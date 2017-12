Jaunums tūrisma piedāvājumā. Rozīņu namiņš aicina ielūkoties Brīnumu skapī 01.12.2017

Paula Kārkluvalka

paulakarkluvalka@gmail.com

63223336 63223336 Tweet

9. decembrī Karstvīna svētkos pašā Sabiles centrā durvis vērs Rozīņu namiņš. Tā idejas autore Ieva Lāce, no lielpilsētas pārceļoties uz Sabili, savu radošo potenciālu izlēmusi izmantot svētku noskaņas radīšanai. Viņas ideja drīz vien sasniegusi citus, un tās īstenošanā iesaistītas vietējās iestādes — kultūras nams, bibliotēkas, skola, pārvalde —, arī draugi.

Pašlaik namiņa telpas

vēl ir drēgnas un par svētku noskaņu, ko plānots radīt, liecina vien elfs, kas gaida pienācīgu svētku ietērpu, daži balti krēsli, sveces un bibliotēkas kartotēkas skapis, kas svētkos pārtaps par brīnumu radītāju. Mūs uzņem radošās komandas koordinatore Līga Valdheima un sabilnieki, kuri, ejot pa ietvi, ziņkārīgi caur logiem ielūkojas telpās notiekošajā. Līga neslēpj, ka cilvēki dalās divās daļās — tajos, kas visur vēlas iesaistīties, un tajos, kas piecreiz noies garām, līdz saņemsies atvērt Rozīņu namiņa durvis. Latviešiem tipisko kautrīgumu komanda svētku laikā plāno atkausēt ar siltu tēju, Ziemassvētku dziesmām, piparkūku smaržu un dažādām aktivitātēm.

Rozīņu namiņa pamatideju

grūti raksturot pāris vārdos. Tā būs vieta pēkšņiem priekiem — tajā varēs uzcept pankūkas vai piparkūkas, spēlēt klavieres, sarīkot dauzīšanos ar spilveniem, atvērt brīnumskapi un tikt pie kāda pārsteiguma vai radīt to citiem. Tā būs vieta notikumiem — koncertiem, pasaku lasīšanas vakariem, ceļojumu stāstu stāstīšanai, meistardarbnīcām, spēlēm un daudzām citām nodarbēm. Tā būs vieta, kurā darbosies Pūres dabas rūķi. Vieta, kur iepazīt vīnu pasauli, apmeklēt Gerdas brīnumvakarus, iekustināt pelēkās šūniņas kopā ar Talsu biznesa inkubatoru, un vieta, kur sasildīties pēc ekskursijas pa Sabili, vērojot aiz loga krītošās sniega pārslas. Vieta, kuru rezervēt sava uzņēmuma Ziemassvētku dāvanu pasniegšanai.

Rozīņu namiņš darbosies no 9. decembra līdz jaunā gada pirmās nedēļas izskaņai. «Ideja radās Ievai, kura negaidīti pameta lielpilsētu un pārcēlās uz dzīvi Sabilē. Līdzīgas idejas tiek īstenotas Rīgā, un viņa, pasākumu producente būdama, izlēma, ka ko līdzīgu vajag arī šeit. Ievai bija pienācis īstais laiks pievērsties sirdsdarbiem — šis ir viņas sirds projekts. Plāni un idejas ir lielas, un šis ir iesākums,» teic Līga.

Rozīņu namiņš ir bezpeļņas iniciatīva ar vīziju padarīt svētku laiku gaišāku un jēgpilnāku, atgādinot par nemateriālām vērtībām.

Lai namiņš darbotos,

ikviens ir aicināts atbalstīt tā tapšanu — ar meistarklašu novadīšanu, ar baltu krāsu, ar materiāliem radošajām darbnīcām, ar piparkūku mīklu, pastkartēm, dekorācijām un citiem Ziemassvētku noskaņu radītājiem.

Līga pastāsta, ka namiņa apmeklētāji varēs veidot apsveikuma kartītes Sabiles vientuļajiem sirmgalvjiem. Izlasot viņu vārdus, izvēlēties adresātu. Svētku laikā radošā komanda dosies sirmgalvjus apciemot un nodot sarūpētos sveicienus. Namiņa koncepts arvien apaug ar jaunām idejām, un, pat neatverot brīnumu skapi, tās brīnumainā kārtā atrod dzirdīgas ausis. «Tūristu grupām gida Māra Lāča vadībā būs iespējams izstaigāt Sabili un pie mums iegriezties uz kādu iepriekš pasūtītu programmu. Jau tagad ir daži rezervēti datumi, kuros tūristi namiņā viesosies pie dabas rūķiem.

Mēģinām radīt pēc iespējas plašāku piedāvājumu. Piemēram, nesen skatoties uz makaroniem, prātā iešāvās doma aizrakstīt makaronu ražotājiem un lūgt ziedot makaronus makaronu pārsliņu darbnīcai!» stāsta radošās komandas koordinatore.

Namiņš pamazām top balts. Līga uzbur ainu — spuldzīšu virtenes, pārsliņām rotāts logs, sienas, kuras izdaiļo Sabiles bērnu zīmējumi, priecīgs elfs, pasaku grāmata un to visu apskaus mājīga atmosfēra.

Namiņš būs atvērts katru dienu. Dalība būs par ziedojumiem, kuri tiks izmantoti, lai Sabilē radītu Latvijas simtgadei veltītu vides objektu. Vai šo plānu izdosies īstenot, atkarīgs no namiņa apmeklētājiem!

Pievienotie attēli

Komentāri