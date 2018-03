«Jo svētkus gribas!» Strazdē simtgadi atzīmēs katru mēnesi 27.02.2018

Trešdien, 22. februārī, Strazdes muižā tika atzīmētas februāra svinamās dienas: Sveču diena, Meteņi un Pelnu diena. Par godu Latvijas simtgadei šāds pasākums «Vakarēšana muižā» notiks katru mēnesi, ņemot vērā tajā esošās svinamās dienas un gadskārtas.

Muižas virtuve atrodas pagrabstāvā, tāpēc tur arī pulcēšanās un darīšana. Virtuve izsenis bijusi vieta, kur notiek sarunas, problēmu risināšana, sanākšana kopā un darbošanās. Dodoties telpu virzienā, nāsis piepilda apetelīga, siekalas raisoša un iztēli bagātinoša ēdienu smarža.

Ierodas viesi no Valdemārpils. Strazdes pagasta dāmu kluba «Sniedzes» pārstāves, kas arī pasākuma vaininieces, pēc ciemiņu sagaidīšanas visus sūta mazgāt rokas. Un liek pie darba. Jācep speķpīrāgi! Divreiz nav jāsaka, kad viesi jau atrota piedurknes un pārsteidzoši ātri piepilda vairākas paplātes ar daiļiem raušiem. Kādam tie sanākuši tievāki, kādam resnāki, kādam gari kā desiņas vai citas formas izskatā. Kad nu darbs pabeigts un rokas tīras, namamāte Inga Dombrovska visus aicina sēsties pie glīti klātā galda. To daiļi rotā lina galdauts, latvju josta, māla trauki, Meteņu pogas un sveces.

Dāmu klubiņš «Sniedzes»

šos pasākumus gada garumā rīkos, lai atdzīvināt svētku tradīcijas, esot kopā ar saimi, kā arī apzinātu un atcerētos tradicionālos ēdienus. «Vēlējāmies izveidot ko atšķirīgu par godu Latvijas lielajai jubilejai. Simtgade tiek pieminēta visu laiku un visur. Lielās pilsētās gatavo lielus projektus, bet mazajā Strazdē rīko mazus. Tiek celti pieminekļi, rīkoti salūti, bet kāpēc nevarētu atjaunot brīdi, kad cilvēki sanāk kopā, pasēž, parunā par dzīvi? Ne par politiku, bet svētkiem un to tradīcijām, padalās ar receptēm un zināšanām. Katram ir savi knifiņi, ar ko dalīties. Dāmu klubs vēlas atgādināt citiem par saimes galdu, latviešu svinamajām dienām, gadskārtu ieražu svētkiem, godiem. Tā kā tās vairs netiek atzīmētas un popularizētas, pie mums lien iekšā tādas Valentīndienas un Helovīni, jo svētkus jau gribas! Un katru mēnesi iemūžināsim kopā sanākšanas brīžus foto un ievietosim arī receptes vienā grāmatā,» stāsta I. Dombrovska.

Februārī bija vairākas svinamās dienas — Sveču diena, Meteņi un Pelnu diena —, par tām namamāte pastāsta plašāk.

Kā pamats gandrīz visās svinamajās dienās cauru gadu latviešiem ir pīrāgi. Ēdieni februāra svinamajās dienās esot ļoti līdzīgi. Galvenais ēdiens — cūkas gaļa. Gan galva, gan kājas, gan garas astes, lai aug gari lini. Tipiskas bijušas arī putras, zirņi un pupas. Vidzemes pusē šajos svētkos raksturīgs kaņepju tītenis. Oriģināli tam jāizmanto rudzu milti, kas jāapsmērē ar sagrūstām kaņepēm, sviestu un mazliet gaļas. Strazdē tas pagatavots ar kviešu miltiem un bez gaļas.

Meteņi ir laiks, kad latvieši uzsāk jaunu gadu. Tas ir nosacīts viduspunkts­ starp Ziemassvētkiem un Lieldienām, un nozīmē, ka ziema tuvojas beigām. Līdz ar to Meteņus var dēvēt par pavasara gaidīšanas svētkiem. Agrāk tos svinēja 6. februārī, kopš kristietības ienākšanas — septiņas nedēļas pirms Lieldienām (šogad tas bija 13. februārī). Meteņos izvirzīti plāni un ieceres visam gadam. Mūsu senči arī jaunās mājās un saimniecībā iegāja Metenī. Lai viss jaunais sāktos kopsolī ar dabas atmodu.

