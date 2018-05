Jebkura valoda ir iespēja veidot savu nākotni 27.04.2018

Edgars Lācis Tweet

Sestdien, 21. aprīlī, Talsu pamatskolas 9. klašu un 2. vidusskolas 8. klašu audzēkņiem bija iespēja iekāpt un vizināties neierastā karuselī, jo norisinājās Talsu 2. vidusskolas svešvalodu skolotāju metodiskās komisijas rīkots pasākums «Profesiju karuselis».

Skolas telpās skolēni varēja tikties ar dažādu jomu un tautību pārstāvjiem, klausīties viņu pieredzi svešvalodu lietošanā un gūt kādas vērtīgas atziņas visai dzīvei.

«Jūs visi noteikti bērnībā esat vizinājušies karuselī un noteikti to vēlaties joprojām. Mēs izvēlējāmies citādāku karuseli nekā ierastie, kuros var braukt ar lidmašīnu vai jāt ar zirdziņiem. Mēs esam izvēlējušies praktisku karuselīti,» skaidroja tā vadītāja, Talsu 2. vidusskolas skolotāja Iveta Balode. «Tā kā esat 8.—9. klase, tad droši vien tiekat jau mudināti domāt, par ko kļūt, par ko mācīties tālāk. Tādējādi šis karuselis būs saistīts ar jūsu nākotni,» viņa uzsvēra, pirms deva vārdu Talsu 2. vidusskolas direktoram Oļegam Solovjovam.

«Šodienas tēma ir ļoti nopietna —

katra valoda mums dod iespēju. Vai mēs to izmantojam vai ne, tas atkarīgs no mums. Katra valoda paver robežas,» teica O. Solovjovs. «Kad es mācījos skolā angļu valodu, nesapratu, kādēļ man tā vajadzīga, jo visas robežas ir ciet. Nolēmu, ka nemācīšos valodu, jo tāpat ārpus Latvijas netikšu. Pagāja laiks, robežas pavērās, angļu valoda bija man nepieciešama un nācās doties pie skolotāja, kuram biju savulaik teicis, ka nemācīšos, un apgūt angļu valodu,» O. Solovjovs atklāja. «Jebkura valoda, ko pārvaldāt, — vai tā ir angļu, vācu, krievu, vai kāda cita — ir iespēja runāt šajā valodā valstī, uz kuru jūs dodaties, iespēja mācīties izglītības iestādēs un savstarpēji komunicēt. Un, protams, veidot savu nākotni. Šobrīd, iesēžoties šajā karuselī, domāju, jūs runāsiet par daudzām valodām, dzirdēsiet ekspertus, kuri runās savā dzimtajā valodā, un iepazīsiet cilvēkus, kuri pārvalda vairākas valodas. Lai šis karuselis dod jums iedvesmu apgūt pēc iespējas vairāk valodu, veidot savu karjeru, dzīvi, nākotni. Veriet jūsu nākotnes durvis vaļā, izmantojot dažādas valodas!» audzēkņiem novēlēja direktors.

Kopumā skolēniem bija iespēja klausīties piecu viesu dzīves stāstījumā. Divi no tiem bija ciemiņi no tālākām valstīm, trīs — mūsu sabiedrībā pazīstami cilvēki.

