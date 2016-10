Juris Kārkls uz sarunu ar deputātiem neieradās 27.10.2016

Eduards Juhņevičs

eduards.j@talsuvestis.lv

63222025 63222025 Tweet

Pirmdien, 24. oktobrī, 17.00 partijas «Talsu novada attīstībai» deputāti, kuriem ir vislielākā pārstāvniecība Talsu novada domē, bija ieplānojuši sarunu ar kādu personu, kas sevi sauc par Juri Kārklu un ir autors vairākiem kritiskiem rakstiem interneta portālā www.pietiek.com par Talsu domē pie varas esošās partijas darbību.

Pēdējais no šiem kritiskajiem rakstiem portālā www.pietiek.com parādījās 3. oktobrī un tika izplatīts arī kā skrejlapa Talsu novada iedzīvotāju pastkastītēs. Tajā tika stāstīts, ka SIA «Talsu namsaimnieks» ar Talsu novada domes vadības atbalstu uz pašvaldības zemes bija izveidojusi nelegālu atkritumu izgāztuvi Talsu pilsētā. Kā Talsu novada domē tika apspriesta šī tēma un kāda situācija šobrīd ir SIA «Talsu namsaimnieks», par to šomēnes esam jau rakstījuši «Talsu Vēstīs».

Aicinājumu Jurim Kārklam no Talsiem ierasties Talsu novada domē, lai viņš varētu iepazīstināt ar ievāktajiem pierādījumiem par savos rakstos ziņotajiem satraucošajiem notikumiem Talsu novada domē, bija izteikuši deputāti Aivars Lācarus, Oļegs Solovjovs, Andis Astrātovs, Juzefa Kļava, Olga Blumbaha, Normunds Krūze un Zintis Vicinskis. Tas tika publicēts partijas «Talsu novada attīstībai» interneta vietnē šī gada 13. oktobrī.

Norādītajā dienā un stundā Talsu novada domes mazajā zālē bija ieradušies visi partijas «Talsu novada attīstībai» deputāti, izņemot Juzefu Kļavu, bet gaidītais nezināmais Juris Kārkls no Talsiem kā neieradās, tā arī neieradās.

Vairāki deputāti izteica savu viedokli par radušos situāciju. Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus sacīja, ka Talsu novadā tiek ievazātas negatīvas tradīcijas, ka persona, kas slēpjas, izplata klaji melīgu informāciju, ka viņš savā darbībā vienmēr esot aicinājis cilvēkus runāt, diskutēt, lai varētu atrast risinājumu. Deputāts Oļegs Solovjovs sacīja, ka šī situācija viņam atgādinot — kāds skolēns darot blēņas, slēpjoties no visiem aiz muguras. Deputāte Olga Blumbaha Jura Kārkla sacerējumus nosauca par murgu salikumiem un ļoti kritiski novērtēja tiem sekojošos komentārus internetā.

Tā arī par tikšanos ar neieradušos Juri Kārklu, kurā kā mediju pārstāvis piedalījās šo rindu autors, varētu likt punktu. Ja vien pēc kāda brīža interneta sociālajā vietnē «Facebook» neparādītos informācija par to, ka Juris Kārkls esot nosūtījis atbildes vēstuli partijas «Talsu novada attīstībai» deputātiem elektroniski un licis to nolasīt sanākšanā klātesošajiem mediju pārstāvjiem.

Pēc sanāksmes «Talsu Vēstis» lūdza novada domes priekšsēdētāja Aivara Lācarus atbildi par to, kādēļ netika ievērota Jura Kārkla prasība nolasīt viņa vēstuli vai iesniegt katram medijam pa vienam šīs atbildes eksemplāram. Aivars Lācarus atbildēja, ka viņš neizplatīs un netiražēs materiālu, kas satur klaji melīgu informāciju. Vakar «Talsu Vēstis» saņēma deputātu paziņojumu par šo sapulci, kurā viņi raksta: «Jūs, Juri Kārkl, neuzskatāt par cienīgu savas domas izteikt aci pret aci, mums nav pienākums būt jūsu ziņnešiem.»

Kā redzams, konfliktsituācija starp partijas «Talsu novada attīstībai» deputātiem un nezināmo Juri Kārklu nav atrisinājusies. «Talsu Vēstis» par dažādām strīdīgām situācijām savus lasītājus informē tādos gadījumos, ja konfliktā iesaistītās personas neslēpjas aiz anonimitātes maskas. Protams, ka var būt arī gadījumi, kad personas var lūgt, lai publikācijās nemin viņu vārdus, bet žurnālistiem ir jāzina šie informācijas avoti.

Mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka problēmas ir jārisina atklātā sarunā vai diskusijā.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi pašvaldība

Komentāri