«Šajā laikā tika kautas cūkas, tāpēc tradicionāli gaļu lika galdā. Tāpat arī bija dažādas biezas putras ar grūbām, putraimiem, kas sajauktas ar zirņiem un pupām. Ļoti maz klāt bijuši kartupeļi. Gatavoja arī zirņu, pupu bumbas. Ierasti piedzēra tēju, pienu vai rūgušpienu,» stāsta I. Dombrovska.

Pēc Meteņiem nākamā ir Pelnu diena jeb diena, kad kalpi derēja vietas pie jauniem saimniekiem. Pelnu diena senos laikos vienmēr bijusi pirmdienā, tomēr, Latvijā ienākot kristietībai, tā ir pirmā diena, kad sākas Lielais gavēnis, proti, 40 dienas pirms Lieldienām. Pelnu diena ir saimnieciskā gada sākums, kad puiši devās līst jaunus līdumus un uzsākt patstāvīgu dzīvi, dibināt jaunas saimniecības, līdzi ņemot pelnos ierušinātu uguni. No tā arī radies Pelnu dienas nosaukums. Pelnu dienā dzīves vietas maina arī gājēji — puiši un meitas. Mājinieki meta pelnus pakaļ aizgājējam, lai līdzi aizietu visas nelaimes un slinkums.

Savukārt Sveču dienu atzīmē 2. februārī. Ticējumi rāda, ka šī diena svinama uz pilnu klapi — jādodas viesos, jādzied un jādanco. Jo līksmāk, jo labāk, tādējādi tiek ielikti pamati nākamā gada ražai. Mielastā galvenā ir miežu putra, bet vakarā jālej sveces.

Kad saimnieces uz galda liek ēdmaņu,

viesiem vairs nenesas prāts uz klausīšanos. Vispirms visi cienājas ar līdz šim neredzētu ēdienu — kaņepju tīteni. Sākotnēji, pavirši uzmetot skatienu, šķiet, ka tās būs magoņu maizītes, bet nē — magoņu vietā kaņepju pavalgs. Sviests it nemaz nav žēlots. Tik mīksts, gards un mutē kūstošs, ka ciemiņiem roka pēc tā sniedzas vairākkārt. Un tad jau lielā māla bļodā galda vidū tiek celtas cūku kājas! Ja sākotnēji pie sevis nodomāju, kurš tad tās apēdīs, vēlāk domas mainīju: sulīgie gaļas gabali raiti tiek izdalīti un gardām mutēm nobaudīti kopā ar brangām pupām un zirņiem (Kā gan aprakstīt to garšu, kas ir mājās audzētiem, ne veikalā pirktiem pākšaugiem? Nu, pamatīga tā garša!). Blakussēdētāja man čukst, ka gaļai laikam pievienots medus, kā gan citādi īpašā garša dabūta? Un tad jau tiek atnesti tikko no krāsns izcelti pašu darinātie speķpīrādziņi, kas visiem burtiski kūst mutē… Un roka nespēj vien apstāties, ņemot vēl un vēl. Bet vēl jau vieta jāpataupa brangajiem pīrāgiem, kas jāsaņem ar abām plaukstām, nevis ir pirksta gala izmērā. Šāda lieluma pīrāgus agrāk vecmammas vien cepušas, sak’, ja pīrāgs, tad kārtīgs pīrāgs! Un pildījums tajā bagātīgs, gan ar malto gaļu, gan žāvēto, gan speķīti… Piedzeram klāt zāļu tēju. Pēc šādas maltītes noteikti jādodas paslidināties no kalna ar ragutiņām, ko mūsu senči ierasti Meteņos arī darījuši. Kā stāsta namamāte, budēļos iešana notikusi arī Meteņos. Vienu no spēlēm, kas piekopta šajā dienā, sauc par «Dāvanu jeb pogu lietu». Bērns ielīda maisā, jo Metenis atnesis dāvanas. No sākuma maisā meta iekšā kādu pogu, lai bērns to meklē, līdz beigās uzlēja ūdeni. No tā arī radies slavenais teiciens: «Meteņa mīziens.»

