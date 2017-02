«Jebkuram — gan jaunam, gan vecam — dziesma rada pārdzīvojumu» 15.02.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

Jau vairāk nekā 20 gadu Talsu tautas nama senioru kora «Atbalss» priekšā ceturtdienu mēģinājumos un regulārās uzstāšanās reizēs stājas diriģente Astrīda Priekule. Koristi šo ilggadējo sadarbību vērtē ļoti augstu, un tieši pēc viņu ierosinājuma aicināju Astrīdas kundzi uz sarunu.

«Godīgi varu teikt — kopā strādājot, šo kori esmu iemīlējusi. To veido ļoti sirsnīgi cilvēki. Dažam labam šeit varbūt ir kā otrās mājas. Teikšu — arī man! Pa šiem gadiem pie saviem koristiem esmu ļoti pieradusi, man viņi patīk, ik nedēļu gaidu, kad ar viņiem tikšos. «Jūs jau esat mans zelts,» viņiem saku. No koristiem arī daudz mācos — cilvēki šeit ir savu mūžu nodzīvojuši, strādājuši dažādos amatos un ir garīgi bagāti. Sarunās ar viņiem pati augu un ceru, ka viņi kaut ko gūst arī no manis,» diriģente sacīja, un es jau iztēlojos, cik priecīgi būs kora «Atbalss» dalībnieki, šos vārdus lasot.

Koris ir liels —

to veido 45 dziedātāji, kas nepārprotami apliecina, ka senioriem dziedāšana un dalība šādā kolektīvā ir būtiska. «Tā viņiem ir ļoti vajadzīga! Daudzi ir dziedājuši kopš jaunības dienām. Protams, varbūt mūsu balstiņas tagad neskan tik labi kā jauniešiem, par kuru varēšanu ļoti priecājamies, tomēr paši arī gribam dziedāt!» koristu vārdā apliecina A. Priekule. «Visus šos gadus esam piedalījušies dažādos koncertos, skatēs… Kad pārņēmu kora vadību, tādas skates vēl nenotika — katrs gatavojās no sirds, tikās koru draudzības koncertos. Tā kā valstī visi kolektīvi tiek vērtēti, mudinot uz labākiem rezultātiem, skatēs jāpiedalās arī senioru koriem. Nu jau pie skatēm tā esam pieraduši, ka dziedātāji saka — tās esot vajadzīgas! Man varbūt kādreiz liekas — ko nu seniorus tramda… Bet viņi pēc skatēm jūtas ļoti žiperīgi: kāpēc gan lai mēs nevarētu! Lai gan brīžiem jau nav nemaz tik viegli,» neslēpj diriģente.

Piemēram, gatavojoties koru olimpiādei, radies jautājums, vai šo uzdevumu koris vispār var veikt, jo ir grūti, jāmācās dziedāt angļu valodā… «Bet iemācījāmies! Un aizbraucām! Un, lai gan sākumā daži skatījās ļoti skeptiski uz šo ieceri, pārbraucām mājās ar ļoti lielu gandarījumu,» atceras A. Priekule.

Viņa norāda, ka arī senioru koru ikdiena ir gana spraiga. «Katru gadu notiek Latvijas senioru koru dziesmu svētki kādā no Latvijas nostūriem — šogad 18. jūnijā tiksimies Siguldā, nākamgad plānots koncerts Rīgā, Doma laukumā, un arī Mežparka estrādē piedziedāsim pārējiem koriem vairākas dziesmas. Tāpat piedalāmies kopmēģinājumos, tiekamies draudzības koncertos. Vēl pavisam nesen, 28. janvārī, bija liels koncerts, kurā piedalījās pieci kori, katrs sniedza priekšnesumus, arī kopā dziedājām un pēc tam tikāmies saviesīgajā daļā. Koris šādiem pasākumiem ļoti gatavojas. Mūsu dzīve ir ļoti darbīga! 18. februārī esam uzaicināti piedalīties četru koru koncertā Bauskā, 2. aprīlī piedalīsimies skatē.

Kopā esam braukuši dažādās ekskursijās, īpaši vasarās. Mani dziedātāji prot izplānot ļoti skaistas un interesantas ekskursijas. Esam bijuši arī ārzemēs — Itālijā, Vācijā. Tāpat cenšamies aktīvi piedalīties Talsu kultūras dzīvē un esam pateicīgi, ka dažādos pasākumos arī mēs varam uzstāties,» vērtē A. Priekule.

