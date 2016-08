Juris Upmalis: «Man nepatīk vārds «problēma», uzskatu, ka visu var izdarīt.» 24.08.2016

Mārīte Jankeleviča

Šodien «Talsu Vēstis» uzsāk rakstu sēriju, kurā iespējams uzzināt vairāk informācijas par pagastu pārvalžu vadītājiem un viņu paveikto. Pirmo uzrunāju Laucienes un Balgales pagasta pārvaldes vadītāju Juri Upmali, kurš bez pārdomām piekrita intervijai. Viņš amatā strādā kopš 2014. gada 1. marta.

— Kādi ir lielākie izaicinājumi, ar kuriem esat saskāries šajā amatā?

— Es domāju: katram pagasta pārvaldes vadītājam lielākais izaicinājums ir sakārtot teritorijas infrastruktūru, piemēram, ceļus, kanalizāciju, ūdensvadus, apgaismojumu, kā arī radīt iedzīvotājiem labvēlīgu un draudzīgu vidi. Jāspēj attiecīgo pagastu veidot par pašu labāko vietu, kur dzīvot. Protams, paralēli norit arī kultūras un sporta dzīve, kam jāseko līdzi, lai spētu izveidot veiksmīgu komandu, kas strādā un tiek galā ar saviem pienākumiem. Katram pārvaldniekam teritorijas atšķiras, tāpēc atšķiras arī galvenie izaicinājumi. Lai arī manā pārziņā ir divi pagasti un Balgales pagasts pēc teritorijas ir mazāks, tas nav mazāk svarīgs. Šo amatu nekur nemāca, te var izmantot tikai savu pieredzi. Mācāmies no tā, ko darām vai ar kādu konsultējoties. Man nepatīk vārds «problēma», uzskatu, ka visu var izdarīt — to man iemācīja norvēģu kolēģi. Kad sāku strādāt, lietoju šo vārdu, bet ātri vien tiku «pārmācīts», saprotot, ka katrs šķērslis jāuztver kā izaicinājums. Runājot par finansējumu, protams, ka visi vēlamies, lai tas būtu lielāks. Skatoties no otras puses — darbā Norvēģijā bija bezizmēra finansējums, un tas aiziet galējībās, kas arī nav pareizi. Saprāta robežās plānojot, varam daudz izdarīt. Budžets ir tāds, kāds ir, tāpēc nevaram sapņot, jādzīvo reālajā dzīvē; vienkārši nepieciešams no esošajiem līdzekļiem iegūt maksimālo labumu.

— Kuras ir nozīmīgākās lietas, kas paveiktas, strādājot par pārvaldnieku?

— Kad sāku strādāt, nācās realizēt lielo ūdenssaimniecības projektu Laucienē. Tas bija iekavēts, «ielēcām pēdējā vilcienā», kā rezultātā visu paveicām. Nomainījām vairāku kilometru garumā ūdensvadu un kanalizāciju, uzstādījām jaunas attīrīšanas iekārtas, sūkņu stacijas. Protams, bija daudz šķēršļu, bet veiksmīgi tikām galā. Jāsaka paldies iedzīvotājiem par izrādīto sapratni saistībā ar sagādātajām neērtībām. Pēc projekta pieslēdzām vēl vienu māju kanalizācijas sistēmai, kas bija par pašvaldības līdzekļiem. Arī Nurmuiža pievienota kopējai sistēmai. Balgales pagastā savukārt lielais sapnis ir ezermalas sakārtošana. Pašlaik esam iesnieguši projektu, jāgaida rezultāti. Ļoti ceru, ka izdosies. Paveicām lielu darbu ar Talsu pašvaldības ainavu arhitekti. Pārvalde jau esam pielikuši roku, sakopjot apkārtni. Dursupes pamatskolā veikts tualešu un divu klašu remonts, nākamgad darbs jāturpina. Sakārtotas tualetes arī pirmsskolas izglītības iestādē «Bitīte», veikts remonts Laucienes pamatskolā. Estrāde Laucienē padarīta vizuāli pievilcīgāka. Palīdzējām realizēt projektu, lai uzlabotu ambulanci Laucienē. Pļavās sakārtojām ūdens atdzelžošanas staciju, kas bija kritiskā stāvoklī. Laucienē esam uzstādījuši trīs videokameras, lai uzlabotu drošības stāvokli. Arī sporta bāzi trīs gadu laikā esam pārveidojuši līdz nepazīšanai. Protams, ir daudz vēl citu mazo darbu. Cenšamies visu sakārtot prioritārā secībā.

