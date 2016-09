Kā atrast sabiedrisko tualeti Talsos? 17.09.2016

Talsos ir pieejamas vairākas sabiedriskās tualetes un to uzturēšanā tiek ieguldīti finanšu līdzekļi. Diemžēl tūristam vai iebraucējam nākas īpaši pūlēties, lai noskaidrotu, kur atrodas tualete, jo norādi grūti atrast.

Pilsētā tiek uzturētas četras pārvietojamās tualetes — pie bērnu laukuma, pie kādreizējā Talsu skeitparka, kā arī divas atrodas pie Talsu novada dzimtsarakstu nodaļas. Pagaidām papildu sabiedrisko tualešu izvietošana pilsētā netiek plānota. «Īpašas norādes uz tualetēm nav. Kas attiecas uz tūristiem, galvenais informācijas apmaiņas punkts, protams, ir Talsu tūrisma informācijas centrs, ko cilvēki arī izmanto,» skaidro Talsu novada pašvaldības komunikācijas speciāliste Ivonna Vicinska.

Ir redzēts, ka cilvēkiem dabiskās vajadzības nākas nokārtot pie kāda stūra netālu no Talsu autoostas teritorijas, jo tur tualetes darbojas tikai konkrētu laiku — no 7.00 līdz 20.00. Tātad cilvēkiem, kuri izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus agrāk vai vēlāk, nākas meklēt citu risinājumu. «Talsu pilsētas pārvaldei ir noslēgts līgums ar SIA «Janvāri» par sabiedriskās tualetes Talsos, Jaunajā ielā 22, uzturēšanas darbiem. 2015. gada 1. maijā noslēgtā līguma summa par šiem uzturēšanas darbiem ir 38 514,88 eiro (gadā par šīs tualetes uzturēšanu no pašvaldības budžeta tiek tērēti 19 257,44 eiro),» atklāj I. Vicinska.

