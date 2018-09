Jautājuma izskatīšanu atliek uz oktobri 25.09.2018

14. septembrī Dundagas novada attīstības un plānošanas komitejas sēdē deputāti skatīja jautājumu par nekustamā īpašuma Upes ielā 4, kur agrāk atradās a/s «Latvijas Valsts meži» klientu apkalpošanas centrs, atsavināšanas jeb pārdošanas uzsākšanu. Deputātu vidū vienprātības šajā jautājumā nebija, tāpēc nolēma jautājumu atkal skatīt oktobrī.

Lēmuma projekta sagatavotāja, pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administratore, Sintija Gāliņa pauda, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai atvasinātajai publiskajai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai (šajā gadījumā Dundagas novada pašvaldībai). Lēmuma projekta sagatavotāji uzskata, ka ēkas nekustamajā īpašumā Upes ielā 4 nav nepieciešamas pašvaldības funkciju īstenošanai, to uzturēšana rada izmaksas, tās neesot arī lietderīgi iznomāt.

Deputāte Tamāra Kaudze interesējās, vai lēmumprojektam nebūtu vajadzīgs pievienot arī izvērtējumu, ko veikusi pašvaldība un kas minēts lēmuma projektā. «Vēlētos redzēt šo izvērtējumu, lai uzzinātu, kad ir noteikts, ka šī ēka nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. Šis lēmumprojekts par nekustamā īpašuma «Upes iela 4» atsavināšanas procesa uzsākšanu nav korekts,» viņa pauda. Deputāts un attīstības un plānošanas komitejas vadītājs Māris Napskis teica, ka ir bijušas diskusijas par sociālā dienesta telpām. Ir pieņemts lēmums, ka tās atradīsies domes ēkā. «Pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas iegūsim līdzekļus, lai risinātu jautājumu par sociālā dienesta telpām,» sacīja deputāts. «Kā mēs varam pateikt, ka šī ēka nav nepieciešama,» turpināja T. Kaudze. «Mums dzīvokļu rindas ir? Ir. Tā nav pašvaldības funkcija? Nesaprotu, kāpēc šajā jautājumā ir steiga,» izteicās deputāte. M. Napskis sacīja, ka tuvojas ziema un ko pašvaldība ar ēku darīs? Uz to T. Kaudze atbildēja, ka arī pērn pašvaldība ēku kurināja un tajā joprojām vienai personai ir īres tiesības. Tāpat no īpašuma nav atdalītas plānotās zemes vienības. Viņai neesot izprotams, kāpēc pašvaldība ar tādu steigu kārto nekustamā īpašuma pārdošanas jautājumu. «Kāpēc mēs nerunājam par citiem pašvaldības īpašumiem, kas ir daudz sliktākā stāvoklī? Mēs šobrīd pārdodam labu ēku bez jebkāda pamatojuma,» viņa teica. M. Napskis iebilda, sakot, cik daudz vēl pašvaldībai vajag ēku! Tas ir vēl viens īpašums, kas ir apsaimniekojams! Izpilddirektore J. Valtere pauda, ka šī ir iespēja šajā vietā attīstīt uzņēmējdarbību. «Kādam no uzņēmējiem šī ēka varbūt ir interesanta, un tas vēlas šeit attīstīt uzņēmējdarbību. Neviens uzņēmējs neinvestēs ēkā, kas nav viņa īpašums,» viņa sacīja. «Ja piedāvātajā lēmumprojektā ir rakstīts, ka pašvaldība ir izvērtējusi, es vēlos redzēt šo izvērtējumu, lai salīdzinātu, kāda ir situācija. Tad varam lemt, jo pārdot var vienmēr,» savu sākotnējo nostāju pauda T. Kaudze. Pēc sēdē notikušajām diskusijām komitejas vadītājs M. Napskis rosināja šo jautājumu pārcelt uz oktobra sēdi, kad būs sagatavota arī prasītā izvērtējuma daļa.

Esam rakstījuši, ka uzņēmums a/s «Latvijas Valsts meži» jaunu klientu apkalpošanas centru Dundagā, Parka ielā, atklāja 2017. gada janvārī. Iepriekšējais domes sasaukums vienojās ar uzņēmumu par nekustamā īpašuma maiņu, lai iegūtu īpašumu Upes ielā 4. Tas arī tika izdarīts, samainot to pret pašvaldībai toreiz piederošo nekustamo īpašumu «Anši», kur atrodas 20,3 hektāri izcirsta meža. Iepriekšējais domes sasaukums plānoja, ka Upes ielā 4 varētu atrasties pašvaldības sociālais dienests, pašvaldības policija, kā arī būtu pieejami vairāki dienesta dzīvokļi. Taču šī gada 24. augusta domes sēdē deputātu vairākums pieņēma lēmumu, ka novada sociālā dienesta atrašanās vieta un juridiskā adrese ne vēlāk kā līdz 2020. gada 1. janvārim būs pašvaldības ēka, Pils ielā 5—1. Deputātu vairākums sprieda, ka lietderīgāk izmantot pašlaik neapdzīvoto pašvaldības ēkas otro stāvu, lai pieejamie pakalpojumi būtu vienuviet.

Īpašumu Upes ielā 4 pašvaldība savā īpašumā ieguva 2017. gada otrajā pusē. Divstāvu māja ir apkurināma ar dīzeļdegvielu, un pagājušajā rudens un ziemas sezonā, lai tajā nodrošinātu minimālu vajadzīgo siltumu, pašvaldībai nācās šķirties no nedaudz vairāk par 2000 eiro. Minētā ēka ir astoņu dzīvokļu māja, kur telpas pielāgotas biroja vajadzībām.