— Vai redzat sevi šajā amatā arī turpmāk?

— Kāpēc gan ne? Darbs ir lielisks, jo ir izaicinājumi. Katra diena ir citādāka, nav rutīnas. Komanda attīstāmies un augam nepārtraukti. Saņemu milzīgu gandarījumu, kad cilvēki novērtē izdarīto.

— Kā nodrošināt saikni ar iedzīvotājiem?

— Ļoti labs ir iedzīvotāju forums, kad visi sanāk kopā un izsaka vēlmes — gan reāli izpildāmas lietas, gan sapņu līmenī. Tomēr, lai cik pārgalvīgas idejas nebūtu, svarīgi tās pateikt, jo mēs visu uzklausām un piefiksējam. Un, kas to zina, varbūt kādā dienā piepildīsies arī pašlaik neiespējamās. Apkopojot informāciju, darbu jaunajā amatā uzsāku, primāri vadoties pēc iedzīvotāju vēlmēm un ieteikumiem. Diezgan daudz no tā paveikts. Drīzumā plānoju atsākt forumus, lai varētu izvirzīt nākamos mērķus. Sapulces rīkojam katru gadu. Saikni nodrošinām ar Laucienes pagasta pārvaldes mājaslapas www.lauciene.lv palīdzību, izveidojām arī savu logo. Apkopojam statistiku, lai redzētu, kas cilvēkus interesē visvairāk. Aktualitātes ļoti atšķiras pa sezonām, mēnešiem. Piemēram, kādu laiku topā ir ambulances darba laiku apskate. Protams, pārvaldē ir iedzīvotāju pieņemšanas laiki, kā arī reaģējam uz jebkuru iesniegumu, ko saņemam. Esam atvērti jebkurai idejai. Ir svarīgi, lai iedzīvotājs redzētu, ka esam atvērti, komunikācija ir neizsakāmi svarīga.

— Kāds ir jūsu redzējums par pagastu nākotni?

— Vēlamies izveidot iedzīvotājiem patiesi labvēlīgu vidi, jo ir prieks, ka daudzi paliek šeit dzīvot, kā arī salīdzinoši bieži ierodas tūristi. Mums prieks, ka attīstās Nurmuiža — saprotam, ka tūristu plūsma tā dēļ tikai pieaugs. Līdz ar to arī pārvaldei jāiet līdzi viņiem, sakārtojot pagastu, ko cenšamies izdarīt. Protams, nedrīkst aizmirst pārējos ciemus, kur kārtojamas lietas. Galvenais, lai iedzīvotājiem te prieks dzīvot. Cenšamies darīt visu, lai viņi paliktu te. Arī ģeogrāfiski atrodamies labā vietā, Talsi nav tālu. Runājot par nākotnes plānotajiem darbiem, vēlamies sakārtot Laucienes kultūras namu.

— Kāda ir pagastu pārvalžu komunikācija un sadarbība ar teritorijā esošajiem uzņēmumiem?

— Jā, mums ir daudz uzņēmumu. Piemēram, SIA «Vika Wood», kuri ir mūsu pagasta sporta spēļu ikgadēji atbalstītāji. Laba sadarbība izveidojusies arī ar SIA «SBE Latvia Ltd.», kuriem varam lūgt dažāda veida atbalstu. Tāpat ar SIA «Laucienes zemes», kuri nodarbojas ar bioloģisko produktu audzēšanu un olu ražotājiem ZS «Kalndruvas A». Mēs gan kā pašvaldība īpaši nevaram ietekmēt uzņēmēju darbu, vienīgi censties viņus izcelt un reklamēt. Tādēļ mūsu nākamais mērķis ir apkopot informāciju par visa pagasta uzņēmējiem, lai viņiem izveidotu atsevišķu sadaļu mājaslapā. Tādā veidā varam palīdzēt. Viņi nes milzīgu pienesumu, jo nodrošina darba vietas cilvēkiem. Nurmuižai, piemēram, panācām pretī, ievelkot līdz viņu teritorijai kanalizācijas sistēmu. Tas ir mazākais, ko varam darīt, ņemot vērā, ka viņi nodrošinās cilvēkiem jaunas darba vietas.

