņas laiku.

— Esat informējuši, ka aprīlis ir pārejas periods. Vai tas nozīmē, ka, sākot no maija, viss notiks, kā plānots?

— Pirmais mēnesis ir grūtāks mums visiem, tomēr lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem. Jau tuvākajā laikā viss tiks sakārtots, līdzšinējās problēmas novērstas, un ar nākamo mēnesi varēsim pilnvērtīgi veikt savu darbu.

— Redakcijā jau vērsušies vairāki iedzīvotāji, kuriem nav izvesti atkritumi. Situācija ir atšķirīga: dažiem ir sūtītas īsziņas, dažiem nav, bet ne vieniem, ne otriem atkritumi nav izvesti. Tie tikai krājas, un nav, kur likt…

— Ja ir saņemta īsziņa, bet atkritumi nav izvesti, lūdzam iedzīvotājus par to mūs informēt. Kopīgi mēģināsim atrisināt šo situāciju. Ja īsziņa nav saņemta, tad arī izvešana nav plānota. Šīs nedēļas laikā iedzīvotāji elektroniski saņēma izvešanas grafikus, kur katrā mēnesī būs redzams viens vai vairāki plānotie izvešanas datumi, attiecīgi pēc paredzētā izvešanas biežuma.

— Kāda situācija ir ar atkritumu savākšanas mašīnām? Vai un cik tās esat iegādājušies? Vai ar tām būs iespējams paveikt visus nepieciešamos darbus?

— Šobrīd tās tiek nomātas, tomēr augustā saņemsim piecas jaunas automašīnas, no kurām četras būs paredzētas sadzīves atkritumu savākšanai un viena apkalpos šķiroto atkritumu konteinerus. Esam arī iegādājušies vienu lietotu automašīnu, kuru izmantosim gadījumos, kad jaunajai tehnikai tiks veiktas apkopes.

Tā kā ir četras sadzīves atkritumu savākšanas mašīnas, ir arī četri maršruti. Katra brauc uz tai paredzētajiem objektiem, tādējādi apkalpojot visus klientus.

— Un kāda ir situācija ar darbiniekiem?

— Darbinieki mums ir pietiekami, ar pieredzi šajā nozarē.

— Kas šajā pārejas periodā rada vislielākās «galvassāpes», ar ko iepriekš nebijāt rēķinājušies?

— Faktiski viss notiek tā, kā bijām plānojuši. Varbūt bijām cerējuši, ka vairāk cilvēku līgumus pārslēgs savlaicīgi. Apzināmies arī to, ka daļa iedzīvotāju, sākoties vasaras sezonai, vēl pārslēgs līgumus vasaras un brīvdienu mājām. Šobrīd saskaramies ar problēmu, ka, slēdzot līgumu, nav norādīta precīza e-pasta adrese. Šāda situācija, iespējams, radusies, kļūdoties gan mūsu darbiniekiem, gan arī jaunajiem klientiem. Lai gan, slēdzot līgumu, katram iedzīvotājam lūdzam pārbaudīt ierakstītos personas datus, tai skaitā e-pasta adreses, bet tik un tā ir neprezicitātes. Ja, apskatot noslēgto līgumu, iedzīvotājs secina, ka e-pasta adrese ir nekorekta, lūdzam ar mums sazināties pa tālruni 63123306 vai rakstot uz e-pasta adresi info@piejuraatkritumi.lv, lai šī kļūda tiktu labota. Pretējā gadījumā izvešanas, maksājumu grafikus un rēķinus nebūs iespējams nosūtīt.

— Kur atkritumi jau izvesti un kur ne? Pēc kā to izvērtējat?

— Atkritumi tiek izvesti jau no 28. marta. Dundagā tos izveda jau 22. martā, jo līgums šai pašvaldībai ar iepriekšējo apsaimniekotāju noslēdzās agrāk.

Loģistikas darbinieki sastāda maršrutus, pēc kuriem notiek atkritumu izvešana. Izziņojot par līgumu slēgšanu, informējām, ka tie ir jānoslēdz līdz 27. martam. Iedzīvotājiem, kuri to bija izdarījuši līdz iepriekš minētajam datumam, atkritumi tika izvesti savlaicīgi. Ja līgums tika slēgts pēc 28. marta, jaunās adreses izvešanas maršrutos tika pievienotas pakāpeniski.

— Kuriem klientiem sūtat īsziņas un kuriem ne?

— Īsziņu nosūtīšana par izvešanas dienu notiek līdz brīdim, kad iedzīvotāji saņem plānoto izvešanas grafiku visam gadam. Plānotie izvešanas un maksājumu grafiki tiek nosūtīti ar e-pasta vai pasta starpniecību, kā iedzīvotājs to norādījis, slēdzot līgumu.

— Kas jādara cilvēkam, kurš vēlas mainīt atkritumu izvešanas grafiku, biežumu?

— Ja iedzīvotāji vēlas pieteikt papildu izvešanu vai atteikt kādu grafikā paredzēto izvešanu, klientam par to uzņēmums savlaicīgi jāinformē — vienu darba dienu pirms grafikā paredzētās iztukšošanas reizes vai vienu darba dienu pirms vēlamās izvešanas dienas līdz 12.00. Pretējā gadījumā, ja grafikā plānotā izvešanas reize netiks atteikta, samaksa būs jāveic līgumā paredzētajā kārtībā.

— Kāda ir situācija ar cilvēkiem, kuri tikai tagad atskārš, ka nav pārslēguši līgumu?

— Daudzi iedzīvotāji tikai tagad sapratuši, ka nav noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tādēļ birojos ik pa laikam veidojas nelielas rindas. Mūsu darbinieki strādā, cik vien operatīvi iespējams.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība, apsaimniekošana

Komentāri