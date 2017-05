«Kā atgādinājums, cik trausla ir mūsu dzīvība». Godā Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībniekus 13.05.2017

Trešdien, 10. maijā, atzīmēja 31. gadadienu traģiskajai Černobiļas atomelektrostacijas avārijai. Talsu administratīvajā centrā notika avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmju pasniegšanas pasākums, uz ko bija ieradies arī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Tika godāti dalībnieki no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada.

«Domājot par to, ko esat piedzīvojuši un tagad dzīvojat ar šīm atmiņām, jāsaprot, ka tā ir mūsu kopīga vēsture. Prasīt atbildību par to, kas noticis, nav kam, jo tās valsts vairs nav (PSRS — M.J.), arī no daudz cietušās Ukrainas neko nevaram prasīt. Dzīvojam Latvijā, tā ir mūsu zeme. Jūs esat Latvijas iedzīvotāji, par kuriem mums jārūpējas visiem kopā. Katra diena jānodzīvo tā, lai ir, ko atcerēties; jūs esat pārdzīvojuši ļoti grūtus laikus, tāpēc domāju, ka vislabāk saprotat katras dienas vērtību. Šī ir diena, kad jūs saņemsiet mazu, bet «paldies!»,» sacīja Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus, aicinot ar klusuma brīdi pieminēt visus tos, kuru vairs nav mūsu vidū.

Pateicībā par darbu — piemiņas zīmes

Atzīmējot Černobiļas avārijas 30. gadadienu, kā goda un cieņas apliecinājumu Latvijas valsts izveidoja īpašu piemiņas zīmi, kuru dalībniekiem vai viņu tuviniekiem pasniedza iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. «Noteikti jāteic liels paldies cilvēkiem, kuri ieguldīja darbu, lai jūs visus apzinātu, kas kopskaitā visā valstī ir aptuveni seši tūkstoši. Tā bija lielākā katastrofa pasaulē, tāpēc patiesā cieņā pasakos jums par ieguldījumu, novēlu veselību, izturību un lai katru gadu 26. aprīlis ir atgādinājums tam, cik trausla ir mūsu dzīvība un eksistence. Jāņem vērā, kādas ierīces un iekārtas radījis cilvēks, kādas nejaušības un kļūdas dēļ mēs visi tiekam pakļauti riskam,» klātesošos uzrunāja ministrs.

Uz pasākumu bija ieradies arī Latvijas savienības «Černobiļa» viceprezidents Ilmārs Kalniņš, kurš izteica prieku par to, ka Latvijas valdība atradusi iespēju pagodināt katastrofas seku likvidēšanas dalībniekus. «2012. gadā sākām runāt par to, ka ir nepieciešams šāds apbalvojums, jo līdz šim no valsts puses pateicības izteikšana nav bijusi. Sadarbojoties savienībai «Černobiļa», Saeimai, Ministru kabinetam un Iekšlietu ministrijai, šis apbalvojums tika izveidots. Rezultātā esam šeit. Novēlu visiem veselību un veiksmi, jo ir labs teiciens par turīgajiem ļaudīm, kas devās braucienā ar kuģi «Titāniks». Viņiem bija laba veselība un pietiekama bagātība, bet acīmredzot trūka veiksmes; tādēļ to arī jums novēlu,» pauda I. Kalniņš.

Mūsējie Černobiļā

«Jūnijā apritēs 31 gads, kopš pie Talsu pilsētas ceļazīmes (virzienā uz Stendi) stāvēja mašīnas, ar kurām mūs veda uz Savecku. Negribu runāt par to, kas tur notika. Darījām, ko varējām. Uzskatu, ka to paveicām ne tikai Krievijas vai PSRS labā, bet visas Eiropas un vispirms Latvijas labā. 1991. gadā, kad dibinājām šo biedrību, bijām 131 dalībnieks, šodien esam palikuši vairs 73. Drūmi,» bilda Talsu rajona černobiliešu biedrības priekšsēdētājs Arnis Zorģis, izsakot pateicības vārdus ministrijas un Talsu novada pašvaldības darbiniekiem.

Viesturs Veinbergs no Vandzenes pagasta 1988. gadā Stačankā (ciemats netālu no Černobiļas) strādāja četrus mēnešus. «Bija jāpārtaisa viens no aizsprostiem. Tā kā biju absolvējis tehnikumu, ieguvis rūpnīcas iekārtu montētāja profesiju, tur nācās izmantot savas zināšanas, gatavojot dokumentus. Bija traki, cilvēki gāja bojā, sabojāja veselību,» atceras vandzenieks.

«Cilvēki atdeva visu savu veselību, tagad cīnās par pāri palikušo. Teorētiski tika rīkoti drošības pasākumi, bet praktiski nekas nenotika. Ja jums kāds teic, ka valdība un partija pieņēma drošības pasākumus, uzskaitot, cik katrs saņēmis radiāciju, nav taisnības. Notika tikai imitācija. Vienīgais drošības pasākums bija pirts un dušas apmeklējums katru dienu, bet kopumā bardaks bija liels,» dalījās Pēteris Zelmenis, kurš Černobiļā kā rezerves virsnieks strādāja 1989. gadā.

«Dzīvojām astoņus kilometrus no stacijas. Braucām uz staciju sargāt parkus, kaut gan — no kā? Tur bija ļoti drūmi, viss tukšs, izlaupīts. Bijām vieni no pēdējiem, kurus aizveda no Talsiem,» pauž Visvaldis Vismanis, kurš bija virsnieks.

Izvēle, vai braukt uz Černobiļu, kā stāsta vīri, bija vienkārša: atnāca pavēste, bija jāiziet pārbaude kara komisariātā un pateica — ja nebrauks, uz diviem gadiem ieliks cietumā. Viens no viņiem neesot ieradies, tāpēc no rīta pie mājas durvīm jau klauvējis milicis. Scenārijs skaidrs — izvēles nav, jābrauc.

Naktī uz 1986. gada 26. aprīli atomelektrostacijā blakus nelielajai Ukrainas pilsētiņai Černobiļai notika avārija, kas vēlāk tika atzīta par visbaisāko tehnogēno katastrofu cilvēces vēsturē.

Pēc oficiāliem datiem, uzreiz pēc katastrofas bojā gāja 31 cilvēks, bet aptuveni 600 000 cilvēku, kuri piedalījās Černobiļas ugunsgrēka dzēšanā un seku likvidēšanā, saņēma lielu radiācijas devu. Pavisam tika apstaroti 8 400 000 Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas iedzīvotāju. Piesārņojums izplatījās aptuveni 155 000 kvadrātkilometru lielā teritorijā (salīdzināšanai: Baltijas valstu kopējā teritorija ir 175 000 kvadrātkilometru). Evakuēja nepilnus 404 000 cilvēku, bet vairāki miljoni joprojām dzīvo radiācijas skartajā zonā. Speciālisti lēš, ka toreiz lielākā daļa radioaktīvo nokrišņu bija Baltkrievijas teritorijā, piesārņojot trešo daļu valsts.

