«Talsu Vēstis» jau informējušas lasītājus par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ieceri izveidot sadarbības teritorijas Latvijas novadu starpā. Pagājušajā nedēļā, 31. martā, Grāmatu svētku laikā iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties laikraksta «Latvijas Avīze» veidotajā diskusijā «Novadu sadarbības teritorijas vai Talsu apriņķis». VARAM vairākkārt uzsvēra, ka līdzšinējā sadarbība novadu starpā netiks mainīta un ar varu nekas netiks uzspiests. Iedzīvotāji savukārt runāja par to, ka šī reforma nav vajadzīga, un vērsa uzmanību valdības neizdarību virzienā.

Ministrija ir izstrādājusi informatīvā ziņojuma projektu «Par valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu un valsts pārvaldes institūciju sadarbības teritoriju izveidi», kas pašlaik nodots saskaņošanai iesaistītajām pusēm. Plānots, ka projekts jau tuvākajā laikā tiks skatīts valdības sēdē.

«Sadarbības teritoriju izveidošanas mērķis ir vairot teritoriju ekonomiskās attīstības potenciālu un pašvaldību sadarbību publisko pakalpojumu sniegšanā, vienlaikus veidojot labākus priekšnosacījumus valsts nacionālās drošības stiprināšanai.

2009. gadā veiktās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ir izveidotas ļoti atšķirīgas novadu pašvaldības, kurās dzīvo no 1000 līdz 34 000 iedzīvotāju. Vairākos novados nav spēcīgu attīstības centru, kas būtiski apgrūtina līdzsvarotu reģionālās attīstības politikas īstenošanu. Arī novadu pašvaldību sistēma iedzīvotāju skaita ziņā ir ļoti neviendabīga. Tas savukārt apgrūtina tālāko publiskās pārvaldes pilnveides procesu pēc vienotiem principiem, tajā skaitā kavē iespējas decentralizēt valsts pārvaldes uzdevumus un funkcijas,» klātesošajiem skaidroja VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts. Šo sadarbības teritoriju izveidošana būšot kā priekšnoteikumi, lai ilgtermiņā nodrošinātu efektīvāku teritoriju pārvaldību un ekonomikas attīstību, kā arī veicinātu procesus starp šobrīd valdības plānotajām reformām izglītības, veselības un nodokļu politikas jomā.

Diskusijās iesaistījās

ne tikai Mērsraga, Rojas, Dundagas un Talsu novada iedzīvotāji, bet arī novadu pašvaldību pārstāvji. Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš vairākkārt uzsvēra, ka sadarbība novadu starpā notiek vairākās jomās, tajā skaitā kultūrā, izglītībā, sportā, atkritumu apsaimniekošanā un citās. Pārējie to apstiprināja. Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa uzskaitīja vairākus piemērus, kā ikdienā tiek apgrūtināts pašvaldības darbs valsts institūciju dēļ, tāpēc izteica cerību, ka jaunā reforma palīdzēs, nevis traucēs ikdienas darbā. Ar humoru un amizantiem salīdzinājumiem izteicās Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, vēršot uzmanību, ka valsts ir vienota un sadarbībai jābūt brīvprātīgai, nevis piespiedu kārtā. «Pats galvenais, kas mums visiem kopīgs, ir bērni. Pašlaik svarīgi valstī uzlabot demogrāfijas situāciju! Lai tas notiktu, jābūt vairākiem priekšnosacījumiem, piemēram, sakārtotai infrastruktūrai, iespējai nodrošināt jauniešus ar mājokli, darba vietām un citi jautājumi.»

Priekšsēdētāji uzsvēra, ka jautājums par teritoriju sadarbību vispār netiktu apspriests, ja būtu izdevusies 2009. gadā veiktā administratīvi teritoriālā reforma. J. Eglīts piekrita, ka tā nebija izdevusies, taču vainojami nevis ministrijas darbinieki, bet tā laika valdība, kas pieņēma lēmumus.

Visasākās diskusijas izvērtās J. Eglīta un Mērsraga novada domes priekšsēdētāja Laura Karlsona starpā, sarunu karstumā iesaistot arī iedzīvotājus, kuri skaļi pauda neapmierinātību. Lai gan jāņem vērā, ka negatīvisms šajā gadījumā vairāk tika vērsts uz valstī notiekošajiem procesiem kopumā, nevis attiecīgo jautājumu.

