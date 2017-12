Kā Rainis: dari un tev būs 06.12.2017

Ilze Kārkluvalka

ilze@talsuvestis.lv

Ceturtdien, 30. novembrī, Talsu novada muzejā notika Gundegas Grīnumas grāmatas «Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazija Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni» atvēršanas sarīkojums.

Tajā valdīja mājīga savējo satikšanās noskaņa, jo apsveikt un parunāties ar bērnības un skolasbiedreni, joprojām cieši savējo Gundegu Grīnumu bija ieradušies daudzi.

Par Talsiem kā stipru sakņu vietu literatūrzinātniece, filoloģijas zinātņu doktore runāja arī šoreiz. Daudz no gandrīz 1000 viņas visjaunākā darba lappusēm uzrakstītas Talsos, omulīgā vienpatībā draugu pajumtē.

Izdevums tapa apgādā «Mansards» Rīgā, un tā vadītājs, filoloģijas zinātņu doktors Jānis Oga grāmatas sagatavošanas darbu sazobē ar izcilāko Raiņa un Aspazijas daiļrades un dzīves pētnieci atzina par auglīgāko, atmiņā paliekošāko vasaru savā mūžā.

«Četrus — piecus gadus un… visu mūžu», Gundega atbildēja uz jautājumu, cik ilgā laikā tapa šis formā un saturā ļoti apjomīgais pētījums. Precīzāk grūti pateikt, jo viņa ir viens no tiem patiesi laimīgajiem cilvēkiem, kuriem jaunībā, studiju gados, izdodas uztvert savu vietu pasaulē, no sirds darīt darbu, kas nemitīgi liek garīgi augt, neatļauties norimt mānīgā pašapmierinātībā. Rakstnieks, arī rainists, Roalds Dobrovenskis par šo pētījumu raksta: «Rainis un Aspazija, bez šaubām, kļuvuši par latviešu pašapziņas, pašidentifikācijas zīmi. Šodien neviens cilvēks visā baltā pasaulē nezina par «dzejniekpāri» vairāk kā Gundega Grīnuma. Nē, «zināšana» nav tas vārds. Nenogurdināmi faktu, notikumu, dokumentu, to īstās jēgas meklējumi, pētnieka azarts, pat kaisle, — un ar visu to Gundega Grīnuma izšķērdīgi dalās ar mums.»

Izdevuma ievadā autore skaidro: «Grāmata ir par pieturvietu «Kastaņola» Raiņa un Aspazijas ceļā uz mūžību. (..) Viens no daudziem iespējamiem stāstiem par šo ceļu četrpadsmit gadu (1906—1920) garumā. Stāsts, kurš pabeigts abu latviešu «brīvības dzejnieku» — patiesu, pārliecinātu un godīgu ideālistu — 150. jubilejas pēcgaismā un nevienā jautājumā nepretendē uz vienīgo un absolūto patiesību. Tas iecerēts kā aicinājums turpināt Raiņa un Aspazijas dzīves un darba izzināšanu.» Jau šajā reizē izskanēja un palika gaisā cerība — ja atrastos kāds jauns, pietiekami sevi ziedotspējīgs censonis, kurš, līdzīgi kā Gundega Grīnuma, būtu gatavs ienirt arhīvu materiālos, rakt mūža garumā un ik pa laikam par atrastajiem dārgumiem vēstīt tikpat pievilcīgā formā.

Pētījums uzrakstīts ikvienam lasītājam labi uztverami, jo autore it kā vieglā, pat intriģējošā valodas plūdumā atsedz milzīgu faktu materiālu. Šī nebūs pirmā literatūrzinātnieces grāmata, kura lasītājam liks pārskatīt savu līdzšinējo priekšstatu un zināšanas par abām dižajām personībām. Tas nekas, ka līdz Gundegas Grīnumas mērlatiņai: «Pasaki man, ko tu domā par Raini, un es zināšu, kas esi tu pats»,» nav viegli izaugt. Vērts vismaz pamēģināt.

