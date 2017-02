Joprojām atrod beigtas mežacūkas 21.02.2017

Pagājušajā nedēļā publiski izskanēja, ka Mērsraga novadā Engures ezerā, iesalušas ledū, atrasts vairāk nekā 20 beigtu mežacūku. Mērsraga puses mednieki turpināja apsekot savas medību platības un atrada vēl vairākas beigtas mežacūkas. Par nobeigušos dzīvnieku ziņoja arī Dundagas puses mednieki. Divām nošautajām mežacūkām Vandzenē konstatēts minētais vīruss. Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs Ivars Koloda atzīst, ka Āfrikas cūku mēris mūsu pusē nav mazinājies un turpina uzvaras gājienu mežacūku populācijā.

17. februārī devos līdzi Pārtikas un veterinārā dienesta

Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājam Ivaram Kolodam uz Dundagu, Ķūļciemu un Vandzeni, lai redzētu, kā notiek atrasto mežacūku savākšana un paraugu noņemšana, kā arī inficēto mežacūku savākšana. Latvijā Āfrikas cūku mēri pirmo reizi konstatēja 2014. gada vasarā, un tas joprojām turpina izplatīties. Pagājušā gada oktobrī šo vīrusu pirmo reizi mūsu pusē konstatēja arī divām atrastajām beigtajām mežacūkām Dundagas novadā, bet vēlāk arī mežacūkām Talsu un Mērsraga novadā.

Dienesta pārvaldes vadītājs I. Koloda atklāj, ka pašlaik karstākie minētā vīrusa punkti ir Dundagas novadā, Vandzenes pagastā un Mērsraga novadā. Par nesen atrastajām vairāk nekā 20 mežacūkām Engures ezerā un tās apkārtnē, I. Koloda teic, ka dzīvnieki uzturējušies niedrēs, iespējams, bēgdami no plēsējiem. «Pats pirmo reizi redzēju, kā cūkas niedrēs bija sataisījušas sev migas un tur arī aizgājušas bojā. Pārmetumus, kas izteikti interneta komentāros, — kā tagad ezeru dezinficēs un kā kurš strādājis, var izteikt tikai tie, kas tur nav bijuši klāt. Arī mežu, kur beigtie dzīvnieki atrasti, visu nevar dezinficēt. Speciālisti analizējuši, ka pats lielākais infekcijas perēklis ir tieši beigtās mežacūkas, to asinis, šķidrumi. Labus vārdus var teikt par Mērsraga medniekiem, kuri tagad apseko savas medību teritorijas un beigtos dzīvniekus izvāc. Iespējams, tad mēra burbulis šajā teritorijā arī mazināsies, jo infekcijas materiāls būs savākts un risks saslimt arī vairs ne tik liels. Šajā gadījumā daudz kas ir atkarīgs no mednieku aktivitātes, viņu vēlmes darīt un apsekot savas teritorijas, kurās tiek medīts, jo vīruss beigtajā dzīvniekā var saglabāties pat vairākus mēnešus. Neskatoties uz to, ka Mērsragā pēdējās nedēļas laikā atrastas daudzas beigtas mežacūkas, Āfrikas cūku mēra riska zonas pagaidām mūsu pusē nemainās.»

Pašvaldībai par mežā atrasto beigto mežacūku aprakšanu maksā 50 eiro par dzīvnieku, bet par nogādāšanu uz konteineru — 30 eiro, kas ir Eiropas Savienības piešķirtais finansējums Āfrikas cūku mēra apkarošanai. Arī pašvaldību prakse beigto dzīvnieku savākšanā atšķiroties. Ir, kas piesaista medniekus, kā tas pašlaik notiek Mērsraga novadā, ir, kas izmanto sabiedriskajos darbos nodarbinātos bezdarbniekus jeb tā saucamos stipendiātus, kā to dara Dundagas novadā.

Mūsu pirmais pieturas punkts

todien ir Dundagas novads. Tur sagaida pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, palīgstrādnieks un mednieks, kurš parāda, kur beigtais meža dzīvnieks atrodas. Pēc parauga noņemšanas analīžu veikšanai, dzīvnieku savāc un nogādā Pārtikas un veterinārā dienesta konteinerā, kas novietots MRS vecās garāžas teritorijā. Tur dienesta pārstāvis noņem paraugu no vēl vienas mežacūkas, kas atvesta no Plintiņu puses. Kad dokumenti noformēti, dodamies atpakaļ uz Talsiem, kur ņemtos paraugus nodod laboratorijā sūtīšanai izmeklējumu veikšanai.

I. Koloda paņem saņemtos analīžu rezultātus, vajadzīgos dokumentus, sazinās ar mednieku, un varam doties uz Ķūļciemu, kur jāizņem divas nošautās mežacūkas, kurām konstatēts vīruss, lai nogādātu uz konteineru Vandzenē. Pie konteinera atbraukuši arī mednieki no Mērsraga novada, kuri aktīvi apseko savas medījamās platības, lai savāktu beigtos meža dzīvniekus. Viņi atveduši pagājušās darba nedēļas izskaņā atrastās četras beigtās mežacūkas un teic, ka turpinās apsekot savas medījamās platības arī brīvdienās, lai pēc iespējas novērstu infekcijas perēkļu esamību.

I. Koloda teic: «Mēri Latvijā pirmo reizi konstatēja 2014. gadā, un tas joprojām nav rimies arī Vidzemes un Latgales pusē. Domāju, ka arī mūsu pusē ar šo vīrusu mums būs jārēķinās vēl pāris gadu. Līdz šim sadarbība ar pašvaldībām bijusi veiksmīga, un ceru, ka tāda būs arī turpmāk. Domājot par iespējām medniekiem nogādāt paraugus pārvaldē, pagājušā gada nogalē radām iespēju un izveidojām medniekiem speciālu ieeju paraugu pieņemšanas punktā, lai tā nesakristu ar ieeju, ko izmanto zemnieki. Cilvēkiem arī nevajadzētu uztraukties, jo transports un inspektori, kuri dodas uz mēra skartajiem punktiem, nedodas baudīt lauksaimniecības dzīvnieku novietnes.»

Par Āfrikas cūku mēri, biodrošības pasākumiem,

kas jāievēro medniekiem un mājas cūku audzētājiem, «Talsu Vēstīs» rakstīts vairākkārt. Pēc dienesta sniegtās informācijas, Āfrikas cūku mēris, tāpat kā klasiskais cūku mēris, ir ļoti lipīga mežacūku un mājas cūku infekcijas slimība, kam raksturīgi simptomi: paaugstināta ķermeņa temperatūra, nomāktība — slimie dzīvnieki guļ, ar grūtībām pieceļas un pārvietojas, dažādās ķermeņa daļās ir zemādas asins izplūdumi violeti sarkanu plankumu veidā, grūsnajām sivēnmātēm var būt aborts. Beigtajām vai slimajām mežacūkām iekšējos orgānos novēro plašus asins izplūdumus. Mirstības procents ar minēto vīrusu inficētajām mežacūkām ir ļoti augts. Lai uzraudzītu mežacūku populācijas veselības stāvokli un nepieciešamības gadījumā ieviestu slimības apkarošanas pasākumus, dienests no medniekiem pieņem paraugus laboratoriskai izmeklēšanai. Tas ir vienīgais veids, kā apstiprināt minētā vīrusa esamību un diferencēt to no citām saslimšanām. Dienesta pārvaldē mednieki no otrās Āfrikas cūku mēra riska zonas aicināti nogādāt no mežacūkām ņemtos asins paraugus katru darba dienu no 8.30 līdz 10.00.