Parlamentārais sekretārs vairākkārt uzsvēra, ka pašvaldības pašas uz vietas varēs noteikt, kā sadarboties attiecīgajā sadarbību teritorijā. Un šis ietvars savukārt sniegs skaidrību iedzīvotājiem un valsts pārvaldei. «Līdz ar to arī valsts pārvalde varēs piedalīties darbā, lai nodrošinātu savu pakalpojumu,» skaidroja J. Eglīts. «Es nebūt negribu akmenī iecirst sadarbības teritoriju robežas. Mēs jau brīvprātīgi sadarbojamies, bet uzskatu — ja reiz likums tiek pieņemts, šķiet jocīgi, ja sāk kāpties atpakaļ un pieļaut, ka var arī vēl šādi, šādi un vēl kaut kā. Ja nevar stingri pateikt, kas un kā būs, tad bezjēdzīgi pieņemt jaunus noteikumus un zīmēt robežas, jo skaidrs, ka rezultātā tāpat viss notiks citādāk,» sacīja N. Tropiņš.

«Tauta arī grib izteikties.

Esmu Inese Makstniece, ar 32 gadu darba pieredzi pašvaldībā. Esam zaudējuši vēsturisko atmiņu. Latvijai bija lieliska iespēja izveidot 26 lielas, līdzsvarotas pilsētas, nosaucot bijušos rajonus kaut vai par aplokiem. Nesaprotu, kāpēc nosaukums «rajons» tik ļoti nepatika. Pašvaldību reforma, kas tiek solīta tagad, atgādina suni, kam nogriezta aste. Saimnieks paskatās uz dzīvnieciņu un nodomā: nav tomēr tas suns īsti smuks, šūsim to asti atpakaļ! Bet, tā kā nezina, vai aste pieaugs, šūs pa ripiņām, nevis uzreiz visu. Kas atbildēs par to cūcību, kas ir izdarīta līdz šim ar teritoriālo reformu?

Kamdēļ mums ir VARAM, Latvijas Pašvaldību savienība, kuras varētu sacerēt pareizos aprakstus un sniegt pašvaldībām? Varētu izveidot vienotu struktūru un nebūtu jādomā, kā pašvaldībām tikt galā, jo līdz šim pašvaldības ir māvušas, kā nu mācējušas, izveidojot savu struktūru,» vērtējumu izteica I. Makstniece.

J. Eglīts bija neizpratnē, kāpēc pašvaldību pārstāvji tik ļoti nostājas pret šādu sadarbības teritoriju noteikšanu, ja reiz visi apgalvo, ka sadarbība jau notiek. «Tātad problēmām nevajadzētu rasties! Šo teritoriju noteikšana ir būtiska iedzīvotājiem un mums, valsts pārvaldei, jo par to, kā jūs savā starpā sadarbojaties, zināt tikai paši. Diemžēl ir cilvēki, kuri pretojas, jo baidās kādā brīdī zaudēt savus krēslus, būsim godīgi! Šobrīd mūsu mazā Latvija ir ļoti sadrumstalota. Vēl vairāk nekā viena suņa aste, kas sagriezta ripiņās. Un pašreizējā situācijā nevar saprast, kuram ir kura aste un kura ripiņa. Mērķis ir veicināt pašvaldību sadarbību un padarīt sistēmu saprotamu visiem. Nepieciešams rūpēties par reģionālo attīstību!»

Kā izrādās, Latvijā ir 57 administratīvās teritorijas, kuras neatbilst Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajiem skaitliskajiem teritoriju izveidošanas nosacījumiem. J. Eglīts apgalvoja, ka šīs teritorijas pašas varēs izlemt, vai apvienosies ar kādu citu vai ne. «Ar varu un likumu nevienu pašvaldību nesamazinās, ar varu neko nedarīs,» solīja J. Eglīts.

Kad diskusiju vadītājs, laikraksta «Latvijas Avīze» žurnālists Ivars­ Bušmanis, klātesošajiem vaicāja, kādas ir galvenās jomas, kuras būtu nepieciešams sakārtot, cilvēki uzsvēra divas lietas — medicīnas pakalpojumu pieejamība un sabiedriskā transporta braukšanas intensitāte. Apšaubāms, ka, izveidojot sadarbības teritorijas, šie jautājumi tiks atrisināti, jo, kā norādīja pašvaldību pārstāvji, tam vajadzīgs finansējums un iedzīvotāju skaita pieaugums.