Janja Kovača,

kuras dzimtene ir Slovēnija, ieradusies strādāt Talsu novada fondā par brīvprātīgo. Viņa uzrunāja sanākušos savā dzimtajā — slovēņu — valodā, bet turpināja angļu valodā. Janja pastāstīja nedaudz par Slovēniju — tā ir kalnaina Vidusjūras valsts ar daudz vīnogulāju, ezeru un nelielu jūras krasta līniju — tikai 20 kilometru garu, kas neesot nekas salīdzinājumā ar Latviju. Janja dzimtenē strādā par kalnu gidi, vedot tūristu grupas pārgājienos, ziemas sezonā — slēpotāju kūrortā un arīdzan glābēju komandas sastāvā. Reiz kāda Janjas latviešu draudzene esot ieradusies paviesoties pie viņas. Slovēnijā ir teiciens — ja tu neesi uzkāpis kādā kalnā, tu neesi īsts slovēnis! Draudzene izlēmusi, ka vēlas kļūt par slovēnieti, un Janja uzvedusi viņu augstākajā Slovēnijas kalna virsotnē, kas nav bijis viegli, jo draudzenei esot bijis bail no augstuma. Kad abas nonākušas virsotnē, no pretējās puses uzradies vēl kāds latvietis, kurš pie tam bijis pazīstams ar šo latviešu meiteni. Janjai bijis šoks — mēs atrodamies Slovēnijā vai Latvijā? (Smejas.) Savukārt no darba brīvajā laikā Janjai patīk ceļot. Viņa pavadījusi divus mēnešus Turcijā, Islandē, Kanādā, viesojusies visās Eiropas valstīs. Nākamais mērķis ir Āzija. Viņa arī brīdināja, ka, viesojoties Slovēnijā, jāizvairās no kalnu kazu fotografēšanas, jo izbiedētas tās cenšas aizbēgt kalnos, kas savukārt izraisa akmeņu nogruvumus pār fotogrāfu galvām!

Baiba Demberga,

Talsu televīzijas žurnāliste, skolēnus uzrunāja angļu valodā, pastāstot par žurnālista darba pienākumiem un to, kādēļ žurnālista darbā nepieciešamas labas valodu zināšanas. Iemesls tam — nereti nākas intervēt viesus no svešām valstīm un pēcāk interviju tulkot latviešu valodā. Tādējādi Baiba pārzina angļu, vācu, krievu valodu un pavisam nedaudz no citām valodām. Baiba uzsvēra, ka angļu valodas pamatprasmes apguvusi skolā, bet pilnveidojusi, sarunājoties, skatoties filmas un lasot. Lai arī izruna, vārdu krājums un gramatika neesot ideālā līmenī, tomēr svarīgākais — komunicēt ar svešiniekiem — viņai nesagādā problēmas. Baiba uzsvēra, ka žurnālista darbā jāpaplašina savs zināšanu loks ne tikai valodu jomā, bet arīdzan jāpārzina dažādu profesiju specifika, lai intervējot nerastos pārpratumi vai problēmas daudzo jomu specifiskajos terminos.

Aleksandre Senseverino

Talsos ieradies no Francijas, kur viņš strādājis piecus gadus armijā par inženieri, trīs mēnešus policijā, tad trīs gadus cietumā, pasniedzot franču valodu. Šobrīd viņš viesojas Talsu novada fondā kā brīvprātīgais, apgūst angļu un pasniedz franču valodu, līdz ar to nekautrējās uzreiz pamācīt skolēniem dažas frāzes franču valodā. Aleksandres dzīve šobrīd ir viena vienīga ceļošana un ceļojumu filmēšana, publicējot safilmēto materiālu interneta vietnē «Youtube.com». Viņš bijis visos ASV štatos, Aļaskā, Kanādā, Āfrikā, visā Eiropā, Indonēzijā un pēc angļu valodas apgūšanas Latvijā plāno doties uz Indiju.

Ingus Stauģis,

dzimis talsenieks, visus pārsteidza, savu stāstījumu par sevi iesākot… čigānu valodā! Viņš piebilda, ka čigānu valoda noder, īpaši aizbraucot uz Rīgu. Šobrīd (to uzsverot, jo Ingum patīk ik pa pāris gadiem ieviest pārmaiņas savā dzīvē) strādā Talsu novada bērnu un jauniešu centrā par interešu izglītības metodiķi, koordinē Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu tehniskajā jaunradē, kā arī pasniedz deju nodarbības bērniem un ne tikai, jo vecākajai kundzei, kas apmeklē nodarbības, ir ap 70 gadu. «Nekad nav par vēlu kaut ko uzsākt darīt sev!» viņš deva pirmo vērtīgo atziņu. Ingus ir vienīgais sertificētais zumbas pasniedzējs — vīrietis — Latvijā, līdz ar to ikdienā daudz jāceļo pa Latviju pieprasījuma dēļ.