Kora «Atbalss» dziedātāji

esot vecumā no 60 līdz pat 86 gadiem. «Iedomājos — pirms 20 gadiem koristi mani uzrunāja, sakot: «Meitiņ!», bet tagad jau dažs dziedātājs ir par mani jaunāks!» salīdzina diriģente. Nesen viņa atzīmējusi apaļu dzīves jubileju, un, protams, šis notikums nepalika nepamanīts arī koristiem.

Mudinot uzrakstīt kādu labu vārdu par savu diriģenti, koristi uzsvēra, ka viņa ik nedēļu ceļu uz Talsiem mēro no Ķekavas. Tā patiesi ir — uzskatīdama sevi par talsenieci jau kopš 1979. gada, savā bērnības pilsētā Ķekavā A. Priekule daļēji atgriezusies laikā, kad saslimusi mamma. «Domāju — ņemt mammīti uz Talsiem, kur viņa no ceturtā stāva dzīvokļa nevarētu iziet ārā, vai padzīvot pie viņas, kur ir iespējams iziet dārzā?» toreizējos apsvērumus atceras Astrīda. Viņas mamma pirms pieciem gadiem devusies Mūžībā, bet Ķekavā joprojām gaida sunītis, kaķītis un dārziņš, savukārt Talsos — koris, tāpēc atliek braukāšana, kas gan ir laikietilpīga un arī ko maksā. «Redzēs, cik ilgi tā izturēšu,» ieminas A. Priekule.

Protams, šo gadu laikā radies priekšstats par Talsu kultūras vidi. «Es teikšu — pat ļoti laba! Jau tolaik, kad atnācu šurp 1979. gadā, jutu, ka Talsi nevārās savā sulā, bet skatās uz priekšu, meklē visu jauno. No Talsiem nāk tik daudz pazīstamu mākslinieku! Te notiek gan skaisti koncerti, gan tiek uzņemti dažādi ciemiņi. Domāju — ja cilvēki apmeklētu visu, kas te tiek piedāvāts, būtu labi. Manuprāt, tā izjūta «te ir mani Talsi, te es esmu, tā ir mana pilsēta» nozīmē ļoti daudz. Tas ir tāds lepnums.

Protams, ne jau vienmēr viss ir tā, kā mēs vēlētos, bet kopumā var redzēt, ka cilvēki cenšas, lai būtu un sanāktu. Ir arī tādi, kuriem viss šķiet slikti, tomēr ir dzīvē jāskatās gaišākām acīm! Ja sāc visu redzēt negatīvi, tad ir traki! Tad staigā pusslims apkārt. Ir jāsaprot, ka ne vienmēr viss izdodas, kā plānots. Mēs taču korī arī — mācāmies, cenšamies, bet viens koncerts izdodas labāk, cits sliktāk,» piemēru min A. Priekule.

Veidot pozitīvu un gaišu

skatu uz dzīvi varot palīdzēt arī dalība pašdarbības kolektīvos. «Talsos ir kolosāli pašdarbības kolektīvi, lai gan ļoti jauki un labi pašdarbnieki ir arī citur Latvijā. Vēl pagājušajā nedēļā biju uz Ozolnieku amatierteātra izrādi — man ļoti patika! Skatos, ka visā Latvijā pašdarbnieki cenšas rādīt sevi no labākās puses. Tāpat jau katram mājās ir savas ķeziņas, veselības problēmas, tomēr sevi pārvaram, nesēžam četrās sienās, un, izejot cilvēkos, kādreiz aizmirstas savas sāpes.

Dziedāšana, manuprāt, dod kopības izjūtu. Ko nevar pateikt vārdos, to var pateikt dziesmā. Dziesma atklāj cilvēka dvēseli. Kādreiz melodija ir tāda, ka mēs dziedam, un es redzu, ka dažam labam birst asaras, jo viņš ļoti izjūt to dziesmu. Tāpat gadās koristi, kuri vairs tik labi neredz un nedzird, tāpēc vairs nenāk uz mēģinājumiem, bet, kad mūs apciemo, redzu — dziesmas klausoties, viņi ļoti dzīvo līdzi. Jebkuram — gan jaunam, gan vecam — dziesma rada pārdzīvojumu, un tas ir labi. Tas cilvēku bagātina. Dzirdot kaut ko skaistu un labu, dodamies mājup iekšēji bagātāki. Tā domāju jaunības dienās un tāpat domāju arī tagad,» apliecina A. Priekule.

