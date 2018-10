Kā Latvija atguva neatkarību 16.10.2018

8. oktobrī, dienā, kurā pirms 30 gadiem Rīgas Kongresu namā tika nodibināta Latvijas Tautas fronte (LTF), Dailes teātra zālē notika starptautiska konference «Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LT —30».

pirmais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns, nodēvējot LTF par mūsu visu kopēju bērnu, kas devis iespēju piepildīt sapni par brīvu un neatkarīgu Latviju. Tagad tās pārstāvji — Latvijas Republikas kultūras ministres Daces Melbārdes un aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa personā — sveica klātesošos ar šo nozīmīgo jubileju, salīdzinot Tautas fronti ar varenu straumi, kur plecu pie pleca «kā ierindnieki» stāvēja dažādu paaudžu cilvēki, un kas izskaloja pamatus gadu desmitiem krātajam cinismam un apātijai. Kā sacīja Raimonds Bergmanis — vēsturi nav iespējams atkārtot, bet to vajag atcerēties. Arī šodien mums netrūkst izaicinājumu, un tikai visi kopā mēs spēsim nosargāt savu valsti. Savukārt Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors vēstures doktors Arnis Radiņš sacīja, ka vēsture attīstās spirālveidīgi un ir svarīgi izdarīt pareizo izvēli tās liktenīgajos brīžos.

Pēc Latvijas valdības vadītāja Māra Kučinska un Eiropas Parlamenta deputāta Valda Dombrovska atsūtītajām uzrunām sekoja Daiņa Īvāna plašāks priekšlasījums, paužot domu, ka neviens mums Latvijas valsti nav dāvinājis un mums nevienam par to nav jāpateicas. Viņš Latvijas Tautas frontes lomu šajā procesā definēja kā Mozus misiju — izvest tautu no verdzības. D. Īvāns atgādināja, ka Tautas fronte nekad nav solījusi Leiputriju, «lai gan daži brīvībā esot sākuši pielūgt Zelta teļu». Viņš centās kliedēt mītu, it kā LTF esot dibinājuši komunisti un čekisti. Tā nebūt nav, jo Latvijas Tautas fronte bija decentralizēta, pašorganizēties spējīga organizācija, kuras izveide prasīja pacietību un arī viltību.

zinātņu doktoru Mārtiņa Kaprāna, Ivara Ījaba, Jāņa Plepa un Gata Krūmiņa sniegtos skatījumus, analizējot Tautas frontes politisko platformu, tās dibināšanas starptautisko aspektu, valstiskās nepārtrauktības idejas evolūciju Trešās Atmodas laikā un redzējumu par Latvijas ekonomisko attīstību. Viņu improvizēto diskusiju vadīja politiķe, bijusī LTF informācijas centra vadītāja Sarmīte Ēlerte. Gatis Krūmiņš minēja arī lauksaimniecības lomas pārvērtēšanu, kas acīmredzot radusies 30 gadu ideoloģijas ietekmē, kā arī Latvijas drošības internacionalizāciju un publiskās diplomātijas klātbūtni, par ko runāja Ivars Ījabs. Latvijas Tautas frontes otrais priekšsēdētājs (no 1990. līdz 1992. gadam) Romualds Ražuks vairāk akcentēja dramatisko janvāra barikāžu laiku — izcilu tautas varonības apliecinājumu, kas prasīja drosmi un apņēmību. Šajā sakarā viņš pieminēja nepārvērtējamo pašvaldību atbalstu, kuras tolaik paveica lielāko un produktīvāko darbu, piezīmējot, ka vairākas Latvijas pašvaldības — Dagdas, Inčukalna un citas nesen — pieņēmušas lēmumu par barikāžu dalībnieku sociālo atbalstu.

galvenokārt uzstājās viesi — Lietuvas Vēstures institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Dr.hist. Viļus Ivanausks, aplūkojot Lietuvas tautas kustības «Sajūdis» ceļu uz Lietuvas valsts neatkarību un attiecībām ar Lietuvas komunistisko partiju, kura arī virzījās uz valstisko neatkarību. Savukārt Tallinas arhīva direktors, «Rahvarinne» muzeja vadītājs vēstures doktors Killo Arjaks runāja par Igaunijas Tautas frontes izveidošanās vēsturi un darbību, uzsverot, ka katrai no Baltijas valstīm noteiktā periodā bijusi līdera loma. Latvijai tāda bija Trešās Atmodas sākumā — 1986./1987. gadā, bet Igaunijā agrāk par pārējām Baltijas valstīm tika nodibināta Tautas fronte un radusies arī «Baltijas ceļa» ideja. Arī nacionālais karogs 1988. gada aprīlī vispirms tika pacelts Igaunijā. Par to, kā cīņa par Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu atbalsojusies Zviedrijā un kāda bijusi Zviedrijas tālaika nostāja, runāja bijušais Zviedrijas vēstnieks Latvijā Larss Pēters Fredēns. Viņš īpaši akcentēja nevardarbīgo pretošanās raksturu, kas ir vēl nepieredzēts fenomens pasaules vēsturē. Tas deva iespēju Latvijai un Baltijas valstīm ātrāk iestāties NATO un Eiropas kopienā, savukārt, ja tiktu lietota vardarbība, iespējams, ka neatkarība vispār netiktu iegūta. Kā sacīja kaimiņvalsts bijušais vēstnieks — Zviedrijas oficiālā nostāja tolaik bijusi visai nenoteikta, un viņam uz notikumiem nācies reaģēt vairāk pēc savas personiskās pārliecības. Jāatzīmē, ka tolaik Zviedrijas opozīcijas partijas katru pirmdienu Stokholmā rīkoja mītiņus Baltijas neatkarības atbalstam; tie notika vairāk nekā 70 reižu. Noslēgumā konferences dalībniekiem bija iespēja noklausīties skaistu Atmodas laika dziesmu koncertu Dailes teātra aktieru izpildījumā, ko publika uzņēma ar patiesu atsaucību.