Vēl viena Ingus nodarbošanās ir pasākumu vadīšana. Pirmais pasākums vadīts 13 gadu vecumā, nopelnot piecus latus, par kuriem bijis neizsakāmi lepns. Savukārt šobrīd par pasākuma vadīšanu saņemot krietni vairāk, jo visu laiku nemitīgi ticis ieguldīts darbs sevī, darot uzticēto kārtīgi un no sirds. «Kas ir svarīgākie? Jūs esat svarīgākie! Jo jūs paši iesiet uz darba interviju, ne jau jūsu vecāki vai vecvecāki. Jums būs jācīnās šajā pasaulē, lai gūtu sasniegumus savā dzīvē,» uzsvēra Ingus. Vairākus gadus ilgu dzīves posmu viņš aizvadījis Rīgas Krievu teātrī, kur nokļuvis nejauši — saņemts uzaicinājums piedalīties kādā viesizrādē. Plānoto pāris izrāžu vietā pavadījis teātrī sešus gadus — tikai tāpēc, ka nav ticis laists prom, jo bijis pārāk vērtīgs. «Jebkurš darbs, ko darām, jādara no sirds un līdz galam. Un, kad tā darām, tad seko piedāvājumi un rodas vēlme pašiem attīstīties tālāk. Uzdrošinieties un dariet!» novēlēja Ingus.

Linda Sūniņa,

stāstījumu iesākot krievu un turpinot angļu valodā, pastāstīja par savām prasmēm pārvaldīt latviešu, krievu, angļu, somu, norvēģu, nedaudz franču un vācu valodu, kuras lieto tulkotājas darbā, pārtulkojot ārzemju grāmatas, tehniskus tekstus un filmas latviešu valodā. «Tulkotājs un tulks nav viens un tas pats. Tulkam jāpārtulko viss, ko saka, bet tulkotāja uzdevums ir pārtulkot dažādus tekstus,» Linda uzsvēra, lai nerastos pārpratumi vēlāk dzīvē izvēloties attiecīgās profesijas. «Iztulkot var visu, tikai jautājums — kādā kvalitātē? Jāatceras, ka kļūdām var būt nopietnas sekas. Ja, ielaižot kļūdu filmas tulkojumā visi pasmiesies, tad, kļūdoties juridiskā dokumentā, var sekot ļoti nopietnas finanšu sekas. Ja skaitļa 30 vietā ierakstīsi 300, tu par to maksāsi!» brīdināja Linda. «Kas ir tulkošana? Tā ir valodas atveidošana citā valodā, saglabājot gramatiku, stilistiku u. c. Tā, piemēram, krieviski menja zavut Linda nenozīmē «Mani sauc Linda». Mani neviens nekur nesauc. Pareizi jāsaka — «Es esmu Linda!» viņa ar piemēriem paskaidroja, cik ļoti nopietna ir tulkošana, jo šis darbs esot precīza informācijas pasniegšana atbilstoši valodas īpatnībām. Vēl kāds piemērs ir vārds «salvete». Angļu valodā tā tiek tulkota kā tissue vai napkin. Bet Austrālijā napkin nozīmē higiēniskā pakete. «Diez vai būtu smuki, ja, viesojoties Austrālijā, pie pusdienu galda kāds palūgtu napkin, vai ne? Tās ir nianses, kas tulkotājam jāzina un jāpārbauda!» saka Linda.

Savukārt Talsu 2. vidusskolas skolotājas

Aigas Rozenbergas vadībā skolēni varēja pārbaudīt savas svešvalodu zināšanas, aizrautīgi pildot testu interaktīvajā lietotnē «Kahoot!» par dažādu profesiju un to darbarīku nosaukumiem angļu, krievu un vācu valodā.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Izglītība

Komentāri